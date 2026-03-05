Katar'a büyük destek! 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderilecek

Başbakan Starmer, dronları etkisiz hale getirme kapasitesine sahip Wildcat helikopterlerinin yarın Kıbrıs adasına varacağını ve hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon'un Akdeniz'e konuşlandırılacağını belirtti. İngiltere'nin ABD'ye "savunma operasyonları yürütülmesi için İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini" de anlatan Starmer, "Bölgedeki İngiliz vatandaşları ve müttefiklerimizi bu kalkanla koruyacağız." ifadesini kullandı. Starmer, İngiltere hükümetinin her gün bu kalkanı güçlendirmek ve Körfez'deki İngiliz vatandaşlarını bulundukları ülkelerden çıkarmak için çalıştığını dile getirerek, şu ana kadar bölgedeki 140 binden fazla kişinin İngiltere hükümetine varlıklarını bildirdiğini söyledi. Bu kapsamda Starmer, İngiliz vatandaşlarını bölgeden çıkarmak amacıyla kiralanan ilk Umman charter uçağının da birkaç dakika önce havalandığını duyurdu. Starmer, ilerleyen günlerde ek charter uçuşlarının düzenleneceği bilgisini de paylaştı. Keir Starmer, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ticari uçuşlarla 4 binden fazla İngiliz vatandaşının ülkesine döndüğünü kaydetti.