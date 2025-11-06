Üşümezsoy asıl tehlikeyi işaret etti!

ADALAR FAYI İDDİASINA "KIRILMIŞ KEMİK" BENZETMESİ ​Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul ve çevresinde yaşanan 1509, 1719, 1766, 1894 ve 1999 depremlerini hatırlatarak fay hattındaki stres boşalımı sürecini analiz etti. Uzman isim, 1894 depreminde kırılan fayın İstanbul ve Anadolu bloğu arasındaki stresi boşalttığını, bu hattın doğu devamının ise 1999 Gölcük Depremi ile enerjisini attığını vurguladı. ​"Burada kırılmış bir kemiğin kaynamadan kırılamayacağı için yeniden birleşip kırılması gerekir" ​ifadeleriyle Adalar Fayı’nın şu an için büyük bir risk taşımadığı tezini güçlendirdi. Ona göre 1999 Gölcük Depremi, Adalar Fayı üzerindeki enerjiyi büyük ölçüde boşaltmış durumda. ​