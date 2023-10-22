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Medya
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Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

2023-10-22 14:23:10
Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

Hüseyin Gülerce, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, Filistin konusundaki İsrail/Batı merkezli yalanlarla ilgili hakikatleri paylaşmasının çok önemli olduğunu belirtti. “Dezenformasyon Bülteni'ndeki korkunç yalanların, dünya kamuoyunu nasıl aldatmaya yönelik olduğunu görüyorsunuz” ifadelerini kullanan Gülerce, Star’daki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

“ABD Başkanı Biden, utanmadan, sıkılmadan "Hamas'ın, 40 bebeğin başını kestiği görüntüleri gördüm" diye yalan söylüyor. Amerika gibi bir süper gücün Başkanı milyarlarca insanın gözünün içine bakarak yüzü kızarmadan nasıl yalan söyler? Dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Filistin konusundaki İsrail/Batı merkezli yalanlarla ilgili hakikatleri paylaştı. Dezenformasyon Bülteni'ndeki korkunç yalanların, dünya kamuoyunu nasıl aldatmaya yönelik olduğunu görüyorsunuz. Bugün psikolojik harbin kullandığı silahların başında dezenformasyon ve manipülasyon geliyor. İki silahla da kasıtlı olarak büyük yalanlarla algı operasyonları yürütülüyor. Dezenformasyon; doğru bilginin kirletilmesi, çarpıtılmasıdır.

#2
Foto - Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

Manipülasyon da insanları; belli hedefler doğrultusunda etkilemek, şartlandırmak ve kullanmak için yapılıyor. Bugün Batı medyasının, Batılı hükümetlerin, istihbarat merkezlerinin insafsızca yaptığı budur. Provokasyonlara, suikastlara zemin hazırlanıyor. Yalanın kitabını yazmış Sedef Kabaş (CHP'den milletvekili adayı da oldu) hiç unutmadığımız bir ders vermişti: "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret."

#3
Foto - Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, Filistin konusunda yaptığı düzeltmelerin bazılarından örnekler vereyim: 1. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail medyası tarafından ortaya atılan "Hamas direnişçileri, 40 bebeğin kafasını kesti" iddiasıyla ilgili, "Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" diye konuştu. Anadolu Ajansı'nın iletişime geçtiği İsrail ordusu yetkilileri, ellerinde iddiayı doğrulayacak herhangi bir argümanın olmadığını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, iddiayı tekrar dile getirdi. Washington Post gazetesi Beyaz Saray'dan iddiaya ilişkin bilgi istendiğini, kendilerinde doğrulanmış herhangi bir bilgi olmadığının söylediğini bildirdi.

#4
Foto - Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

2. Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, "Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı" iddiası doğru değil. Hastanenin bombalanmasıyla ilgili görüntüler incelendiğinde, alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas'ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığı açıkça görülmektedir. Ayrıca İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, "Hastaneyi Hamas füzesi vurdu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. 3. "Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağı yansıtıldı" iddiasıyla paylaşılan görüntüler güncel değildir. Haziran 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen, "Bakü 2015 1. Avrupa Oyunlarına" 50 ülke katılmıştır. Etkinliğe katılan ülkelerin bayrakları, Bakü'de yer alan Ateş Kulelerine yansıtılmıştır. İddiaya konu fotoğraf da bu etkinlik sırasında kaydedilmiştir. 4. "Hamile bir kadın Hamas tarafından işkenceye uğrayarak öldürüldü" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin 2018 yılından beri dolaşımda olduğu ve "Meksika'daki suç örgütleri arasındaki şiddet olaylarını" gösterdiği tespit edilmiştir. 5. İngiliz The Times, "İsrail, ağır yaralanan bebekleri gösterdi" haberini, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis ederek açıkça manipülasyon yaptı. 6. "Hamas direnişçileri, festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası doğru değil. İddiaya konu görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edildi. Bu yalanları yayan içimizdeki isimler ya etki ajanıdır ya da 5. kol elemanıdır... Alayı, millet düşmanıdır. İletişim Başkanlığı çok isabetli ve değerli bir hizmet yapıyor.”

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