Uzağı görmekte zorlanıyor musunuz? Belki de o hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon kullanımının uzağı görmede sorun çıkartabileceğini söyleyen Dr. Barış Kömür, “Uzağı görme noktasında problemimiz var ise bizlerde bilgisayar körlüğü hastalığı olmuş olabilir. Özellikle tablet, bilgisayar ya da cep telefonunu gece vakti kullanmak ne yazık ki uzağı göremememize sebep olabiliyor. Bu sebeple göz hekimimize başvurup bu konuyla ilgili detaylı bir muayene istenilmesi gerekiyor. Tablet ya da bilgisayar kullanımı bırakıldığı zaman uzağı görememe sorunu düzelebiliyor. Fakat uzun süre tablet ya da bilgisayar kullanımı kalıcı hasara da yol açmış olabilir” diye konuştu. Ekran parlaklığının düşük seviyede kullanılmasını tavsiye ettiklerini belirten Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Kömür, “Göz yorgunluklarına karşı göze direk gelen ışıkları engelleyici gözlükler bulunuyor. Bu gözlükleri kullanabiliriz. En önemlisi süreyi yani tablet ya da bilgisayar, cep telefonu kullanımını minimum tutmamız gerekiyor. Ekran parlaklığını daha düşük seviyede tutup normal karanlık ortam yerine aydınlık bir ortamı tercih etmemiz gerekiyor. Gündüz ekran parlaklığını daha düşük değerlere alarak o şekilde cihazlarımızı kullanabiliriz. Geceleyin de karanlık modta ve düşük kontrast ayarlarında kullanılması gözümüzün yorulmaması açısından daha faydalı olabiliyor. En iyisi cihazlarımızın kullanım süresini azaltmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Uzun süre tablet, bilgisayar ya da akıllı telefon kullanımının gözde kuruluğa da yol açtığını söyleyen Dr. Kömür, “Tablet, bilgisayar ya da cep telefonuna çok fazla bakıldığında göz kırpma sayımız azaldığında ister istemez kuruma oluyor. Bunun için suni gözyaşları kullanabiliyoruz. Gözümüzdeki kuruluğu dengelemek için suni gözyaşı faydalı olabilir. Bilgisayar ya da tableti kullanmamız gerektiğinde 10 dakikada bir 10 metre uzağa bakıp gözümüzü dinlendirip bir dakikalığına, ondan sonra işimize devam edersek daha az zarar almış oluyoruz” ifadelerini kullandı.