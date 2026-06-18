Maksimum etkiyi almak ve kıyafetlerinizi makineden jilet gibi çıkarmak için şu adımlara dikkat etmelisiniz: Doğru Yükleme: Makineyi ağzına kadar doldurmayın. Kıyafetlerin arasında buharın rahatça dolaşabilmesi için tamburda boşluk kalması gerekir. Bu yöntem az veya orta yoğunluktaki çamaşırlarda çok daha iyi sonuç verir.