Üşümezsoy asıl tehlikeyi işaret etti!

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Üşümezsoy asıl tehlikeyi işaret etti!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça dile getirilen “Adalar Fayı kırılacak” iddiasını kesin bir dille reddetti. Üşümezsoy’a göre asıl risk, Marmara Denizi’nin kuzeyinde değil, güney hattında bulunuyor. 1999 Gölcük Depremi’nin ardından enerjisini boşaltan bölgenin aksine, Yalova açıklarındaki Çınarcık–Esenköy–Bozburun hattında stres birikiminin arttığını vurgulayan Üşümezsoy, olası depremin merkezinin bu bölgede aranması gerektiğini belirtti.

#1
Foto - Üşümezsoy asıl tehlikeyi işaret etti!

Marmara Denizi'nde son dönemde yaşanan sarsıntılar, bölgedeki deprem riskini yeniden gündeme taşırken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan mevcut senaryoları kökten değiştirecek çarpıcı bir uyarı geldi. Uzman isim, tarihi depremleri ve fayların enerji boşaltma mekanizmasını referans göstererek, "kırılmış bir kemiğin kaynamadan kırılamayacağı" benzetmesiyle Adalar Fayı'nın şu an için büyük bir risk taşımadığı görüşünü savundu.

#2
Foto - Üşümezsoy asıl tehlikeyi işaret etti!

RİSK KUZEYDE DEĞİL GÜNEYDE! PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN YALOVA İÇİN KRİTİK UYARI ​TGRT Haber’e konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi çevresindeki deprem beklentilerine dair dikkat çekici ve ezber bozan açıklamalarda bulundu. Kamuoyunun ve bazı uzmanların odak noktası olan Adalar Fayı üzerindeki kırılma riskine katılmadığını belirten Üşümezsoy, asıl tehlikenin ve enerji birikiminin Marmara’nın güney hattına kaydığı uyarısını yaptı. ​

#3
Foto - Üşümezsoy asıl tehlikeyi işaret etti!

ADALAR FAYI İDDİASINA "KIRILMIŞ KEMİK" BENZETMESİ ​Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul ve çevresinde yaşanan 1509, 1719, 1766, 1894 ve 1999 depremlerini hatırlatarak fay hattındaki stres boşalımı sürecini analiz etti. Uzman isim, 1894 depreminde kırılan fayın İstanbul ve Anadolu bloğu arasındaki stresi boşalttığını, bu hattın doğu devamının ise 1999 Gölcük Depremi ile enerjisini attığını vurguladı. ​"Burada kırılmış bir kemiğin kaynamadan kırılamayacağı için yeniden birleşip kırılması gerekir" ​ifadeleriyle Adalar Fayı’nın şu an için büyük bir risk taşımadığı tezini güçlendirdi. Ona göre 1999 Gölcük Depremi, Adalar Fayı üzerindeki enerjiyi büyük ölçüde boşaltmış durumda. ​

#4
Foto - Üşümezsoy asıl tehlikeyi işaret etti!

RİSK HARİTASI YALOVA AÇIKLARINA KAYDI ​ Üşümezsoy, fay mekaniği ve enerji transferi prensiplerine dayanarak, deprem riskinin yön değiştirdiğini belirtti. 1999 Gölcük Depremi’nin ardından biriken sismik enerjinin, doğal olarak Marmara'nın güneyine doğru aktığını ve buradaki fay hattında yoğunlaştığını söyledi. ​Kritik uyarı şu şekilde geldi: ​"Risk kuzeyde değil, güneyde. Enerji 1999 sonrası güneye aktı, bu yüzden stres Çınarcık-Esenköy-Bozburun hattında yoğunlaşıyor."

#5
Foto - Üşümezsoy asıl tehlikeyi işaret etti!

YENİ ODAK NOKTASI: ÇINARCIK-BOZBURUN HATTI ​Deprem bilimcinin bu açıklamaları, Marmara Denizi çevresindeki deprem senaryolarına yeni bir bakış açısı getirerek, bilim camiasındaki tartışmaların yönünü değiştirecek nitelikte. Özellikle Yalova açıklarında, Çınarcık, Esenköy ve Bozburun arasında kalan hattın, önümüzdeki dönemde sismik hareketliliğin ana kaynağı olabileceği endişesi ön plana çıktı.

