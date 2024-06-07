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Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

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Teknoloji-Bilişim
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Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

2024-06-07 11:53:44
Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Pahalı amiral gemisi telefonlara tonlarca para harcamak istemiyor musunuz? Yoksa bütçeniz kısıtlı mı? Merak etmeyin, fiyat performans akıllı telefonlar, cep yakmadan üstün performans ve gelişmiş özellikler sunabiliyor. Bu cihazlar, sundukları özelliklere göre genellikle uygun fiyatlı ve haliyle bütçe dostu telefonlar oluyorlar. Eğer hangi fiyat performans akıllı telefonu almalıyım? diye düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız en iyi fiyat performans akıllı telefonlar burada.

#1
Foto - Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Samsung Galaxy S23 FE 22.519 Listede bulunan en iyi fiyat performans telefon modeli olan Samsung Galaxy S23 FE, amiral gemisi S23 serisinin sunduğu tasarımı ve etkileyici özellikleri daha geniş kitlelere ulaştıran bir model olarak karşımıza çıkıyor. 6.4 inçlik Dynamic AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim sunarken, FHD+ çözünürlük ise standardı yakalıyor. Kamera konusunda güçlü olan ve kalitesiyle en iyi telefonlar arasında gösterilen Galaxy S23 FE, 4500mAh batarya ile de bir günü rahatlıkla bitiriyor. Bu arada telefonun 4 yıl Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik desteğinin olduğunu da belirtelim.

#2
Foto - Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Honor 90 14.899 Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Honor 90, Android 13 tabanlı MagicOS ile birlikte güçlü özellikleri uygun fiyatta bir araya getiriyor. Telefon, güçlü kamerası, uzun pil ömrü ve şık tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Fiyat performans telefon arayanlar için en ideal seçeneklerden birisi olan Honor 90, gücünü Snapdragon 7 Gen 1 yongasından alıyor. 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olan telefonda ayrıca 5.000mAh batarya bulunuyor. Telefon kamera konusunda segmentinde DxOmark’ta üst sıralarda yer alıyor. Elbette en iyi kameralı telefonlar arasında değil ancak bu fiyat bandında cihaz güçlü diyebiliriz.

#3
Foto - Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Xiaomi Redmi Note 13 10.499 Piyasaya bu yıl çıkan Xiaomi Redmi Note 13, en iyi fp telefon modelleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen model, orta seviyede güzel bir konuma sahip. Uygun fiyatı, ideal işlemcisi, kaliteli kamerası ve uzun pil ömrü ile öne çıkan telefonun en büyük eksikliği ise 5G desteğinin olmayışı.

#4
Foto - Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Realme 11 Pro 14.359 Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Realme 11 Pro, özellikle tasarımı ile ön plana çıkıyor ve premium bir hissiyat sağlıyor. Ekran, batarya ve işlemcisi cihazın güçlü özelliklerini oluştururken Realme 11 Pro, fiyat performans cep telefonları arayanların da tercihi oluyor. Dimensity 7050 yongasından güç alan telefon 6.7 inç FHD+ AMOLED ekranında 120Hz yenileme hızı sunuyor.

#5
Foto - Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Samsung Galaxy A35 14.279 Samsung fiyat performans telefon modelleri arayanlar için Galaxy A35, en doğru seçeneklerden birisi. Bu yılın başlarında piyasaya çıkan cihaz, en az dört büyük Android güncellemesi alacak. Dolayısıyla cihaz, uzunca bir süre güncel kalacak. 6.6 inç’lik Super AMOLED ekranı Samsung’un kalitesini yansıtırken telefon, kamera ve performans konusunda da segmentinde ön çıkıyor. Çeşitli yönlerden Galaxy A35, en iyi fiyat performans telefonları arasında yer alıyor.

#6
Foto - Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Huawei Nova 11i 11.399 Google Play Store ve diğer Google hizmetlerine erişim bir sorun olsa Huawei Nova 11i, fiyatı, özellikleri ve çoğu kullanıcı için Play Store’u aratmayan mağazasıyla fp telefonlar arayan kişiler için güçlü bir seçenek olarak görülüyor. 6.8 İnç ekranıyla FHD+ çözünürlük sunan cihaz, gücünü Snapdragon 680 yongasından alıyor. Ancak telefonun asıl gücü pil ömrü ve kamerası tarafında.

#7
Foto - Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Samsung Galaxy A15 8.299 Uygun fiyatlı bütçe dostu telefon arayanların ilk tercihlerinden olan Samsung Galaxy A15, biraz daha giriş seviyesine hitap eden bir model. Tasarım olarak ise Samsung’un üst seviye cihazlarında kullandığı dili aynı şekilde kullanıyor. Özellikler açısından ise Galaxy A15, gücünü Helio G99 yongasından alıyor. 6.5 inçlik Super AMOLED ekranında 90Hz yenileme hızı sunabilen telefonda 6GB RAM bulunuyor.

#8
Foto - Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Xiaomi Redmi 12 7.144 Xiaomi fiyat performans telefonu arayanlar için Redmi 12 biçilmiş kaftan olabilir. Sade bir tasarıma sahip olan telefonda 6.79 inç’lik FHD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran 90Hz yenileme hızını da destekliyor. MediaTek Helio G88 yongasından gücünü alan telefon, günlük kullanımda veya ağır grafik istemeyen oyunlarda güçlü performans sergileyebiliyor. Kamera ve batarya noktasında da cihazın eli güçlü.

#9
Foto - Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16.749 Redmi Note 13 Pro, Xiaomi'nin popüler Redmi Note serisinin en son üyesi konumunda. En iyi uygun fiyatlı telefonlar arasında yerini alan Redmi Note 13 Pro, şık bir tasarıma, güçlü bir işlemciye, etkileyici bir kameraya ve uzun ömürlü bir pile sahip. 6.67 inç AMOLED ekranında 120Hz yenileme hızı sunan telefon, 5000mAh gücündeki bataryasıyla da bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Hızlı şarj ise telefonu yoğun kullananların imdadına yetişiyor.

#10
Foto - Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Samsung Galaxy A55 18.589 2024 fiyat performans telefonu arayanlar veya uygun fiyata en iyi telefon hangisi diye arayanlar bu yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy A55’e mutlaka bir göz atmalı. Samsung’un orta üst seviyeye hitap eden telefonu Galaxy A55, 6.6 inç Super AMOLED ekranıyla capcanlı renkler sunuyor. Oldukça güçlü Exynos 1480 yongasıyla gelen telefon, her türlü senaryoda üst seviye performans sağlıyor. Ayrıca 8GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla bu performansı uzun süre koruyor. Ek olarak Samsung, bu telefon için 4 yıl büyük işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl da güvenlik güncellemesi desteği veriyor. Tüm bunlar Galaxy A55’i en iyi fiyat - performans telefonu haline getiriyor.

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