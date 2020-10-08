2020-10-08 13:53:37 Utanmadan hala ahkam kesen Başbuğ’un kendi askerleri sandığı adamlar bakın kim çıktı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 8 Ekim 2015 tarihli “ASKERİME, POLİSLE ÇATIŞIN EMRİ VERDİM!" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Bugünlerde Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazan İlker Başbuğ'un, "Askerime, polisle çatışın emri verdim" sözü tam ibretlik. Başbuğ'un o gün, kendi askeri sandığı adamların tamamı, FETÖ'cü çıktı.. Ama bu adam hala utanmadan, ahkam kesiyor, FETÖ'yü savunacak kadar ilkesizleşen Cumhuriyet gazetesinde yazı yazıp, kendi hakkındaki soru işaretlerini artırıyor. Genelkurmay Başkanı olmuş bir adam, askerin polisle çatışmasından bahsediyor.. Ne devlet terbiyesi var, ne hukuk!” dedi.