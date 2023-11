Usame Bin Ladin'in 21 yıl önce yazdığı mektup bugün Amerikalıları uyandırdı! İşte o mektubun tam metni

Allah'ın yardımını dileyerek, cevabımızı Amerikalılara yöneltilen iki soru temelinde oluşturuyoruz: İlk soru: Neden sizinle savaşıyor ve size karşı çıkıyoruz? İkinci soru: Sizi neye çağırıyoruz ve sizden ne istiyoruz? İlk soruya gelince... Neden sizinle savaşıyor ve size karşı çıkıyoruz? Cevap çok basit: (1) Çünkü bize saldırdınız ve saldırmaya devam ediyorsunuz. a) Filistin'de bize saldırdınız: (i) Filistin, 80 yılı aşkın bir süredir askeri işgal altında. İngilizler, sizin yardımınız ve desteğinizle, Filistin'i 50 yıldan fazla bir süredir işgal altında tutan Yahudilere teslim etti. Bu 50 yıl baskı, zulüm, suç, cinayet, sürgün, yıkım ve tahribatla dolu yıllardı. (Bu mesaj yayınlandığında İsrail'in kurulmasının üzerinden takriben 50 sene geçmişti-mütercim) İsrail'in kurulması ve sürmesi en büyük suçlardan biridir ve sizler de bu suçu işleyenlerin liderlerisiniz. Ve elbette Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğin derecesini açıklamaya ve kanıtlamaya gerek yok. İsrail'in kurulması, silinmesi gereken bir suçtur. Bu suça katkıda bulunarak elleri kirlenmiş olan her bir kişi bunun bedelini ağır bir şekilde ödemelidir. (ii) Yahudilerin Tevrat'ta kendilerine vaat edildiği üzere Filistin üzerinde tarihi bir hakka sahip oldukları yönündeki uydurma yalanlarınızı tekrarlamaktan henüz yorulmadığınızı görmek bizi hem güldürüyor hem de ağlatıyor. Bu sözde gerçek konusunda onlarla tartışan herkes anti-semitizmle suçlanıyor. Bu, tarihteki en yanlış, en yaygın uydurmalardan biridir. Filistin halkı saf Araplar ve orijinal Semitlerdir. Musa'nın (selam üzerine olsun) mirasçıları ve değiştirilmemiş gerçek Tevrat'ın mirasçıları Müslümanlardır. Müslümanlar İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed de dahil olmak üzere tüm Peygamberlere inanırlar, Allah'ın selamı ve bereketi hepsinin üzerine olsun. Eğer Tevrat'ta Musa'nın takipçilerine Filistin üzerinde bir hak vaat edilmişse, Müslümanlar buna en layık millettir. Müslümanlar Filistin'i fethedip Romalıları kovduklarında Filistin ve Kudüs, tüm Peygamberlerin -salât ve selâm üzerlerine olsun- dini olan İslâm'a geri dönmüştür. Bu nedenle, Filistin üzerinde tarihsel bir hak çağrısı, Allah'ın tüm Peygamberlerine (salât ve selâm üzerlerine olsun) iman eden İslam ümmetine karşı yapılamaz. Biz bu peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. (iii) Filistin'den akan kanın intikamı aynı şekilde alınmalıdır. Bilmelisiniz ki Filistinliler yalnız ağlamıyor kadınları yalnız başlarına dul kalmıyor, oğulları yalnız başlarına yetim kalmıyor. (b) Somali'de bize saldırdınız; Çeçenistan'da bize karşı Rus zulmünü, Keşmir'de bize karşı Hint zulmünü ve Lübnan'da bize karşı Yahudi saldırganlığını desteklediniz. (c) Sizin gözetiminiz, rızanız ve emirleriniz altında, sizin temsilcileriniz olarak hareket eden ülkelerimizin hükümetleri bize her gün saldırmaktadır. (i) Bu hükümetler halkımızın İslam şeriatını tesis etmesini engellemekte, bunu yapmak için şiddet ve yalan kullanmaktadır. (ii) Bu hükümetler bize zilleti tattırmakta ve bizi büyük bir korku ve boyun eğme hapishanesine yerleştirmektedir. (iii) Bu hükümetler ümmetimizin servetini çalmakta ve size yok pahasına satmaktadır. (iv) Bu hükümetler Yahudilere teslim olmuş ve Filistin'in büyük bir kısmını onlara teslim ederek kendi halklarının parçalanmış uzuvları üzerinde devletlerinin varlığını kabul etmişlerdir. (v) Bu hükümetlerin ortadan kaldırılması üzerimize farzdır ve ümmeti özgürleştirmek, şeriatı en üstün kanun haline getirmek ve Filistin'i yeniden kazanmak için gerekli bir adımdır. Ve bu hükümetlere karşı mücadelemiz size karşı mücadelemizden ayrı değildir. (d) Uluslararası nüfuzunuz ve askeri tehditleriniz