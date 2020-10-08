Utanmadan hala ahkam kesen Başbuğ’un kendi askerleri sandığı adamlar bakın kim çıktı

CUMHURİYET, 8 Ekim 2016: “DEVLETİN ÖTEKİLERİYİZ" Kemalist Cumhuriyet, her zamanki gibi, hem ötekileştiriyor, önüne gelene "yobaz, mürteci" diyor. Hem de kendisine yakın kişilerin ötekileştirildiğini iddia ediyor.. Bu ülkede kimse “öteki” değil ama, sen inatla birilerini öteki yaparsan, sen de farkına varamadan öteki olursun Cumhuriyet… Tabii ki kimse ölmesin, kimse sakat kalmasın da, adına “Barış mitingi” demekle, sınırda terör devleti kurmaya kalkan PKK’ya destek mitingini masumlaştırdığını zannetmek de en azından küstahlık değil mi? Alın aynı sayfada Hurşit Külter haberi. Küçücük verilmiş. Oysa 4,5 ay önce, bu adamın devlet tarafından öldürüldüğü iddia edilmiş, Cumhuriyet te manşetine taşımıştı. Şimdi adamın PKK'yla birlikte olduğu ortaya çıktı.. Ama bir özür yok, "devlete iftira ettik" yok, "yaşıyor" diyerek, sanki öldürülmek istenmiş olmasına rağmen, yine de yaşıyormuş gibi bir izlenim veriliyor..