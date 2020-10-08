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Medya
14
Utanmadan hala ahkam kesen Başbuğ’un kendi askerleri sandığı adamlar bakın kim çıktı

2020-10-08 13:53:37
Utanmadan hala ahkam kesen Başbuğ’un kendi askerleri sandığı adamlar bakın kim çıktı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 8 Ekim 2015 tarihli “ASKERİME, POLİSLE ÇATIŞIN EMRİ VERDİM!" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Bugünlerde Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazan İlker Başbuğ'un, "Askerime, polisle çatışın emri verdim" sözü tam ibretlik. Başbuğ'un o gün, kendi askeri sandığı adamların tamamı, FETÖ'cü çıktı.. Ama bu adam hala utanmadan, ahkam kesiyor, FETÖ'yü savunacak kadar ilkesizleşen Cumhuriyet gazetesinde yazı yazıp, kendi hakkındaki soru işaretlerini artırıyor. Genelkurmay Başkanı olmuş bir adam, askerin polisle çatışmasından bahsediyor.. Ne devlet terbiyesi var, ne hukuk!” dedi.

#1
Foto - TARAF, 8 Ekim 2012: “İNSAN OLAN DAĞDA ÖLENE DE AĞLAR

TARAF, 8 Ekim 2012: “İNSAN OLAN DAĞDA ÖLENE DE AĞLAR" 17-25 Aralık sonrasında FETÖ’cü olduğu anlaşılan Recep Güven isimli emniyet müdürünün ağzından bunları söyleten Taraf’çılar, hiç çıkıp da “İnsan olan, dağdakinin öldürdüklerine de ağlar” dedi mi acaba? Daha önemlisi, madem dağdakine de ağlıyordunuz, çözüm sürecine niye karşı çıktınız, hain FETÖ'cüler?

#2
Foto - SÖZCÜ, 8 Ekim 2012: “ENFLASYON YALANI” “Tahmini fiyat” açıklayıp enflasyon haberi yapanı ilk defa gördük… Tahmini enflasyonu bırakın, kendi yayınladıkları listede bile çarpıtmaya bakın: Yumurta Eylül 2011'de 0,3 kuruş, Eylül 2012'de yine 0,3 kuruş. Ama 1 yıllık artış oranı % 16,8. Nereden çıkardın bu oranı, Sözcü, söyler misin? Yine Ayçiçek yağı 5,4 TL iken, bir yıl sonar yine 5,4 TL Ama yıllık artış oranını, kemalist Sözcü % 11.9 olarak bulmuş! Bir de şöyle bakalım, 16 kalem mal yazılmış, oranları toplayın, ürün sayısına bölün ortalama enflasyon % 18 çıkıyor. Kendi verdikleri rakamları bile kabul eseniz, % 19 olan enflasyonu, onlar % 30 olarak ilan ediyorlar. Bunların hangi dediklerine inanacaksınız? Bugün salgın sebebiyle bütün dünya ekonomisi yıkılmışken gelen yıllık enflasyon rakamlarımız, beyefendilerin zihniyetinin normal zamanlarının aylık enflasyonundan yine az… Ama adamların alışkanlıkları var.. Yıllardır hep aynı manşeti atmışlar:

SÖZCÜ, 8 Ekim 2012: “ENFLASYON YALANI” “Tahmini fiyat” açıklayıp enflasyon haberi yapanı ilk defa gördük… Tahmini enflasyonu bırakın, kendi yayınladıkları listede bile çarpıtmaya bakın: Yumurta Eylül 2011'de 0,3 kuruş, Eylül 2012'de yine 0,3 kuruş. Ama 1 yıllık artış oranı % 16,8. Nereden çıkardın bu oranı, Sözcü, söyler misin? Yine Ayçiçek yağı 5,4 TL iken, bir yıl sonar yine 5,4 TL Ama yıllık artış oranını, kemalist Sözcü % 11.9 olarak bulmuş! Bir de şöyle bakalım, 16 kalem mal yazılmış, oranları toplayın, ürün sayısına bölün ortalama enflasyon % 18 çıkıyor. Kendi verdikleri rakamları bile kabul eseniz, % 19 olan enflasyonu, onlar % 30 olarak ilan ediyorlar. Bunların hangi dediklerine inanacaksınız? Bugün salgın sebebiyle bütün dünya ekonomisi yıkılmışken gelen yıllık enflasyon rakamlarımız, beyefendilerin zihniyetinin normal zamanlarının aylık enflasyonundan yine az… Ama adamların alışkanlıkları var.. Yıllardır hep aynı manşeti atmışlar: "Açıklanan enflasyon düşük, gerçek enflasyon çok daha fazla". 2012'de de bu manşet, 2020'de de aynı manşet..

