Üşümezsoy asıl tehlikeyi işaret etti!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça dile getirilen “Adalar Fayı kırılacak” iddiasını kesin bir dille reddetti. Üşümezsoy’a göre asıl risk, Marmara Denizi’nin kuzeyinde değil, güney hattında bulunuyor. 1999 Gölcük Depremi’nin ardından enerjisini boşaltan bölgenin aksine, Yalova açıklarındaki Çınarcık–Esenköy–Bozburun hattında stres birikiminin arttığını vurgulayan Üşümezsoy, olası depremin merkezinin bu bölgede aranması gerektiğini belirtti.