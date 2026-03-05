  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

İngiltere; ABD ve İsrail'in vurduğu İran'ın hedefindeki Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu.

#1
Foto - Katar'a büyük destek! 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderilecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ortadoğu'daki son gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmama kararının arkasında olduğunun altını çizdi. İngiltere'nin uzun süredir savunduğu pozisyonun, İran'ın nükleer emellerinden vazgeçmesi için müzakere yoluyla çözüm bulunması olduğunu kaydeden Starmer, "İşte bu nedenle, İngiltere'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarına katılmama kararı aldım. Bu karar kasıtlı bir karardı." diye konuştu. Starmer, bu kararın, ulusal çıkarlar doğrultusunda alındığını ve arkasında olduğunu vurgulayarak, bunun aksi için baskı yapılsa bile İngiliz değerleri ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacağını savundu.

#2
Foto - Katar'a büyük destek! 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderilecek

Başbakan Starmer, ülkesinin Körfez'deki müttefiklerinin "daha fazla yardım" taleplerine yanıt verdiğini belirterek, "Bugün, Katar ve bölgedeki savunma operasyonlarımızı güçlendirmek için Katar'daki filomuza 4 adet daha Typhoon jeti göndereceğimizi duyurabilirim." dedi. Starmer, İngiltere'nin, Katar ve bölgedeki savunma operasyonlarını güçlendirmek amacıyla bu adımı attığını kaydetti. İngiliz Başbakan, ocak ve şubat ayları boyunca ülkesinin herhangi bir çatışma öncesinde "yüksek hazırlık durumunda" olmasını sağlamak amacıyla savaş uçakları, hava savunma füzeleri ve gelişmiş radar sistemleri dahil savunma varlıklarını Kıbrıs ve Katar'a taşıdığını bildirdi.

#3
Foto - Katar'a büyük destek! 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderilecek

Başbakan Starmer, dronları etkisiz hale getirme kapasitesine sahip Wildcat helikopterlerinin yarın Kıbrıs adasına varacağını ve hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon'un Akdeniz'e konuşlandırılacağını belirtti. İngiltere'nin ABD'ye "savunma operasyonları yürütülmesi için İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini" de anlatan Starmer, "Bölgedeki İngiliz vatandaşları ve müttefiklerimizi bu kalkanla koruyacağız." ifadesini kullandı. Starmer, İngiltere hükümetinin her gün bu kalkanı güçlendirmek ve Körfez'deki İngiliz vatandaşlarını bulundukları ülkelerden çıkarmak için çalıştığını dile getirerek, şu ana kadar bölgedeki 140 binden fazla kişinin İngiltere hükümetine varlıklarını bildirdiğini söyledi. Bu kapsamda Starmer, İngiliz vatandaşlarını bölgeden çıkarmak amacıyla kiralanan ilk Umman charter uçağının da birkaç dakika önce havalandığını duyurdu. Starmer, ilerleyen günlerde ek charter uçuşlarının düzenleneceği bilgisini de paylaştı. Keir Starmer, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ticari uçuşlarla 4 binden fazla İngiliz vatandaşının ülkesine döndüğünü kaydetti.

#4
Foto - Katar'a büyük destek! 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderilecek

Starmer'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Starmer, Winston Churchill değil" ifadesini kullanarak kendisine yönelik yaptığı eleştiriler hatırlatıldı ve ABD-İngiltere arasındaki özel ilişkinin bozulup bozulmadığı soruldu. Başbakan Starmer, soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: "Özel ilişki şu anda devam ediyor. Üslerimizden yapılan konuşlandırma konusunda Amerikalılarla birlikte çalışıyoruz. Bölgede birlikte çalışıyoruz. ABD ve İngiltere, ortak üslerde bulunan ABD ve İngilizleri korumak için birlikte çalışıyor. Her za

#5
Foto - Katar'a büyük destek! 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderilecek

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI - İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

