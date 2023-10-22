Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

2. Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, "Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı" iddiası doğru değil. Hastanenin bombalanmasıyla ilgili görüntüler incelendiğinde, alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas'ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığı açıkça görülmektedir. Ayrıca İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, "Hastaneyi Hamas füzesi vurdu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. 3. "Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağı yansıtıldı" iddiasıyla paylaşılan görüntüler güncel değildir. Haziran 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen, "Bakü 2015 1. Avrupa Oyunlarına" 50 ülke katılmıştır. Etkinliğe katılan ülkelerin bayrakları, Bakü'de yer alan Ateş Kulelerine yansıtılmıştır. İddiaya konu fotoğraf da bu etkinlik sırasında kaydedilmiştir. 4. "Hamile bir kadın Hamas tarafından işkenceye uğrayarak öldürüldü" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin 2018 yılından beri dolaşımda olduğu ve "Meksika'daki suç örgütleri arasındaki şiddet olaylarını" gösterdiği tespit edilmiştir. 5. İngiliz The Times, "İsrail, ağır yaralanan bebekleri gösterdi" haberini, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis ederek açıkça manipülasyon yaptı. 6. "Hamas direnişçileri, festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası doğru değil. İddiaya konu görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edildi. Bu yalanları yayan içimizdeki isimler ya etki ajanıdır ya da 5. kol elemanıdır... Alayı, millet düşmanıdır. İletişim Başkanlığı çok isabetli ve değerli bir hizmet yapıyor.”