Uzak Doğu Türkiye'den deniz salyangozu alıyor! Türkiye dünyaya tonlarca ihraç ediyor! Büyük talep var

Baba mesleğini sürdüren balıkçı Hüseyin Tan, sabah saat 5'ten akşam 8'e kadar avlandıklarını, denize bıraktıkları standart ölçülerdeki algarna ağlarını 40 ila 60 dakika arasında süren dip taramasının ardından çektiklerini söyledi. 35 yıldır balıkçılık yapan Abdullah Tan da istavrit, barbun gibi balıkları eylülden yıl başına kadar avladıklarını belirtti. Tan, mevsim şartları ve balığın bolluk oranına göre daha çok kazandırdığı ve garanti olduğu için salyangoz avını tercih ettiklerini belirterek, "1 aydan bu yana hava koşulları nedeniyle 5 gün denize çıkabildik. Önümüz kış, deniz salyangozu balığa göre biraz daha garanti. Salyangoz, gönderdiğimiz fabrikalarda haşlanıp şoklandıktan sonra paketlenerek ihraç ediliyor. " diye konuştu.