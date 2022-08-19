2022-08-19 11:52:14 Uzman isim kötü haber verdi! Normale dönmesi 20-30 yılı bulabilir
İklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada her geçen gün daha fazla hissediliyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2018 yılında 520,9 milyon tona ulaştı. 1970-1979 yılları arasında Türkiye'de ortalama sıcaklık 12.8 santigrat derece iken, 2010-2019 arasında 14.1 santigrat dereceye yükseldi. 1970-2020 yılları arasında deniz suyu sıcaklıkları ise Karadeniz'de 1.2, Marmara'da 1.7, Ege'de 0.9 ve Akdeniz'de 1.2 santigrat derece artış gösterdi. Bu artışların yanı sıra, yangın, sel gibi afetlerde de artışlar devam ediyor.