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SOLOTÜRK nefesleri kesti

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AA Giriş Tarihi:

SOLOTÜRK nefesleri kesti

Eskişehir'de gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK nefesleri kesti.

#1
Foto - SOLOTÜRK nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

#2
Foto - SOLOTÜRK nefesleri kesti

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen gösteri öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu ile Muharip Hava Kuvvetleri Bandosu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

#3
Foto - SOLOTÜRK nefesleri kesti

Türk bayraklarıyla her yaştan vatandaş etkinlik alanını doldurdu.

#4
Foto - SOLOTÜRK nefesleri kesti

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı yönetiminde SOLOTÜRK'ün heyecan dolu gösteri uçuşu icra edildi. Vatandaşlar, uçağın akrobatik hareketlerle yaptığı gösteri uçuşunu, cep telefonlarıyla görüntüledi.

#5
Foto - SOLOTÜRK nefesleri kesti

Yaklaşık 30 dakika süren uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

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