Ütü yapmayı tamamen unutturacak formül! Kurutma makinesine 3 adet buz küpü atarsanız...
Kurutma makinesine 3 adet buz küpü atarsanız bu yöntem ütüyü tarihe karıştırıyor
Kurutma makinesine 3 adet buz küpü atarsanız bu yöntem ütüyü tarihe karıştırıyor
Ütü yapmayı sevmeyenlerden misiniz? Özellikle sıcak yaz günlerinde o kızgın ütünün başında saatler harcamak tam bir işkenceye dönüşebilir. Ancak sosyal medyada temizlik ve ev yönetimi tutkunları arasında hızla yayılan bir "life hack" (pratik yaşam hilesi), ütüyü hayatınızdan tamamen çıkarmaya kararlı! İşte kırışıklardan kurtaran yöntem…
Ütü derdine çözüm arayanları kurtaracak bir yöntemle geldik. Kurutma makinenizin içine sadece 3 adet buz küpü atarak elde edeceğiniz sonuca inanmakta güçlük çekeceksiniz. İşte çamaşır odasında devrim yaratacak o dâhiyane yöntemin sırrı ve arkasındaki mantık...
Kurutma makinesini çalıştırırken giysilerinizin arasına 3 adet buz küpü eklemek, makinenin içinde doğal bir "buhar jeneratörü" etkisi oluşturur. Uygulamanın arkasındaki sihirli süreç tam olarak şöyle işliyor:
Makine çalışıp içerideki sıcaklık yükselmeye başladığında, attığınız buz küpleri hızla erir. Eriyen buzlar, makinenin yüksek ısısıyla birleştiğinde anında yoğun bir su buharına dönüşür.
Tambur döndükçe bu sıcak buhar, kıyafetlerin liflerinin arasına nüfuz ederek kumaşları gevşetir.
Sonuç olarak, çamaşırlar kururken aynı zamanda buhar banyosu yapmış olur ve derin kırışıklıklar daha oluşmadan açılır.
Maksimum etkiyi almak ve kıyafetlerinizi makineden jilet gibi çıkarmak için şu adımlara dikkat etmelisiniz: Doğru Yükleme: Makineyi ağzına kadar doldurmayın. Kıyafetlerin arasında buharın rahatça dolaşabilmesi için tamburda boşluk kalması gerekir. Bu yöntem az veya orta yoğunluktaki çamaşırlarda çok daha iyi sonuç verir.
Buzları Ekleyin: Kurutma programını başlatmadan hemen önce çamaşırların üzerine 3-4 adet kalıp buz küpü atın. Yüksek Isı Seçin: Makinenizi en az 10-15 dakikalık, yüksek ısılı bir programa ayarlayın. Buzların buharlaşabilmesi için yüksek sıcaklık şarttır.
Bekletmeden Alın: Program biter bitmez kıyafetleri makinenin içinde bırakmayın. Sıcakken hemen çıkarıp askıya asın. Göreceksiniz ki ütüye hiç gerek kalmamış! HANGİ KUMAŞLARDA İŞE YARAR? Bu buhar taktiği özellikle pamuklu tişörtler, gömlekler, keten karışımlı hafif kumaşlar, elbiseler ve nevresim takımlarında mucizeler oluşturur. Ancak tamamen yünlü veya çok ağır, kalın kışlık giysilerde etkisi daha sınırlı olabilir.
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