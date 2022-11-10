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Yaşam
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Üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

2022-11-10 17:50:56
Üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde üzerine beton duvar devrilen işçi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mengücek Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın beton duvarı, işçi Hakkı Taflı'nın (28) üzerine devrildi.

#2
Foto - Üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

#4
Foto - Üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı.

#5
Foto - Üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

Taflı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

#6
Foto - Üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

Devrilen duvarın altında kalan bir otomobil de zarar görürken, inşaattaki kulübenin duvarları da çöktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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