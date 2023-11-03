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Sağlık
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Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

2023-11-03 15:10:28
Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

Kış ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte çocukların kış hastalıkları artmaya başladı. Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarından Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül, kış döneminde çocukları hastalıklardan korumak için önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

Okullar, yurtlar, kreşler gibi toplu yaşam alanlarının bulaşıcı hastalıkların kolayca yayılma olasılığının yüksek olduğu yerler olduğuna dikkat çeken Medicana Ataköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül, “Özellikle kış aylarında okulların açılması, kapalı ortamda uzun süre kalınması nedeniyle hastalıkların yayılması kolaylaşıyor. Ayrıca bazı viral ve bakteriyel enfeksiyonlar kış aylarında daha sık görülmektedir” diye konuştu.

#2
Foto - Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

Üst solunum yolu etkenleri olan nezle etkeni rinovirüs, krup etkeni parainfluenza, mevsimsel grip ve domuz gribi etkeni influenza, tonsillofarenjit etkeni beta mikrobu diye bilinen streptokok bakterisi, bu enfeksiyonların ardından sıklıkla görülen orta kulak enfeksiyonları, sinüzitler, özellikle 3 yaş altı çocuklarda görülen özellikle bebeklerde ciddi enfeksiyonlara yol açan RSV adını verdiğimiz bronşiolit etkeni, pnömoniye neden olan bakteriyel enfeksiyonların kış aylarında daha sık görüldüğünün altını çizen Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül, “Bunun nedeni bu mikropların soğuk ve nemli havada daha uzun süre dayanması, üreme koşullarının kolaylaşması, öksürük, hapşırık, burun akıntısı yoluyla kapalı ve kalabalık ortamlarda kolayca yayılması, el yıkama gibi hijyen koşullarının sağlanmasının kreş ve okul çocuklarında daha zor olması kış aylarında bu hastalıkların daha sık görülmesine neden olmaktadır” dedi.

#3
Foto - Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

Okullarda grip hastalığının kişiler arası bulaşmasını azaltmak için kişisel hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül, “Mevsimsel gripten korunmak için; risk grubunda bulunan kişilere mevsimsel grip aşısını yaptırması gerekiyor.

#4
Foto - Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

Grip gibi solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için öğrencilerin bir arada bulunduğu derslik, kantin, yemekhane, spor alanları, okul servisleri gibi alanlarda hastalığın kişiden kişiye yayılımını en aza indirmek için tüm personel ve öğrenciler hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmelidir.

#5
Foto - Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

Okulda sınıflar, yemekhaneler, oyun alanları hava akımını sağlayacak şekilde sık sık havalandırılmalıdır” açıklamasında bulundu. Kişisel hijyen için yapılması gerekenler

#6
Foto - Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

Mikroplar en çok kirli yüzey ve eşyalara temas yoluyla bulaştığından, eller sık sık yıkanmalı ve eller yıkanmadan göz, burun ve ağıza dokunulmaması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül şöyle devam etti: “Elleri yıkamak grip ve diğer bulaşıcı hastalıklardan koruyacak en önemli önlemlerdendir. Özellikle aksırık, hapşırık ya da öksürük sonrasında, ellerin su ve sabun ile iyice yıkanması önemlidir. Eller yıkandıktan sonra, tek kullanımlık kâğıt havlu ile kurulanmalıdır. Okul ve kreş gibi toplu yaşam alanlarında oyun parkı, oyuncaklar, çocuk karyolası, sandalye, yemek masası, pencere kenarı, kapı kolu gibi sık temas edilen yerler temizlenmelidir. Sık kullanılan ve canlı grip virüslerinin bulunabileceği kapı kolları, bilgisayar klavyesi, cep telefonu ya da kablolu telefon dezenfekte edilmelidir. Hasta kişilerle tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalıdır. Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında; ağız ve burun mendil ya da mendil bulunmadığı durumlarda kol ile kapatılmalıdır. El hijyeni sağlanmalıdır. Hastalık varlığında kişinin çevresindekiler ile teması sınırlandırılmalı ve evde istirahat etmesi konusunda çocukların aileleri bilgilendirilmelidir. İstirahat hem daha kısa sürede iyileşmeyi sağlar hem de hastalığın diğer çocuklara bulaşmasını engeller. Hastalık döneminde bol sıvı tüketmeye özen gösterilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze sebze ve meyve tüketilmelidir.”

#7
Foto - Uzman açıkladı! Çocukları gripten korumak için neler yapılmalı?

Uyku düzenine dikkat etmek ve kapalı ortamlar yerine temiz havanın tercih edilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül sözlerini şöyle tamamladı: “Gripten korunmanın en önemli yollarından biri grip aşısıdır. 6 ay üzerindeki herkes grip aşısı olabilir. Özellikle risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri kişiler, okula yeni başlayan çocuklar, evde küçük kardeşi bulunan ve astım gibi kronik hastalığı olan tüm çocuklar, öğretmenler, çocuğa bakım verenler mutlaka aşılanmalıdır.”

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