2023-10-15 18:03:14 Uzak Doğu Türkiye'den deniz salyangozu alıyor! Türkiye dünyaya tonlarca ihraç ediyor! Büyük talep var
Kocaali'de sabahın ilk ışıklarında ağlarıyla deniz tabanını tarayan balıkçılar, 15 saat süren zorlu mesailerinin ardından günde yaklaşık 400 kilogram deniz salyangozuyla limana dönüyor. Balıkçı Abdullah Tan, "1 aydan bu yana hava koşulları nedeniyle 5 gün denize çıkabildik. Önümüz kış, deniz salyangozu balığa göre biraz daha garanti" dedi. Çıkarılan deniz salyangozları, Avrupa ve Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor.