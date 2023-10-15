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Ekonomi
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Uzak Doğu Türkiye'den deniz salyangozu alıyor! Türkiye dünyaya tonlarca ihraç ediyor! Büyük talep var

2023-10-15 18:03:14
Uzak Doğu Türkiye'den deniz salyangozu alıyor! Türkiye dünyaya tonlarca ihraç ediyor! Büyük talep var

Kocaali'de sabahın ilk ışıklarında ağlarıyla deniz tabanını tarayan balıkçılar, 15 saat süren zorlu mesailerinin ardından günde yaklaşık 400 kilogram deniz salyangozuyla limana dönüyor. Balıkçı Abdullah Tan, "1 aydan bu yana hava koşulları nedeniyle 5 gün denize çıkabildik. Önümüz kış, deniz salyangozu balığa göre biraz daha garanti" dedi. Çıkarılan deniz salyangozları, Avrupa ve Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor.

#1
Foto - Uzak Doğu Türkiye'den deniz salyangozu alıyor! Türkiye dünyaya tonlarca ihraç ediyor! Büyük talep var

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Karadeniz'de avlanan ve işlendikten sonra ihraç edilen deniz salyangozlarının kabukları da seramik, kozmetik ve yem sanayisinde kullanılıyor.

#2
Foto - Uzak Doğu Türkiye'den deniz salyangozu alıyor! Türkiye dünyaya tonlarca ihraç ediyor! Büyük talep var

Deniz salyangozu toplamak için günün ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçılar, algarna (çerçeve ve ağdan oluşan av aracı) ağlarıyla deniz tabanını tarıyor. Yaklaşık 15 saat süren zorlu mesainin ardından çıkarılan ürünler, büyüklük standartlarına göre ayrılıyor.

#3
Foto - Uzak Doğu Türkiye'den deniz salyangozu alıyor! Türkiye dünyaya tonlarca ihraç ediyor! Büyük talep var

Kriterleri karşılayan deniz salyangozları kamyonlara yüklenerek işlenmek üzere Sinop ve Ordu'daki fabrikalara gönderilirken, küçük olanlar ise doğal ortamlarına geri bırakılıyor. Karadeniz'in zorlu şartlarıyla da baş etmek zorunda olan balıkçıların avladığı tonlarca salyangoz, işlendikten sonra Güney Kore'den İspanya'ya kadar Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine satılıyor. Deniz salyangozunun kabuklarından da seramik, kozmetik ve yem sanayisinde istifade ediliyor.

#4
Foto - Uzak Doğu Türkiye'den deniz salyangozu alıyor! Türkiye dünyaya tonlarca ihraç ediyor! Büyük talep var

Melenağzı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bayram Ali Kaya, AA muhabirine, 1 Eylül itibarıyla başladıkları salyangoz avcılığının hava şartlarından etkilendiğini anlattı. Kaya, kooperatife bağlı 30 teknenin aktif şekilde avlandığını, hava şartlarına bağlı olarak tekne başına günde 400 kilogram deniz salyangozu çıkarıldığını bildirdi. Salyangoz avcılığının bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığını belirterek, "Toplanan salyangozun tamamı ihraç ediliyor. İç pazarda tüketim yok." dedi. Kaya, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları en büyük zorluğun, Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nın girişindeki mendireklerin kısalığı olduğunu kaydederek, sağlıklı avcılık yapabilmeleri için mendireklerin uzatılması gerektiğini söyledi.

#5
Foto - Uzak Doğu Türkiye'den deniz salyangozu alıyor! Türkiye dünyaya tonlarca ihraç ediyor! Büyük talep var

Baba mesleğini sürdüren balıkçı Hüseyin Tan, sabah saat 5'ten akşam 8'e kadar avlandıklarını, denize bıraktıkları standart ölçülerdeki algarna ağlarını 40 ila 60 dakika arasında süren dip taramasının ardından çektiklerini söyledi. 35 yıldır balıkçılık yapan Abdullah Tan da istavrit, barbun gibi balıkları eylülden yıl başına kadar avladıklarını belirtti. Tan, mevsim şartları ve balığın bolluk oranına göre daha çok kazandırdığı ve garanti olduğu için salyangoz avını tercih ettiklerini belirterek, "1 aydan bu yana hava koşulları nedeniyle 5 gün denize çıkabildik. Önümüz kış, deniz salyangozu balığa göre biraz daha garanti. Salyangoz, gönderdiğimiz fabrikalarda haşlanıp şoklandıktan sonra paketlenerek ihraç ediliyor. " diye konuştu.

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