Uydu görüntüleri tespit etti! İran’da 175 çocuğun öldürüldüğü ilkokul katliamından ABD füzesi çıktı
ABD'ye ait Tomahawk füzesinin, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurduğu görüntüler ortaya çıktı.
The New York Times (NYT) gazetesinin, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na gerçekleştirilen saldırı ele alındı.
Buna göre, Mehr Haber Ajansının yayımladığı, NYT tarafından doğrulanan videoda saldırı düzenlenen ilkokulun yanındaki deniz üssüne ABD yapımı "Tomahawk" seyir füzesinin isabet ettiği görüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokul da ağır hasar gördü.
Videoda füzenin deniz üssünde tıbbi klinik olarak tanımlanan binaya isabet ettiği, patlamanın ardından yoğun duman ve enkazın yükseldiği görüldü.
Kameranın açısı ile ilkokulun bulunduğu bölgede yükselen yoğun duman ve toz bulutu, okulun üsse yönelik saldırıdan kısa süre önce vurulmuş olabileceğine işaret etti. Saldırıya ilişkin oluşturulan zaman çizelgesine göre ilkokul, deniz üssüyle eş zamanlı ya da kısa süre arayla hedef alındı.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda 175 kişi hayatını kaybetmişti.
