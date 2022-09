Demir eksikliğine bağlı kansızlık tedavisinde tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor: Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balıketi, yumurta, üzüm ve pekmez, kuru baklagiller, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeler ( ıspanak, pazı ), fındık, fıstık ve susam, baklagilleri etle pişirin, yumurtayı portakal suyu ile tüketin. Demir emilimini artırmanın önemli bir yolu bu besinleri C vitamini ile birlikte tüketmek. Her öğünde bol limonlu yeşillikler ve bu yeşilliklerden oluşan karışık bir salata, demir emilimi artırmaktadır.