#3
Foto - BUGÜN, 8 Ekim 2012: “SURİYE'YE GİRERSEK ÇIKAMAYIZ

BUGÜN, 8 Ekim 2012: “SURİYE'YE GİRERSEK ÇIKAMAYIZ" Girdik de, alnımızın akıyla çıktık da… Peki yakın tarihdeki FETÖ'yü masum gösteren açıklamaları ile tanıdığımız bu Yaşar Yakış “Acaba bundan sonra biraz daha itidalli mi konuşsam” dedi mi? Ne arar, hâlâ “Babacan da Davutoğlu da AKP tabanından önemli oy toplayacak ve AKP'de ciddi sarsıntıya yol açacak” diye açıklamalar yapıyor… Yediği kaba pislemek, tam da bu adamın yaptığı olsa gerek.

#4
Foto - ZAMAN, 8 Ekim 2013: “DERSHANELERİN RUHSAT YENİLEME ZORUNLULUĞU YOK

ZAMAN, 8 Ekim 2013: “DERSHANELERİN RUHSAT YENİLEME ZORUNLULUĞU YOK" Milli Eğitim Bakanı “Mevcut ruhsatları iptal edeceğiz” diyor, “Ruhsatlarını yenilemeyeceğiz” demiyor… Seyyar simit tezgahı bile ruhsata tabi iken, dershanelerin ne kadar başıboş bırakıldığının da bir özeti bu haber… Ve FETÖ'cülerin 17-25 Aralık'a hazırlandıkları, kafa çıkarmak için bahane aradıkları, bakan ile bile ters düştüklerinin kanıtı bu manşet.. Ondan sonra da, "yolsuzluk vardı, onu soruşturduk" yalanları ile, milleti aldatmaya kalkıyorlar. Söylesenize, "Adam kaynağımız dersanelerimizi kapatmak istediler, biz de darbe yaptık, başaramadık. Bir daha yaptık, yine başaramadık."

#5
Foto - CUMHURİYET, 8 Ekim 2013: “DİVAN OTELİ'NE 'GEZİ' ÖDÜLÜ” Şimdi size, bu başlığın aynısını kullandığımız için, Koç holding tarafından Akit'e 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı, ceza davaları açıldı desem, ne dersiniz? Bunların ahlakı budur işte.. Cumhuriyet haber yapar, sol tabana, Koç Holding Geziye destek vermiş olarak lanse edilir. Aynı haber Akit'te yayınlanınca, muhafazakar kesim tepki gösterecek diye, Akit'e dava açılır.. Haberde bir de, Ali Koç ile Semahat Arsel'in Münih’e gidip, “Sivil dayanışma ve cesaret örneği gösterdiği, misafirperverliğin kriz anlarında da gerekli olduğunu kanıtladığı” gerekçesiyle “Divan Oteli”ne verilen ödülü alacakları yazılmış.. Ve bu haber, Koç Holding'in her gün tam sayfa reklamlarının yayınlandığı Cumhuriyet'te birinci sayfadan verilmiş.. Soralım Koç yetkililerine,

