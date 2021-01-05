2021-01-05 11:07:24 Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık!
TRT1'de pazartesi günleri ekranlara gelen ve reytingleri altüst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan üst seviyeye çıktı.
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TRT1'de pazartesi günleri ekranlara gelen ve reytingleri altüst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan üst seviyeye çıktı.
15. bölümde Ahmed Sencer'in yine Batınilerin izini sürdüğü ve amacına çok yaklaştığı bir bölüm izledik. Dizi, son bölümü ile izleyenlerden tam not aldı.
Batınilerin lideri Hassan Sabbah, dizideki sapkın propagandasına devam ediyor. Sabbah'ın foyasının çok yakında ortaya çıkması beklenirken örgütüne mensup kişilerin de bir bir idam edileceği yönünde yorumlar yapılıyor.
Bu olayın ilk fitili ateşlendi. Dizide Batınilere mensup isimlerden biri olan ve Rüstem karakterini oynayan Aytek Şayan, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı. Dizi takipçileri söz konusu ayrılığı sürpriz olarak yorumladı. Çünkü Rüstem dizinin yan ama çok göz önünde bulunduran karakterlerinde biriydi ve Arslantaş'ın kardeşiydi.
Aytek Şayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yayında ve yapımda emeği geçen Akli Film, Emre Konuk ve bu süreçte beraber emek harcadığımız başta yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Berat Özdoğan olmak üzere olmak üzere kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma, bu hikayeye renk katan bütün oyuncu dostlarıma ve bizi izleyen seyircilere her şey için teşekkürler" dedi.
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