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Uyanış Büyük Selçuklu'da 'Akdeniz' mesajı: Size yedi iklimi dar, cümle deryaları mezar ederiz!

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Uyanış Büyük Selçuklu'da 'Akdeniz' mesajı: Size yedi iklimi dar, cümle deryaları mezar ederiz!

2020-10-26 08:32:50
Uyanış Büyük Selçuklu'da 'Akdeniz' mesajı: Size yedi iklimi dar, cümle deryaları mezar ederiz!

TRT1 ekranında Pazartesi akşamları ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ilk 4 bölümü seyirciden büyük beğeni topladı. Sevilen dizinin 5. yeni bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak. Dizinin 5. bölümünden yayınlanan fragmanda Akdeniz ile ilgili verilen mesaj, o günlerden bu günlere bölgenin ne kadar önemli olduğunu da anlatıyor. Aslında, tarihi bir dizi üzerinden Akdeniz’de Türkiye’nin haklarına yönelik çok inci bir mesaj da veriliyor.

#1
Foto - Yüzyıllar öncesinde bu denize hakim olan, Adalar Denizi’nde varlık gösteren ve adaların sahibi olan Türk devletlerinin, denizlere verdikleri önem de bu mesaj ile ortaya konuyor.

Yüzyıllar öncesinde bu denize hakim olan, Adalar Denizi’nde varlık gösteren ve adaların sahibi olan Türk devletlerinin, denizlere verdikleri önem de bu mesaj ile ortaya konuyor.

#2
Foto - Bugünlerde Doğu Akdeniz üzerinde Avrupa’nın Yunanistan üzerinden yürüttüğü vekalet savaşına ilişkin aslında Uyanış Büyük Selçuklu dizisi üzerinden çok net bir mesaj veriliyor. ‘Burası bizim yüzyıllardır sahip olduğumuz, bayrak dalgalandırdığımızdır Akdeniz’dir’ mesajı dizide çok ince ve yerinde bir şekilde veriliyor.

Bugünlerde Doğu Akdeniz üzerinde Avrupa’nın Yunanistan üzerinden yürüttüğü vekalet savaşına ilişkin aslında Uyanış Büyük Selçuklu dizisi üzerinden çok net bir mesaj veriliyor. ‘Burası bizim yüzyıllardır sahip olduğumuz, bayrak dalgalandırdığımızdır Akdeniz’dir’ mesajı dizide çok ince ve yerinde bir şekilde veriliyor.

#3
Foto - Dizinin yayınlanan ön izlemesinde Nizamülmülk, Melik Şah’a gösterdiği haritada Şam, Beyrut , Musul, Kudüs’ün kardeşi Tutuş Bey’in himayesinde olduğunu hatırlatıyor. Melik Şah ise Tutuş Bey’e ferman yollanmasını emrederek “Müsademiz olmadan Akdeniz’de tek bir sal bile yüzmeyecek. Cümle alem bilsin ki Akdeniz’in kılıcı biziz.” diyor.

Dizinin yayınlanan ön izlemesinde Nizamülmülk, Melik Şah’a gösterdiği haritada Şam, Beyrut , Musul, Kudüs’ün kardeşi Tutuş Bey’in himayesinde olduğunu hatırlatıyor. Melik Şah ise Tutuş Bey’e ferman yollanmasını emrederek “Müsademiz olmadan Akdeniz’de tek bir sal bile yüzmeyecek. Cümle alem bilsin ki Akdeniz’in kılıcı biziz.” diyor.

#4
Foto - Daha sonra Bizans imparatoruna mektup yazılması talimatı veren Melikşah, mektupta şu ifadeleri kullanıyor: “Bilesiniz ki hükmettiğimiz topraklarda tek bir kuşunuz uçar ise deryalarda tek bir salınız yüzer ise öfkemiz tufan olup size yedi iklimi dar, cümle deryaları mezar edecektir.”

Daha sonra Bizans imparatoruna mektup yazılması talimatı veren Melikşah, mektupta şu ifadeleri kullanıyor: “Bilesiniz ki hükmettiğimiz topraklarda tek bir kuşunuz uçar ise deryalarda tek bir salınız yüzer ise öfkemiz tufan olup size yedi iklimi dar, cümle deryaları mezar edecektir.”

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