CUMHURİYET, 8 Ekim 2013: “DİVAN OTELİ'NE 'GEZİ' ÖDÜLÜ” Şimdi size, bu başlığın aynısını kullandığımız için, Koç holding tarafından Akit'e 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı, ceza davaları açıldı desem, ne dersiniz? Bunların ahlakı budur işte.. Cumhuriyet haber yapar, sol tabana, Koç Holding Geziye destek vermiş olarak lanse edilir. Aynı haber Akit'te yayınlanınca, muhafazakar kesim tepki gösterecek diye, Akit'e dava açılır.. Haberde bir de, Ali Koç ile Semahat Arsel'in Münih’e gidip, “Sivil dayanışma ve cesaret örneği gösterdiği, misafirperverliğin kriz anlarında da gerekli olduğunu kanıtladığı” gerekçesiyle “Divan Oteli”ne verilen ödülü alacakları yazılmış.. Ve bu haber, Koç Holding'in her gün tam sayfa reklamlarının yayınlandığı Cumhuriyet'te birinci sayfadan verilmiş.. Soralım Koç yetkililerine, "Cumhuriyet'teki bu habere tekzip gönderdiniz mi?" Bir yandan ödü haberlerini yalanlamayın, “Evet, biz Gezi olaylarında Divan Oteli’ni göstericilerin hizmetine sunduk” anlamına gelen tavır sergileyin. Bir yandan da, Akit'e dava açıp, “Alakamız yoktu, biz ne yaptık ki” deyin.. Buradakileri mi, Almanları mı aptal yerine koyuyorsunuz, söyler misiniz Koç?

#6
Foto - BUGÜN, 8 Ekim 2013: “3. KÖPRÜNÜN ADI DEĞİŞMELİ” FETÖ'nün yayın organı Bugün'de bile, nasıl algı oluşturmuşlar.. 3. köprü'nün Yavuz olan adı değişmeli imiş. devasa köprü yapılmış, hizmeti değil, adını konuşuyoruz. Bugün var mı, o isimden rahatsız olan? Yok. Demek ki, bunların hepsi, algı imiş. Yalan, çarpıtma imiş.. Hadi hepsini geçtik, haberin içinde bir de, “Madımak Oteli müze olmalı” deniliyor. Niye devletten bekleniyor bu, otel şahsa ait, bastırıp parasını alsaydınız. Kendiniz müze yapsaydınız, 'Yapamazsınız' diyen mi vardı? Kaldı ki, İnönü-Demirel hükümetinde o otelin altında, yıllarca kebapçı dükkanı vardı. AK Parti, Kültür Merkezi haline getirdi, ama yine yaranamadı, bu solculara..

BUGÜN, 8 Ekim 2013: “3. KÖPRÜNÜN ADI DEĞİŞMELİ” FETÖ'nün yayın organı Bugün'de bile, nasıl algı oluşturmuşlar.. 3. köprü'nün Yavuz olan adı değişmeli imiş. devasa köprü yapılmış, hizmeti değil, adını konuşuyoruz. Bugün var mı, o isimden rahatsız olan? Yok. Demek ki, bunların hepsi, algı imiş. Yalan, çarpıtma imiş.. Hadi hepsini geçtik, haberin içinde bir de, “Madımak Oteli müze olmalı” deniliyor. Niye devletten bekleniyor bu, otel şahsa ait, bastırıp parasını alsaydınız. Kendiniz müze yapsaydınız, 'Yapamazsınız' diyen mi vardı? Kaldı ki, İnönü-Demirel hükümetinde o otelin altında, yıllarca kebapçı dükkanı vardı. AK Parti, Kültür Merkezi haline getirdi, ama yine yaranamadı, bu solculara..

#7
Foto - SÖZCÜ, 8 Ekim 2013: “İMAM HATİP PATLAMASI” Sorsan bu kemalist Sözcü'ye,

