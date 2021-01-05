  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
5
Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık!

2021-01-05 11:07:24
Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık!

TRT1'de pazartesi günleri ekranlara gelen ve reytingleri altüst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan üst seviyeye çıktı.

#1
Foto - 15. bölümde Ahmed Sencer'in yine Batınilerin izini sürdüğü ve amacına çok yaklaştığı bir bölüm izledik. Dizi, son bölümü ile izleyenlerden tam not aldı.

15. bölümde Ahmed Sencer'in yine Batınilerin izini sürdüğü ve amacına çok yaklaştığı bir bölüm izledik. Dizi, son bölümü ile izleyenlerden tam not aldı.

#2
Foto - Batınilerin lideri Hassan Sabbah, dizideki sapkın propagandasına devam ediyor. Sabbah'ın foyasının çok yakında ortaya çıkması beklenirken örgütüne mensup kişilerin de bir bir idam edileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Batınilerin lideri Hassan Sabbah, dizideki sapkın propagandasına devam ediyor. Sabbah'ın foyasının çok yakında ortaya çıkması beklenirken örgütüne mensup kişilerin de bir bir idam edileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

#3
Foto - Bu olayın ilk fitili ateşlendi. Dizide Batınilere mensup isimlerden biri olan ve Rüstem karakterini oynayan Aytek Şayan, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı. Dizi takipçileri söz konusu ayrılığı sürpriz olarak yorumladı. Çünkü Rüstem dizinin yan ama çok göz önünde bulunduran karakterlerinde biriydi ve Arslantaş'ın kardeşiydi.

Bu olayın ilk fitili ateşlendi. Dizide Batınilere mensup isimlerden biri olan ve Rüstem karakterini oynayan Aytek Şayan, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı. Dizi takipçileri söz konusu ayrılığı sürpriz olarak yorumladı. Çünkü Rüstem dizinin yan ama çok göz önünde bulunduran karakterlerinde biriydi ve Arslantaş'ın kardeşiydi.

#4
Foto - Aytek Şayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Aytek Şayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yayında ve yapımda emeği geçen Akli Film, Emre Konuk ve bu süreçte beraber emek harcadığımız başta yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Berat Özdoğan olmak üzere olmak üzere kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma, bu hikayeye renk katan bütün oyuncu dostlarıma ve bizi izleyen seyircilere her şey için teşekkürler" dedi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: Böyle olur sendikacı ağaların maaşı
Gündem

DİSK'e bağlı Genel-İş Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: Böyle olur sendikacı ağaların maaşı

Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu'nun "DİSK'e bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı ve yöneticileri, 20 ile 25 bin lira ara..
Dilipak: Bugün umutlandıran şeyler yazacağım
Medya

Dilipak: Bugün umutlandıran şeyler yazacağım

Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, "Karanlığın en koyu anı" başlıklı yazısında "Karanlık aydınlığın yokluğudur. Işık gelince ka..
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
ABD’den Rusya’ya gözdağı! MQ-9'ları konuşlandıracak
Dünya

ABD’den Rusya’ya gözdağı! MQ-9'ları konuşlandıracak

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "istihbarat, gözlem ve keşif görevleri" için "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçlarını (İHA), 90 havacı a..
MEB 81 ile gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar
Eğitim

MEB 81 ile gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarınca verilen; ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sokağa ç..
Ortak özellikleri bu: İlker Başbuğ da kıvırdı
Gündem

Ortak özellikleri bu: İlker Başbuğ da kıvırdı

Cumhuriyet gazetesine konuşarak, "Menderes erken seçime gideceğim deseydi darbe olmazdı." sözleriyle bir skandala imza atan eski Genelkurmay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay