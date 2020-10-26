Uyanış Büyük Selçuklu'da 'Akdeniz' mesajı: Size yedi iklimi dar, cümle deryaları mezar ederiz!

TRT1 ekranında Pazartesi akşamları ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ilk 4 bölümü seyirciden büyük beğeni topladı. Sevilen dizinin 5. yeni bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak. Dizinin 5. bölümünden yayınlanan fragmanda Akdeniz ile ilgili verilen mesaj, o günlerden bu günlere bölgenin ne kadar önemli olduğunu da anlatıyor. Aslında, tarihi bir dizi üzerinden Akdeniz’de Türkiye’nin haklarına yönelik çok inci bir mesaj da veriliyor.