nedeniyle servetimizi ve petrolümüzü düşük fiyatlarla çalıyorsunuz. Bu hırsızlık gerçekten de dünya tarihinde insanlığın tanık olduğu en büyük hırsızlıktır. (e) Güçleriniz ülkelerimizi işgal ediyor, askeri üslerinizi her tarafa yayıyor, Yahudilerin güvenliğini korumak ve hazinelerimizi yağmalamanızın devamlılığını sağlamak için topraklarımızı ifsat ediyor ve mukaddesatımızı kuşatıyorsunuz. (f) Her gün çocukların öldüğü Irak'taki Müslümanları aç bıraktınız. Yaptırımlarınız sonucunda 1.5 milyondan fazla Iraklı çocuğun ölmesi ve bunun sizin umurunuzda olmaması şaşılacak bir şeydir. Ancak 3 bin insanınız öldüğünde tüm dünya ayağa kalktı ve henüz oturmadılar bile. (g) Kudüs'ün ebedi başkentleri olduğu konusunda Yahudileri desteklediniz ve büyükelçiliğinizi oraya taşımayı kabul ettiniz. Sizin yardımınızla ve korumanız altında İsrailliler El Aksa Mescidi'ni yok etmeyi planlıyorlar. Silahlarınızın koruması altında Şaron, ele geçirip yok etmeye hazırlık olarak orayı kirletmek için El Aksa Mescidi'ne girdi. (2) Bu trajediler ve felaketler, bize karşı baskı ve saldırganlığınızın sadece birkaç örneğidir. Dinimiz ve aklımız, mazlumların saldırıya karşılık verme hakkına sahip olduğunu emretmektedir. Bizden cihat, direniş ve intikamdan başka bir şey beklemeyin. Amerika yarım asırdan fazla bir süredir bize saldırıyorken bizim onun güven ve barış içinde yaşamasına izin vereceğimizi beklemek mantıklı mıdır? (3) Tüm bunların, işlemedikleri ve dahil olmadıkları suçlar nedeniyle sivillere karşı saldırganlığı haklı çıkarmadığını iddia edebilirsiniz. Ancak: (a) Bu argüman, Amerika'nın özgürlükler ülkesi olduğunu ve bu dünyadaki liderleri olduğunu sürekli tekrarlamanızla çelişmektedir. Yani Amerikan halkı kendi özgür iradesiyle hükümetini seçer, bu seçim onun politikalarını kabul etmelerinden kaynaklanır. Dolayısıyla Amerikan halkı İsrail'in Filistinlilere yönelik baskısını, topraklarını işgal ve gasp etmesini, Filistinlileri sürekli öldürmesini, işkence etmesini, cezalandırmasını ve sürgün etmesini seçmiş, kabul etmiş ve desteklediğini teyit etmiştir. Amerikan halkı, hükümetlerinin politikalarını reddetme ve hatta isterlerse değiştirme yeteneğine ve seçimine sahiptir. (b) Afganistan'da bizi bombalayan uçakları, Filistin'de evlerimizi vuran ve yok eden tankları, Arap Körfezi'nde topraklarımızı işgal eden orduları ve Irak'ın abluka altında tutulmasını sağlayan filoları finanse eden vergileri ödeyenler Amerikan halkıdır. Bu vergi dolarları İsrail'e bize saldırmaya ve topraklarımıza girmeye devam etmesi için verilmektedir. Dolayısıyla bize yönelik saldırıları finanse edenler Amerikan halkıdır ve seçtikleri adaylar aracılığıyla bu paraların kendi istedikleri şekilde harcanmasını denetleyenler de yine onlardır. (c) Amerikan ordusu da Amerikan halkının bir parçasıdır. Bize karşı savaşan Yahudilere utanmadan yardım edenler de aynı halktır. (d) Bize saldıran Amerikan kuvvetlerinde hem erkeklerini hem de kadınlarını istihdam edenler Amerikan halkıdır. (e) Bu nedenle Amerikan halkı, Amerikalılar ve Yahudiler tarafından bize karşı işlenen tüm suçlardan masum olamaz. (f) Yüce Allah, intikam alma iznini ve seçeneğini meşru kılmıştır. Bu nedenle, eğer bize saldırılırsa, bizim de karşılık verme hakkımız vardır. Kim bizim köylerimizi ve kasabalarımızı tahrip ederse, bizim de onların köylerini ve kasabalarını tahrip etme hakkımız vardır. Kim bizim servetimizi çalmışsa, bizim de onların ekonomisini yok etme hakkımız vardır. Ve kim bizim sivillerimizi öldürdüyse, bizim de onlarınkini öldürmeye hakkımız vardır. Amerikan hükümeti ve basını hala bu soruya cevap vermeyi reddediyor: Neden New York ve Washington'da saldırıya uğradılar? Eğer Şaron Bush'un gözünde bir barış adamıysa, o zaman biz de barış adamıyız. Amerika ahlak ve ilkelerin dilinden anlamıyor, bu yüzden biz de ona anladığı dilden hitap ediyoruz. Cevaplamak istediğimiz ikinci soruya