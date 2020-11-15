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6
Uslanmıyorlar! Aralarında Fenerbahçeli futbolcu da var

2020-11-15 10:02:53
Uslanmıyorlar! Aralarında Fenerbahçeli futbolcu da var

Kokuşmuş magazin ve sosyete mahallesinin sakinleri her geçen yeni bir skandala imza atıyor.

#1
Foto - Türkiye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için alınan tedbirleri hiçe sayan sözde ünlü isimler koronavirüs partileriyle gündeme geliyor.

Türkiye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için alınan tedbirleri hiçe sayan sözde ünlü isimler koronavirüs partileriyle gündeme geliyor.

#2
Foto - Evlerde, villalarda yapılmaya başlanan “özel partiler”den biri de önceki akşam Etiler’deki Akmerkez Residence’ta bulunan bir dairede gerçekleşti.

Evlerde, villalarda yapılmaya başlanan “özel partiler”den biri de önceki akşam Etiler’deki Akmerkez Residence’ta bulunan bir dairede gerçekleşti.

#3
Foto - Koronavirüsü umursamadan bir araya gelen yaklaşık 70 kişi, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Koronavirüsü umursamadan bir araya gelen yaklaşık 70 kişi, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

#4
Foto - Partiye katılanlar arasında Kerim Sabancı, Kaan Kalyon ve Caner Karaloğlu ile oyuncu Öykü Çelik ve Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa da vardı.

Partiye katılanlar arasında Kerim Sabancı, Kaan Kalyon ve Caner Karaloğlu ile oyuncu Öykü Çelik ve Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa da vardı.

#5
Foto - Vatandaşlar, sıklıkla yapılan partilerle gündeme gelen sözde ünlü isimlere yönelik cezai yaptırımların arttırılması gerektiğini düşünüyor.

Vatandaşlar, sıklıkla yapılan partilerle gündeme gelen sözde ünlü isimlere yönelik cezai yaptırımların arttırılması gerektiğini düşünüyor.

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