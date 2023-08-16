Uzağı görmekte zorlanıyor musunuz? Belki de o hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Her gün hayatın bir alanında, bilgisayar, telefon ya da tabletteki oyuna odaklanmış, çevresindeki olup bitenle ilişkisini tamamen kesmiş onlarca çocuk görmek mümkün hale geldi. Ancak uzmanlara göre bu durum, çocuklarda çok ciddi sağlık ve gelişme sorunlarına yol açıyor. Tablet, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar nedeniyle çocuklarda boyun ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın ciddi biçimde artış gösterdiği belirtiliyor. Bu aletler, yoğun biçimde kullanım nedeniyle gelişme çağındaki çocukların omurgalarında ciddi hasara yol açıyor. Boyun, sırt, bilek ve göz ağrısı gibi hastalıklar, en fazla 5-9 yaş arası çocuklarda görülmeye başlandı. Uzmanlara göre en iyi tedavi, çocukların tablet ve akıllı telefon kullanımına sınırlama getirilmesi.