gelince... Sizi neye çağırıyoruz ve sizden ne istiyoruz? (1) Sizi çağırdığımız ilk şey İslam'dır. (a) İslam Allah'ı birleme dini, O'na ortak koşmaktan kurtulma ve bunu reddetme dini, Yüce Allah'ı tam olarak sevme dini, O'nun yasalarına tam olarak boyun eğme dini ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi vesellem'e indirdiği din ile çelişen tüm görüşleri, emirleri, teorileri ve dinleri reddetme dinidir. İslam tüm peygamberlerin -selam hepsinin üzerine olsun- dinidir ve aralarında hiçbir ayrım yapmaz. İşte sizi bu dine çağırıyoruz, bu din önceki tüm dinlerin mührüdür (onları tamamlamıştır). Bu din, Allah'ı birleme, samimiyet, en güzel ahlak, doğruluk, merhamet, şeref, temizlik ve takva dinidir. Başkalarına iyilik etme, aralarında adaleti tesis etme, haklarını verme, mazlumları ve zulme uğrayanları savunma dinidir. Bu din el, dil ve kalp ile iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma dinidir. Allah'ın sözünün ve dininin üstün gelmesi için Allah yolunda cihat dinidir. Allah'a itaat konusunda birlik ve anlaşma dinidir ve renklerine, cinsiyetlerine ve dillerine bakılmaksızın tüm insanlar arasında tam bir eşitliktir. (b) Diğer ilahi kitaplar ve mesajlar değiştirildikten sonra, kitabı olan Kur'an'ın değişmeden kalacağı dindir. Kur'an, kıyamet gününe kadar bir mucizedir. Allah, Kur'an gibi bir kitap ve hatta onun gibi on ayet getirmesi için herkese meydan okumuştur. (2) Sizi çağırdığımız ikinci şey aranızda yayılan zulüm, yalan, ahlaksızlık ve sefahate son vermenizdir. (a) Sizi edepli, ilkeli, onurlu ve temiz bir halk olmaya; zina, eşcinsellik, sarhoş edici maddeler, kumar ve faizle ticaret gibi ahlak dışı eylemleri reddetmeye çağırıyoruz. Sizi tüm bunlara, içine düştüğünüz durumdan kurtulabilmeniz için çağırıyoruz. Liderlerinizin, ulaştığınız aşağılık durumu sizden gizlemek için aranızda yaydığı, büyük bir ulus olduğunuza dair aldatıcı yalanlardan kurtulabilmeniz için... (b) İnsanlık tarihinin tanık olduğu en kötü uygarlık olduğunuzu söylemek üzüntü vericidir: (i) Sizler, anayasa ve kanunlarında Allah'ın şeriatı ile hükmetmek yerine, kendi arzu ve iradenizle kendi kanunlarınızı icat etmeyi seçen bir milletsiniz. Dini politikalarınızdan ayırarak, mutlak otoritenin rabbiniz ve yaratıcınız olduğunu tasdik eden saf fıtratınızla çelişiyorsunuz. Size yöneltilen utanç verici sorudan kaçıyorsunuz: Yüce Allah'ın yarattıklarını yaratması, onlara tüm yaratıklar ve yeryüzü üzerinde güç vermesi, onlara yaşamın tüm olanaklarını bahşetmesi ve sonra da en çok ihtiyaç duydukları şeyi, yani yaşamlarını yöneten yasaların bilgisini onlardan esirgemesi nasıl mümkün olabilir? (ii) Siz tüm dinler tarafından yasaklanmış olan faize izin veren bir milletsiniz. Ekonominizi ve yatırımlarınızı faiz üzerine inşa ediyorsunuz. Bunun bir sonucu olarak, tüm farklı kılıklarıyla Yahudiler ekonominizin kontrolünü ele geçirdiler, bunun aracılığıyla medyanızı kontrol altına aldılar ve şimdi hayatınızın tüm yönlerini kontrol ederek sizi hizmetkârları haline getirdiler ve sizin pahanıza amaçlarına ulaştılar. Bu tam da Benjamin Franklin'in sizi uyardığı şeydi. (iii) Siz sarhoş edici maddelerin üretimine, ticaretine ve kullanımına izin veren bir ülkesiniz. Aynı zamanda uyuşturucuya da izin veriyorsunuz ve ülkeniz uyuşturucunun en büyük tüketicisi olmasına rağmen sadece ticaretini yasaklıyorsunuz. (iv) Siz ahlaksızlığa izin veren bir milletsiniz ve bunları kişisel özgürlüğün temelleri olarak görüyorsunuz. Aranızda ensest ilişki yayılana kadar bu uçurumdan aşağıya doğru inmeye devam ettiniz, bunun karşısında ne onur duygunuz ne de yasalarınız itiraz ediyor. Başkanınız Clinton'ın Oval Ofis'te işlediği ahlak dışı eylemleri kim unutabilir? Ondan sonra "hata yaptı" demenin dışında hesap bile sormadınız, ardından da hiçbir ceza almadan her şey geçip gitti. Adınızın tarihe geçeceği ve uluslar tarafından hatırlanacağı daha kötü bir olay var mı?