Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık!

Aytek Şayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yayında ve yapımda emeği geçen Akli Film, Emre Konuk ve bu süreçte beraber emek harcadığımız başta yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Berat Özdoğan olmak üzere olmak üzere kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma, bu hikayeye renk katan bütün oyuncu dostlarıma ve bizi izleyen seyircilere her şey için teşekkürler" dedi.