SÖZCÜ, 8 Ekim 2013: “İMAM HATİP PATLAMASI” Sorsan bu kemalist Sözcü'ye, "imam hatipler boş" derler… Öğrenci sayısı daha 2013’te yarım milyona dayanmış… Peki, “kindar” dedikleri o gençlik şimdi üniversiteden mezun olma çağına geldi, ne kindarlığını gördünüz? Mesela muhalefet liderinin annesine mi küfrettiler, sokaklarda gösteri yapıp, eşine mi hakaret ettiler? Ulusalcı Sözcü'nün bir riyakarlığını daha hatırlatalım.. Bakın HDP milletvekili, emniyet müdürüne tokat atıyor. O günlerden, bugün o HDP'li milletvekillerine hesap sorulduğu günlere geldik. Ama Davutoğlular, Babacanlar o tokatın hesabını soramadıkları gibi, bir de soran Erdoğan'a da kılçıklık yapıyorlar. Sözcü de, HDP'lilere sahip çıkan o Davutoğlu ile Babacan'a destek veriyor! İlkesizlik, ahlaksızlık, zirve yapmış..

#8
Foto - ZAMAN, 8 Ekim 2014:

ZAMAN, 8 Ekim 2014: "RTÜK HİÇBİR DÖNEMDE BU KADAR POLİTİZE OLMAMIŞTI" O tarihde RTÜK üyesi olan, bugün de aynı görevde bulunan Esat Çıplak, FETÖ'cü yayın organlarına bakın nasıl sahip çıkmış: "17 Aralık'a kadar Samanyolu Grubu, yayın ilkelerine uyması noktasında her zaman övülen bir kurumdu, ne değişti? Bir dönemde 44 tane yayın durdurma cezası veriyorsan ve 1 milyon küsur lira para cezası kesiyorsan bunun izahı yok. Hakkaniyeti kaybetmiş oluyorsunuz." 17-25 Aralık ihanetini görüp, bakanların, başbakanın telefonlarının dinlendiğini görüp, MİT Tırlarının durdurulduğunu görüp, o tırlar üzerinden Türkiye'nin uluslararası arenada suçlu ülke gibi gösterilme ihanetini görüp, o terör örgütüne sahip çıkan Esat Çıplak, bugün hala o RTÜK'de nasıl görev yapabiliyor?

#9
Foto - CUMHURİYET, 8 Ekim 2014: “ATEŞ TÜRKİYE'Yİ SARDI

CUMHURİYET, 8 Ekim 2014: “ATEŞ TÜRKİYE'Yİ SARDI" Kına yaksaydınız, istediğiniz olmuş işte… Manşetin ilk sütununda, “HDP’nin çağrısıyla” ifadesi açık seçik yer alıyor, geçtiğimiz hafta HDP’lilere yapılan operasyonları eleştirmek için “Ne alakası vardı” diyenler varsa, dönüp kendi gazetelerini bir daha okusunlar… O gün, Türkiye'yi ateş topuna çevirmek isteyenler, "Türkiye'yi ateş sardı" diye manşet atanlar, şimdi hesap verecekler.. Türkiye'yi ateş topuna çevirmek isteyenlere "geçmiş olsun" diyen, o günkü Cumhuriyet'te ise yattığı yerden "Ne ödeyeceğim, bi seansınız kaç Esad" diyerek karikatürize edilen Davutoğlu dahil, herkes yargı önünde hesap verecek...

#10
Foto - SÖZCÜ, 8 Ekim 2014: “HAİNLİK ATEŞİ” Kemalist Sözcü, Kobani olaylarının yaşandığı günlerde, yakılan araçları, patlatılan otobüsleri vesaireyi manşete taşıyıp,

SÖZCÜ, 8 Ekim 2014: “HAİNLİK ATEŞİ” Kemalist Sözcü, Kobani olaylarının yaşandığı günlerde, yakılan araçları, patlatılan otobüsleri vesaireyi manşete taşıyıp, "hainlik ateşi" demiş. bugün o "Hainlik ateşi"nin hesabı soruluyor. Niye bugün Sözcü, o HDP'lilere sahip çıkıyor? HDP'lilere sahip çıkanlara, destek veriyor?

