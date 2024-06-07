Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara en iyi fiyat/performans telefonları

Samsung Galaxy S23 FE 22.519 Listede bulunan en iyi fiyat performans telefon modeli olan Samsung Galaxy S23 FE, amiral gemisi S23 serisinin sunduğu tasarımı ve etkileyici özellikleri daha geniş kitlelere ulaştıran bir model olarak karşımıza çıkıyor. 6.4 inçlik Dynamic AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim sunarken, FHD+ çözünürlük ise standardı yakalıyor. Kamera konusunda güçlü olan ve kalitesiyle en iyi telefonlar arasında gösterilen Galaxy S23 FE, 4500mAh batarya ile de bir günü rahatlıkla bitiriyor. Bu arada telefonun 4 yıl Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik desteğinin olduğunu da belirtelim.