Üzen haber geldi! 3 bin liraya çıkan emekli ikramiyesi o emeklilere ödenmeyecek

Son zamanlarda herkesin gündeminde olan emekliye bayram ikramiyesinde rakam belli oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek ikramiyeler bu yıl Mart ayında hesaplara yatırılacakken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere ikramiye miktarı 3 bin liraya çıkarıldı. Ancak ikramiyelerin o emeklilere ödenmeyeceği belirtildi. İşte, emekli ikramiyelerindeki son gelişmelerin detayı…