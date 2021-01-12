Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde kedi ile fare oyunu tuttu!

Bölümde Elçin ve Terken’le yüzleşen Melikşah, çözümü Firdevs’i sorgulamakta buldu. Ancak Firdevs’in intihar etmesi ve de ardında her şeyi kendi suçuymuş gibi gösterdiği bir not bırakması seyri değiştirdi. Elçin, Melikşah tarafından Anadolu’da ikilik çıkaran obalara gönderilirken Terken de başhatunluk görevinden alındı. Bu durum karşısında şoke olan Terken’i asıl bekleyen sürpriz Zübeyde Hatun’un saraya gelmesi ve başhatunluk unvanına layık görülmesi oldu. Saraya fırtınasıyla gelen Zübeyde Hatun’un tüm düzeni değiştirmeye çalışması ve Melikşah’ın ona çok değer vermesi Terken’i öfkeden deliye döndürdü.