Uyurken bunu çorabınızın içerisine koyun, bu dertleri unutun! Meğer nelere nelere iyi geliyormuş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Uyurken çorabının içine defne yaprağı koyan bu dertleri unutuyor. Sağlık açısından birçok derde deva olan defne yaprağı bakın nelere iyi geliyor? Defne ağacının yaprakları, farklı, keskin kokuları ve tatları nedeniyle 1000 yıllık popülerliğin tadını çıkardıkları dünya çapında yemek baharatı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak defne yaprakları böcek kovucu olarak da kullanılır. Böceklerden kurtlara, güvelere, hamamböceklerine, karıncalara ve sineklere kadar herkesin defne yaprağı bitkinin kokusundan nefret ettiği söylenir. Yapraklar un, pirinç ve diğer kuru ürünlerin bulunduğu kaplara yerleştirilebilir veya dolapların ve rafların içine bantlanabilir. Bilimsel bir kanıt sunamasak da, defne yapraklarını bidonlara, dolaplara ve kutulara koymaya başladığımızdan beri tahıllarımızın neredeyse hiç haşere içermediğini doğrulayabiliriz. Ancak daha önce defne yaprağının yatmadan önce çorabınızın içine koymanın faydalarını duymuş muydunuz?