Uzayda 1000 gün geçiren ilk insan oldu!

Bu yüzden de astronotların günlük rutinlerinde spor yapmak büyük önem taşıyor. En azından uzaydayken ayaklardaki nasırlar ve sert dokular kayboluyor ve ayaklarınız ilk doğduğunuz günkü kadar yumuşak oluyor, en azından bu anlamda olumlu bir değişim söz konusu oluyor.