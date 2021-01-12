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Medya
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde kedi ile fare oyunu tuttu!

2021-01-12 14:18:42
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde kedi ile fare oyunu tuttu!

TRT 1’de ekranlara gelen ve bu senenin en çok konuşulan yapımlarından ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam yayınlanan bölümünün final sahnesi izleyenleri şoke etti. Hasan Sabbah önce ulaşsa da Sencer ve hususi yiğitlerin hızlı hamleleriyle Sabbah’ı Batıniler’in Sırlar Kitabı’yla kaçamadan yakalaması büyük heyecan meydana getirdi. Hasan Sabbah sona mı yaklaşıyor? Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı Sırlar Kitabı’nı ele geçirirken yakaladı. Melikşah’ın bu olay karşısındaki tepkisi ne olacak?

#1
Foto - Sencer, saraya Sırlar Kitabı’yla dönerken başta Melikşah ve Nizamülmülk olmak üzere tüm gözler Sabbah’a çevrildi.

Sencer, saraya Sırlar Kitabı’yla dönerken başta Melikşah ve Nizamülmülk olmak üzere tüm gözler Sabbah’a çevrildi.

#2
Foto - Köşeye sıkıştığı sırada bir kez daha bu güç durumdan sıyrılan Sabbah, bölümün finalinde Nizamülmülk’ün odasından Sırlar Kitabı’nı alıp onu mağlubiyete uğrattığını düşünse de hiç beklemediği bir anda Nizamülmülk’e yakalandı. Nefeslerin tutulduğu bu dakikalarda “Sabbah bu sefer kurtulacak mı?”, “Melikşah’ın bu durum karşısında tepkisi ne olacak?” gibi sorular akıllarda yer etti.

Köşeye sıkıştığı sırada bir kez daha bu güç durumdan sıyrılan Sabbah, bölümün finalinde Nizamülmülk’ün odasından Sırlar Kitabı’nı alıp onu mağlubiyete uğrattığını düşünse de hiç beklemediği bir anda Nizamülmülk’e yakalandı. Nefeslerin tutulduğu bu dakikalarda “Sabbah bu sefer kurtulacak mı?”, “Melikşah’ın bu durum karşısında tepkisi ne olacak?” gibi sorular akıllarda yer etti.

#3
Foto - Bölümde Elçin ve Terken’le yüzleşen Melikşah, çözümü Firdevs’i sorgulamakta buldu. Ancak Firdevs’in intihar etmesi ve de ardında her şeyi kendi suçuymuş gibi gösterdiği bir not bırakması seyri değiştirdi. Elçin, Melikşah tarafından Anadolu’da ikilik çıkaran obalara gönderilirken Terken de başhatunluk görevinden alındı. Bu durum karşısında şoke olan Terken’i asıl bekleyen sürpriz Zübeyde Hatun’un saraya gelmesi ve başhatunluk unvanına layık görülmesi oldu. Saraya fırtınasıyla gelen Zübeyde Hatun’un tüm düzeni değiştirmeye çalışması ve Melikşah’ın ona çok değer vermesi Terken’i öfkeden deliye döndürdü.

Bölümde Elçin ve Terken’le yüzleşen Melikşah, çözümü Firdevs’i sorgulamakta buldu. Ancak Firdevs’in intihar etmesi ve de ardında her şeyi kendi suçuymuş gibi gösterdiği bir not bırakması seyri değiştirdi. Elçin, Melikşah tarafından Anadolu’da ikilik çıkaran obalara gönderilirken Terken de başhatunluk görevinden alındı. Bu durum karşısında şoke olan Terken’i asıl bekleyen sürpriz Zübeyde Hatun’un saraya gelmesi ve başhatunluk unvanına layık görülmesi oldu. Saraya fırtınasıyla gelen Zübeyde Hatun’un tüm düzeni değiştirmeye çalışması ve Melikşah’ın ona çok değer vermesi Terken’i öfkeden deliye döndürdü.

#4
Foto - Obada düzenlenen eğlencede oğulları Melikşah ve Tapar ile bir arada olan Başulu Hatun’un mutluluğu kısa sürdü. Başulu Hatun ve Korkut’un içlerinde olduğu kafile Markus ve adamlarının korkunç pususuyla karşılaştı. Kınık Obası cesurca savaşsa da Korkut başta olmak üzere pek çok kayıp verdi. Başulu’nun da ciddi şekilde yaralandığı bölüm finalinde son anda olay yerine gelen Sencer ve Tapar’ın derin üzüntüsü “Başulu hayatını mı kaybetti?” sorusunu yarattı. Sencer’in izdivaç düşüncesiyle mutluluktan havalara uçan Turna, İlteber’in onu Faysal’a vereceğini söylemesiyle derinden sarsıldı.

Obada düzenlenen eğlencede oğulları Melikşah ve Tapar ile bir arada olan Başulu Hatun’un mutluluğu kısa sürdü. Başulu Hatun ve Korkut’un içlerinde olduğu kafile Markus ve adamlarının korkunç pususuyla karşılaştı. Kınık Obası cesurca savaşsa da Korkut başta olmak üzere pek çok kayıp verdi. Başulu’nun da ciddi şekilde yaralandığı bölüm finalinde son anda olay yerine gelen Sencer ve Tapar’ın derin üzüntüsü “Başulu hayatını mı kaybetti?” sorusunu yarattı. Sencer’in izdivaç düşüncesiyle mutluluktan havalara uçan Turna, İlteber’in onu Faysal’a vereceğini söylemesiyle derinden sarsıldı.

#5
Foto - ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle liderlik tahtını bırakmadı. 9-12 arası reyting oranları ile yine büyük bir başarı elde eden dizi, tüm kategorilerde birinci oldu.Sezin Akbaşoğulları’nın hayat verdiği Zübeyde Hatun da izleyiciyle buluştuğu ilk bölümle TT olurken, Başulu da çok konuşulanlar arasında aynı listede yer aldı.

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle liderlik tahtını bırakmadı. 9-12 arası reyting oranları ile yine büyük bir başarı elde eden dizi, tüm kategorilerde birinci oldu.Sezin Akbaşoğulları’nın hayat verdiği Zübeyde Hatun da izleyiciyle buluştuğu ilk bölümle TT olurken, Başulu da çok konuşulanlar arasında aynı listede yer aldı.

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