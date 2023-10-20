  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Uzman isim açıkladı: Pastırma yazı geliyor

2023-10-20 23:52:50
Uzman isim açıkladı: Pastırma yazı geliyor

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi.

#1
Foto - Uzman isim açıkladı: Pastırma yazı geliyor

Yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceğini belirten Çelik, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacağını söyledi.

#2
Foto - Uzman isim açıkladı: Pastırma yazı geliyor

Sıcaklıkların yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik, "Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece,

#3
Foto - Uzman isim açıkladı: Pastırma yazı geliyor

Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek." dedi.

#4
Foto - Uzman isim açıkladı: Pastırma yazı geliyor

Çelik, Ankara'da 16-17 dereceye düşen sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 dereceye, İstanbul'da 23-25 dereceye, İzmir'de 28 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

#5
Foto - Uzman isim açıkladı: Pastırma yazı geliyor

Yarından itibaren sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus beklendiğine dikkati çeken Çelik, sis ve pusun Marmara, iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da etkili olacağını kaydetti.

#6
Foto - Uzman isim açıkladı: Pastırma yazı geliyor

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir ifadedir.

#7
Foto - Uzman isim açıkladı: Pastırma yazı geliyor

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

Kılıçdaroğlu yine rezil rüsva oldu!
Gündem

Kılıçdaroğlu yine rezil rüsva oldu! "Tezkere" çığırtkanlığı elinde patladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yabancı askerlerin bulunacağını bahane ederek tezkereye hayır oyu vermişti. Konuya dair açı..
Canlı yayında skandal anlar! Mehmet Akif Ersoy ne olduğunu anlayamadı, birden coplamaya başladılar
Gündem

Canlı yayında skandal anlar! Mehmet Akif Ersoy ne olduğunu anlayamadı, birden coplamaya başladılar

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da görev yapan Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun'a saldırdı.
Türkiye'nin ilk başörtülü valisi sessizliğini bozdu
Gündem

Türkiye'nin ilk başörtülü valisi sessizliğini bozdu

Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kendisi hakkında yapılan dezenformasyon haberleriyle ilgili konuştu.
Filistin temalı ürünlerin platformdan kaldırıldığı iddiası infiale neden oldu
Gündem

Filistin temalı ürünlerin platformdan kaldırıldığı iddiası infiale neden oldu

Trendyol, Filistin temalı ürünlerin platformlarında kasıtlı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Şirket teknik bir problem neden..
İsrail dostu Suudi Prens Selman'dan Gazze açıklaması
Dünya

İsrail dostu Suudi Prens Selman'dan Gazze açıklaması

7 Ekim'den bu yana işgal rejiminin saldırı ve katliamlarına ilişkin konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, her ne şekil..
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times operasyona dair bilgileri paylaştı! İtiraf gibi...
Dünya

İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times operasyona dair bilgileri paylaştı! İtiraf gibi...

İsrail Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor! ABD destekli katliamın boyutu her geçen gün artarken İsrail'in kara hareka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23