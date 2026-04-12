Gelir vergisinde beyanname rekoru kırıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yürütülen çalışmalarla, geçen yıl elde edilen kazançlara yönelik yaklaşık 5,5 milyon vergi beyannamesi verilerek rekor kırıldı, 401 bin mükellef de ilk defa beyanname verdi. bakan Mehmet Şimşek, "2025 yılında elde ettikleri gelirlerini süresinde beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefler, pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebilir. Vergi adaleti ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği için gönüllü uyum büyük önem taşıyor" dedi.