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Türkiye
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Üst katlara çıkın uyarısı! Bir şehri sel korkusu sardı

2022-06-27 08:42:49
Üst katlara çıkın uyarısı! Bir şehri sel korkusu sardı

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi.

#1
Foto - Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı.

#2
Foto - İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

#3
Foto - Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

#4
Foto - İnebolu’da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

İnebolu’da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

#5
Foto - Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

#6
Foto - Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı.

Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı.

#7
Foto - Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor.

Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor.

#8
Foto - Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

#9
Foto - İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” dedi.

İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” dedi.

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