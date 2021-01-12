2021-01-12 14:18:42 Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde kedi ile fare oyunu tuttu!
TRT 1’de ekranlara gelen ve bu senenin en çok konuşulan yapımlarından ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam yayınlanan bölümünün final sahnesi izleyenleri şoke etti. Hasan Sabbah önce ulaşsa da Sencer ve hususi yiğitlerin hızlı hamleleriyle Sabbah’ı Batıniler’in Sırlar Kitabı’yla kaçamadan yakalaması büyük heyecan meydana getirdi. Hasan Sabbah sona mı yaklaşıyor? Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı Sırlar Kitabı’nı ele geçirirken yakaladı. Melikşah’ın bu olay karşısındaki tepkisi ne olacak?