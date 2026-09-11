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Arda Güler geri dönüyor! Mourinho 'Kesinlikle' deyip duyurdu... Yeniden sahalara dönüyor

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Arda Güler geri dönüyor! Mourinho 'Kesinlikle' deyip duyurdu... Yeniden sahalara dönüyor

Sözleşmesi uzatılan Arda Güler için yepyeni bir gelişme daha yaşandı.

#1
Foto - Arda Güler geri dönüyor! Mourinho 'Kesinlikle' deyip duyurdu... Yeniden sahalara dönüyor

LaLiga'nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Mücadele öncesi eflatun-beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho, Arda Güler kararını açıkladı.

#2
Foto - Arda Güler geri dönüyor! Mourinho 'Kesinlikle' deyip duyurdu... Yeniden sahalara dönüyor

Real Madrid, LaLiga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Arda Güler geri dönüyor! Mourinho 'Kesinlikle' deyip duyurdu... Yeniden sahalara dönüyor

Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynanan maçta cezası nedeniyle süre alamayan Arda Güler'e Rayo Vallecano karşısında formayı vereceğini duyurdu. Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Arda Güler geri dönüyor! Mourinho 'Kesinlikle' deyip duyurdu... Yeniden sahalara dönüyor

“Yarın rotasyon olur mu? Belki doğrudan bir rotasyon değil ama kesinlikle taze bir enerji, dinlenmiş bacaklar göreceğiz. Salı günkü maça hazırlanmak için çok çalıştık.

#5
Foto - Arda Güler geri dönüyor! Mourinho 'Kesinlikle' deyip duyurdu... Yeniden sahalara dönüyor

Camavinga, Bernardo ve Arda geri dönüyor... Güçlü bir kadromuz var; bu da bazı oyuncuları dinlendirirken dinç durumdaki diğer isimlere şans tanımamıza olanak sağlıyor. Dokuz günde üç maçımız var, üç gün sonra da Elche maçı kapıda... Ancak şu anki tek odak noktamız yarın nasıl kazanacağımız."

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