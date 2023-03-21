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Türkiye
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Uşak’ta feci kaza! Otomobil ve tır birbirine girdi

2023-03-21 07:29:49
Uşak’ta feci kaza! Otomobil ve tır birbirine girdi

Uşak’ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, otomobildeki 3 kişi de yaralandı.

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Foto - Uşak’ta feci kaza! Otomobil ve tır birbirine girdi

Edinilen bilgilere göre İzmir’den Uşak istikametine seyir seyir halinde olan Z.Ö. (48) kontrolündeki 42 YY 664 plakalı tırla Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki 64 ACB 568 plakalı otomobil Gediz Kavşağı’nda çarpıştı. İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Uşak’ta feci kaza! Otomobil ve tır birbirine girdi

Kazada Muhammet Ali Kervan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken otomobildeki A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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