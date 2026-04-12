Rakip takıma bela oldu oyunuyla! Ve müthiş bir yıldız diyerek patlatacaklar artık... Gündeme oturan o isim hamlesi 'helal olsun' dedirtecek.. Daha imza atalı 1 yıl bile olamamıştı Bir anda yükselmeye başladı! Endonezya’da sıra dışı olay Dünyanın en iyi 15 stoperi belli oldu! Bakın ilk sırada hangi isim var Komşu değil, canavar! 85 yaşındaki kadının boğazına bıçak dayayıp bileziğini çaldı! Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri... Sinsice baskı yapıyorlar Bakan Uraloğlu’ndan Antalya Havalimanı açıklaması! 3 milyonu geçti Bu nasıl iş böyle: İleri değil geri gidiyor: Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif şoku Doların tahtı sallanıyor! 30 yıl sonra bir ilk!
Uyanıklara kötü haber: Yüzbinlerce telefon aniden kapanabilir!
Uyanıklara kötü haber: Yüzbinlerce telefon aniden kapanabilir!

BTK, yurt dışından getirilen ve çift sim ile kaydettirilen yüzbinlerce telefonu 1 Mayıs itibariyle kapatıyor.

Yurtdışından getirilen ve pasaporta işlenmeyen çift SIM'li telefon kurnazlığı tespit edildi. BTK, 1 Mayıs'a kadar 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmayanların telefonlarını erişime kapatacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu yılın başında aynı pasaportla kaydedilen ikinci cep telefonlarının 120 günlük süre sonunda Türkiye şebekelerine kapatılacağını duyurmuştu. Bu durumdaki kişiler için süre 1 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar kayıt ücreti olan 54 bin 258 lirayı yatırmayanların telefonları erişime kapatılacak.

"ÇİFT İMEİ SUİSTİMALİNE" KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ 1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI suistimaline karşı harekete geçen BTK, yurt dışından gelen kayıt dışı telefonları aşamalı olarak kapatmaya hazırlanıyor.

"SİSTEMİ KANDIRDIĞI" TESPİT EDİLDİ Yurtdışından telefon getiren bazı kullanıcıların, çift SIM'li telefonlardaki ikinci IMEI numarasını farklı cihazlar için kullanarak sistemi kandırdığı tespit edildi. 3 yılda bir geçerli tek pasaporta tek telefon hakkı olmasına ve kişilerin yalnızca bir adet telefonu yurtiçinde kullanma hakkı bulunmasına rağmen, bu yöntemle aynı anda birden fazla telefonun kayıtlı gibi gösterildiği belirlendi. Böylece ikinci telefon için kayıt ücreti ödenmeyerek devlet vergi ve gelir kaybına uğratıldı.

YÜZ BİNLERCE TELEFONDA "USULSÜZ KAYIT" OYUNU Yapılan incelemelerde, cihazın gerçek IMEI'si yerine başka bir telefona ait IMEI numarasının kullanıldığı durumlar net şekilde ortaya çıktı. BTK, bu IMEI'leri usulsüz kayıt kapsamında değerlendirdi. Bu durumda olan 100 binlerce telefon olduğu öğrenildi.

"İKİ HATLA SÜREYİ UZATMA" DEVRİ BİTİYOR Usulsüzlük tespit edilen IMEI'lere yıl başında mesaj ile bildirim yapılırken, telefonlarının ilk etapta 120 gün süreyle açık bırakılacağı açıklandı. Tanınan bu süre 1 Mayıs'ta sona erecek. Bu telefonlar süre bitiminde eğer kayıt ücreti yatırılmamışsa tamamen iletişime kapatılacak. Daha önce çift SIM ve eSIM'li telefonlarda kullanılan "iki hatla kullanım süresini uzatma" yöntemi de sona eriyor. Yeni uygulamayla birlikte bu avantaj ortadan kalkıyor.

KAPANMA ŞOKU YAŞAMAMAK İÇİN "54 BİN 258 LİRALIK" KRİTİK UYARI BTK, vatandaşların telefonlarında yıldız kare 06 kare tuşlayarak IMEI numaralarını kontrol etmelerini ve e Devlet üzerinden kayıt durumunu sorgulamalarını tavsiye ederken, telefonları kayıt dışı olarak görünen kişilerin 2026 yılı için belirlenen 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor./ kaynak: sabah

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit
Gündem

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber..
Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş
Gündem

Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş

TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Ersin Eroğlu’nun dosyaya yoğunlaşmasının ardındaki muamma ..
Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı
Gündem

Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı

Soykırımcı İsrail’in başlattığı katliam ve savaşın yankıları, Körfez ülkelerinde deprem etkisine neden oluyor! İsrail kaynaklarından gelen s..
Ünlülerin uğrak yerine polis baskını! Giriş çıkışlar kapatıldı
Gündem

Ünlülerin uğrak yerine polis baskını! Giriş çıkışlar kapatıldı

İstanbul Bebek'te bulunan Lucca isimli ahlaksızlığın inine narkotik polisleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ünlü isimlerin uğrak yeri ola..
ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama
Dünya

ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama

ABD ve İran, Pakistan'da müzakere masasında görüşürken terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail benim liderli..
Tilkilik devam ediyor! İmamoğlu, Menderes’e mi, Cem Uzan’a mı benziyor!
Gündem

Tilkilik devam ediyor! İmamoğlu, Menderes’e mi, Cem Uzan’a mı benziyor!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın, Adnan Menderes’e mi yoksa Cem U..
