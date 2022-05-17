Uykuya dalmaya yardımcı olan besinler

Uyku sağlığı için diğer ipuçları Geceleri uykuya dalmakta sorun yaşıyorsanız, bu birkaç ipucu uykuya daha kolay dalmanıza yardımcı olabilir: - Yatmadan önce ekranlı cihazları (akıllı telefon, tablet, bilgisayar vb.) kullanmaktan kaçının. - TV izliyorsanız, yatıştırıcı şovları tercih edin, aksiyon veya korku filmlerinden kaçının. - Akşamları uykuyu bozabilecek içecekleri (kahve, çay, enerji içeceği, alkol vb.) tüketmekten kaçının. - Yatmadan önceki 2 saat içinde okuma, banyo, yatıştırıcı müzik dinleme gibi rahatlatıcı aktiviteler yapın. - Günlük fiziksel aktivite uygulayın. Ffiziksel olarak belirli bir miktarda yorgunluk, uykuya dalmayı kolaylaştırır ve daha derin ve daha onarıcı bir uyku sağlar. Aynı zamanda kafanızı boşaltmanızı sağlayarak ruh halinizi iyileştirir.