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Teknoloji-Bilişim
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Uzay aracı komut almayı kesti!

2023-07-29 19:47:57
Uzay aracı komut almayı kesti!

Uzay ajansı NASA, 1970'lerde gönderdiği Voyager 2 uzay aracıyla artık iletişim kurulamadığı açıklandı.

#1
Foto - Uzay aracı komut almayı kesti!

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), uzaya gönderdiği Voyager 2 uzay aracı hakkında yeni bir gelişmeyle karşımıza çıktı.

#2
Foto - Uzay aracı komut almayı kesti!

Bugün erken saatlerde yapılan açıklamaya göre Voyager 2, anten yönelimindeki bir değişliği tetiklemesiyle birlikte komut alamıyor. Bu durum ise uzay aracının Dünya’ya veri iletmesini engelliyor.

#3
Foto - Uzay aracı komut almayı kesti!

NASA, 1977 yılında insansız uzay aracı Voyager 2’yi uzaya gönderdi. Voyager misyonunun asıl amacı Jüpiter ve Satürn’den bilgi toplamaktı.

#4
Foto - Uzay aracı komut almayı kesti!

Bugün erken saatlerde uzay ajansından gelen haberlere göre işler pek de yolunda gitmiyor. NASA’nın açıklamasına göre bir komut dizisi, uzay aracının anten yöneliminde 2 derecelik bir değişikliği tetikledi.

#5
Foto - Uzay aracı komut almayı kesti!

Açıklamasında NASA, bu tetiklemenin Voyager uzay aracının komut almasını ve Dünya’ya veri iletmesini engellediğini belirtti. Ajans aksaklığı, sondanın Derin Uzay Ağı (DSN) tarafından işletilen yer antenleriyle iletişim kurma yeteneğini bozduğunu belirtti. Ayrıca aracın Dünya’daki görev ekibinden de komut alamadığını açıkladı.

#6
Foto - Uzay aracı komut almayı kesti!

NASA, Voyager 2’nin antenini Dünya’ya dönük tutmak için yönünü her yıl birçok kez sıfırlamaya programladığını belirtiyor. Bu işlem özellikle kaybedilen bağlantıyı yeniden kurmaya ve rutin işlerin devam etmesine yardımcı oluyor. Bir sonraki sıfırlama işlemi ise 79 gün sonra yapılacak.

#7
Foto - Uzay aracı komut almayı kesti!

Söz konusu iletişim eksikliğine rağmen ekip, Voyager 2’nin planlanan yörüngede kalacağına oldukça emin. Bununla birlikte uzay ajansı Dünya’dan yaklaşık 24 milyar kilometre uzakta olan Viyager 1’in normal bir şekilde çalıştığını ifade etti.

#8
Foto - Uzay aracı komut almayı kesti!

Bu Voyager 2, Dünyadan yaklaşık 19,9 milyar kilometre uzaklıkta yer alıyor. Ayrıca sürekli olarak yıldızlararası uzayın derinliklerine doğru ilerliyor. Bunun yanı sıra Voyager 1 Dünya’dan en uzak insan yapımı nesne olma özelliğine sahip.

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