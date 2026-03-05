  • İSTANBUL
Venezuela, İran derken... Trump sıradaki ülkeyi açıkladı
AA Giriş Tarihi:

Venezuela, İran derken... Trump sıradaki ülkeyi açıkladı

Haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" söyledi.

Foto - Venezuela, İran derken... Trump sıradaki ülkeyi açıkladı

Amerikan Politico dergisine telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran'daki son durumu değerlendirdi ve Küba'ya ilişkin görüşlerini paylaştı. İran'a yönelik saldırıların "başarılı" olduğunu savunan Trump, İran yönetiminin "pes edeceği" değerlendirmesini yaptıktan sonra "Küba da düşecek." dedi.

Foto - Venezuela, İran derken... Trump sıradaki ülkeyi açıkladı

Trump, ABD'nin Küba'da yönetimi devirmek gibi bir planının olup olmadığına ilişkin soruya, "Peki, siz ne düşünüyorsunuz? 50 yıldır bu konu, pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için bu küçük bir mevzu. Venezuela harika gidiyor. (Delcy Rodriguez) harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz harika." yanıtını verdi.

Foto - Venezuela, İran derken... Trump sıradaki ülkeyi açıkladı

ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.

Foto - Venezuela, İran derken... Trump sıradaki ülkeyi açıkladı

"YENİ LİDERİ BELİRLEYECEĞİM" - "(İran'a) Tüm petrol ve para akışını kestik, tek kaynak olan Venezuela'dan gelen her şeyi kestik. Şimdi onlar anlaşma yapmak istiyorlar." diye konuşan Trump, İran'da yeni liderin belirlenme süreci konusunda iddialı konuştu. Trump, İran'ın yeni lideri üzerinde ne kadar etki sahibi olacağıyla ilgili soru üzerine "Büyük bir etki sahibi olacağım, yoksa onlar hiçbir anlaşmaya varamayacaklar. İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Foto - Venezuela, İran derken... Trump sıradaki ülkeyi açıkladı

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Murteza Hamaney'in gelebileceğine yönelik haberleri takip ettiklerini anlatan Trump, oğul Hamaney'in "yetersiz" olduğunu savundu. Trump, İran'a yönelik saldırıları sürdürebilmek için yüksek miktarda silah stoklarının olduğunu kaydederek, "Cerrahi bir müdahale yapıyoruz. Sınırsız silah stokumuz var." diye konuştu.

Yorumlar

İsmail

Hastir yavşak kafir,sonunuz gelecek,hiç kurtuluşunuz yok.

Cengiz selçuk

Batıyor. Artık son tango
