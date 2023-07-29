Uzay aracı komut almayı kesti!

NASA, Voyager 2’nin antenini Dünya’ya dönük tutmak için yönünü her yıl birçok kez sıfırlamaya programladığını belirtiyor. Bu işlem özellikle kaybedilen bağlantıyı yeniden kurmaya ve rutin işlerin devam etmesine yardımcı oluyor. Bir sonraki sıfırlama işlemi ise 79 gün sonra yapılacak.