2024-06-07 15:54:32 Uzayda 1000 gün geçiren ilk insan oldu!
Rus kozmonot Oleg Kononenko, 5 Haziran itibarıyla uzayda 1000 gün geçiren ilk insan olarak tarihe geçti.
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Rus kozmonot Oleg Kononenko, 5 Haziran itibarıyla uzayda 1000 gün geçiren ilk insan olarak tarihe geçti.
Rus kozmonotları uzayda zaman geçirme konusunda diğer astronotlardan ve diğer ülkelerden uzaya giden kişilerden daha dayanıklı görülüyor. Daha önce uzayda en çok zaman geçirme rekoru, 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniye ile Gennady Padalka olmuştu. Padalka'nın şubat ayında kırdığı bu rekor yakın zamanda tarihe gömülmüştü. Rekoru kıran Oleg Kononenko, uzaydaki bininci gününü tamamladı.
Öte yandan Kononenko, bu rekoru tek bir yolculukta kırmadı. Kozmonot uzaya beşinci defa uzaya çıktıktan sonra bu rekoru kırdı. Üstelik Kononenko gelecekte başka görevlerde de uzaya geri dönecek. Yıla dönüştürdüğümüzde kozmonot yaklaşık üç yılını uzayda geçirmiş durumda.
Uzayda uzun zaman geçirmek insan bedenini etkiliyor
Rus haber ajansı TASS'a açıklama yapan Kononenko, "Yeni ve önemli bir şey başardığınızın farkındalığı var, önemli bir kilometre taşını geride bıraktığınız, bilinmeze dokunduğunuz hissi." açıklamasında bulundu. Kozmonot bu durumun özgüven ve gurur verdiğini ifade ediyor.
Öte yandan insanlar mikro yerçekimine alışkın canlılar değil ve uzaydayken insan fizyolojisi de değişikliğe uğruyor. Uzaydayken insanlar kas ve kemik dokusu kaybediyor, kan hücrelerinin sayıları azalıyor
Bu yüzden de astronotların günlük rutinlerinde spor yapmak büyük önem taşıyor. En azından uzaydayken ayaklardaki nasırlar ve sert dokular kayboluyor ve ayaklarınız ilk doğduğunuz günkü kadar yumuşak oluyor, en azından bu anlamda olumlu bir değişim söz konusu oluyor.
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