#11
Foto - Taraf, 8 Ekim 2015: “DEMİRTAŞ'TAN KORKUNÇ İDDİA” Dört dörtlük iftira olan “Ankara’dan adam gönderip bölgede infaz düzenlettiler” iddiası korkunç ama, PKK’nın adam öldürmesi korkunç değil, öyle mi Demirtaş efendi? Davutoğlu ve Babacan, savundukları adamı görsün! Davutoğlu'nun başbakan olduğu tarihdeki bu iftirayı atan adama, sahip çıkmak hainlik değil ise, saflıktır. Hainin de, safın da, bu ülke siyasetinde artık yeri olmamalı.

Taraf, 8 Ekim 2015: “DEMİRTAŞ'TAN KORKUNÇ İDDİA” Dört dörtlük iftira olan “Ankara’dan adam gönderip bölgede infaz düzenlettiler” iddiası korkunç ama, PKK’nın adam öldürmesi korkunç değil, öyle mi Demirtaş efendi? Davutoğlu ve Babacan, savundukları adamı görsün! Davutoğlu'nun başbakan olduğu tarihdeki bu iftirayı atan adama, sahip çıkmak hainlik değil ise, saflıktır. Hainin de, safın da, bu ülke siyasetinde artık yeri olmamalı.

#12
Foto - SÖZCÜ, 8 Ekim 2015: “ASKERİME, POLİSLE ÇATIŞIN EMRİ VERDİM!

SÖZCÜ, 8 Ekim 2015: “ASKERİME, POLİSLE ÇATIŞIN EMRİ VERDİM!" Bugünlerde Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazan İlker Başbuğ'un, "Askerime, polisle çatışın emri verdim" sözü tam ibretlik. Başbuğ'un o gün, kendi askeri sandığı adamların tamamı, FETÖ'cü çıktı.. Ama bu adam hala utanmadan, ahkam kesiyor, FETÖ'yü savunacak kadar ilkesizleşen Cumhuriyet gazetesinde yazı yazıp, kendi hakkındaki soru işaretlerini artırıyor. Genelkurmay Başkanı olmuş bir adam, askerin polisle çatışmasından bahsediyor.. Ne devlet terbiyesi var, ne hukuk! Kemalist Sözcü'nün diğer haberi de, "Usta, çırak çıktı" şeklinde. Kendi ülkesinin cumhurbaşkanını, Sözcü nasıl tahkir ediyor, görüyor musunuz?.. Hani küçücük bir haklılık payı olsa, Erdoğan sebebiyet verdi diyeceğim.. Erdoğan o gün de, bugün de, Suriye'de hep oyun kurucusu oldu. ABD'yi de, Rusya'yı da dize getirdi. Ama kemalist Sözcü, kendi ülkesinin liderine, böyle hakaret etmesi ile kaldı. Arşivlerdeki bu belgelerin de, gün gelir, mutlaka hesabı sorulur..

#13
Foto - CUMHURİYET, 8 Ekim 2016: “DEVLETİN ÖTEKİLERİYİZ

CUMHURİYET, 8 Ekim 2016: “DEVLETİN ÖTEKİLERİYİZ" Kemalist Cumhuriyet, her zamanki gibi, hem ötekileştiriyor, önüne gelene "yobaz, mürteci" diyor. Hem de kendisine yakın kişilerin ötekileştirildiğini iddia ediyor.. Bu ülkede kimse “öteki” değil ama, sen inatla birilerini öteki yaparsan, sen de farkına varamadan öteki olursun Cumhuriyet… Tabii ki kimse ölmesin, kimse sakat kalmasın da, adına “Barış mitingi” demekle, sınırda terör devleti kurmaya kalkan PKK’ya destek mitingini masumlaştırdığını zannetmek de en azından küstahlık değil mi? Alın aynı sayfada Hurşit Külter haberi. Küçücük verilmiş. Oysa 4,5 ay önce, bu adamın devlet tarafından öldürüldüğü iddia edilmiş, Cumhuriyet te manşetine taşımıştı. Şimdi adamın PKK'yla birlikte olduğu ortaya çıktı.. Ama bir özür yok, "devlete iftira ettik" yok, "yaşıyor" diyerek, sanki öldürülmek istenmiş olmasına rağmen, yine de yaşıyormuş gibi bir izlenim veriliyor..

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