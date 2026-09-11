Arda Güler geri dönüyor! Mourinho 'Kesinlikle' deyip duyurdu... Yeniden sahalara dönüyor

Camavinga, Bernardo ve Arda geri dönüyor... Güçlü bir kadromuz var; bu da bazı oyuncuları dinlendirirken dinç durumdaki diğer isimlere şans tanımamıza olanak sağlıyor. Dokuz günde üç maçımız var, üç gün sonra da Elche maçı kapıda... Ancak şu anki tek odak noktamız yarın nasıl kazanacağımız."