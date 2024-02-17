  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Markette bulamayanlar boşuna aramasın! Artık satılmayacak!

ABD Başkanı Joe Biden sahaya indi! İçinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen suyu bir dikişte içti

Yatmadan önce çarşafınızın altına bir kalıp sabun koyun! Meğer bu hastalığa çare oluyormuş

Özel sektörde çalışanlara müjde! Binlerce lira ödeme iade edilecek

Erdoğan 3 bin TL’ye çıkartmıştı! Bayram ikramiyesiyle ilgili şaşırtan gelişme! “Bir zam daha olacak ve o rakama yükselecek”

Merkez Bankası, Türkiye’nin beklediği kararı açıklıyor! Tamamı bunu dedi! Bakalım şimdi ne olacak

Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Osman Müftüoğlu “Onun sadece bir çay kaşığı bile hafızayı uçuruyor” diyerek açıkladı

O gelişmeler sonrası dikkat çeken ayrıntı! Süleyman Soylu, kimin için “Aldığı öğrencilerin yüzde 41’ini FETÖ’den ben ihraç ettim” demişti

FETÖ’nün kripto üyeleri bunun için harekete geçti! İşaret fişeğini attılar bile! İşte dehşete düşüren senaryo

PTT’ye giden ödemesini alıyor! Hem de 3 bin 500 TL! O kişilere ödeme yapılacak! Hemen başvurun
Ekonomi
6
Üzen haber geldi! 3 bin liraya çıkan emekli ikramiyesi o emeklilere ödenmeyecek

2024-02-17 14:33:58
Üzen haber geldi! 3 bin liraya çıkan emekli ikramiyesi o emeklilere ödenmeyecek

Son zamanlarda herkesin gündeminde olan emekliye bayram ikramiyesinde rakam belli oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek ikramiyeler bu yıl Mart ayında hesaplara yatırılacakken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere ikramiye miktarı 3 bin liraya çıkarıldı. Ancak ikramiyelerin o emeklilere ödenmeyeceği belirtildi. İşte, emekli ikramiyelerindeki son gelişmelerin detayı…

#1
Foto - Üzen haber geldi! 3 bin liraya çıkan emekli ikramiyesi o emeklilere ödenmeyecek

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonucu artan emekli sayısı göz önünde bulundurulduğunda, işlemlerini belirlenen tarihe kadar tamamlayamayan yeni emekliler bu ikramiyeden yararlanamayacak.

#2
Foto - Üzen haber geldi! 3 bin liraya çıkan emekli ikramiyesi o emeklilere ödenmeyecek

28 Şubat'ta Meclis'ten geçen EYT düzenlemesiyle birlikte 2023 yılında emeklilik işlemlerini tamamlayan yaklaşık 2 milyon kişi, kademeli prim sistemi nedeniyle birçok kişinin emekli maaş işlemleri 2024 ve 2025 yıllarına ertelendi. Bu durum, 2024 yılı içerisinde emekli olması beklenen milyonlarca vatandaşın ikramiye alamayacağı anlamına geliyor.

#3
Foto - Üzen haber geldi! 3 bin liraya çıkan emekli ikramiyesi o emeklilere ödenmeyecek

Hükümetin 31 Mart seçimleri öncesinde Ramazan Bayramı ikramiyelerini hesaplara yatırması beklenirken, özellikle EYT düzenlemesiyle artan emekli sayısı, ikramiye bütçesi üzerindeki hesaplamaları zorlaştırıyor. Bu yüzden, iktidarın büyüyen ikramiye yükünü kontrol altına almak için başvuru tarihlerini şartlandırması bekleniyor. Bu nedenle, Nisan ayının ilk haftasında yapılması öngörülen başvuruların, seçim nedeniyle ödeme takviminin öne çekilmesiyle, emekli ikramiyesi hak sahipliği için yeterli olmayacak.

#4
Foto - Üzen haber geldi! 3 bin liraya çıkan emekli ikramiyesi o emeklilere ödenmeyecek

Yapılan son düzenlemelerle, başvurularını 31 Mart tarihine kadar tamamlayamayan emekliler, bu yıl için artırılan 3 bin liralık ikramiye ödemesinden yararlanamayacak. Bu durum, özellikle yeni emeklilerin ikramiye beklentilerini suya düşüren bir gelişme olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Üzen haber geldi! 3 bin liraya çıkan emekli ikramiyesi o emeklilere ödenmeyecek

OPTİMAR son anket sonucunu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
Gündem

OPTİMAR son anket sonucunu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

Yerel seçimlere geri sayım sürerken son anket çalışmaları ne söylüyor? İstanbul'un sorunlarını çözecek aday kim? AK Parti yerel seçimlere na..
Adalet Bakanı açıkladı: HSK 387 isme inceleme başlattı
Gündem

Adalet Bakanı açıkladı: HSK 387 isme inceleme başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın 387 isme yeni inceleme başlattığını söyledi.
Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza!
Dünya

Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi. ..
Araçtan fırlayıp elektrik tellerinde asılı kaldı! Genç kız yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Dünya

Araçtan fırlayıp elektrik tellerinde asılı kaldı! Genç kız yaşadığı dehşeti böyle anlattı

ABD'de geçirdiği trafik kazasında araçtan elektrik tellerine fırlayarak burada asılı kalan ve ölümden dönen 19 yaşındaki genç kız yaşadığı d..
İYİ Parti'den seçim kararı! Akşener o adayını geri çekti
Gündem

İYİ Parti'den seçim kararı! Akşener o adayını geri çekti

İYİ Parti'nin Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çektiği bildirildi.
İtiraf: Gazze’den Hamas’ı silemeyiz
Dünya

İtiraf: Gazze’den Hamas’ı silemeyiz

İsrail gazetesi Times of İsrael’in haberine göre ordu istihbaratı, “Bütün çabalara rağmen Hamas direniş grubunun Gazze’de var olmaya devam e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23