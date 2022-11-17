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Yaşam
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Uşak'ta depo yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

2022-11-17 23:14:09
Uşak'ta depo yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Uşak'ta bir tekstil deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

#1
Foto - Uşak'ta depo yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Edinilen bilgilere göre, Uşak-Sivaslı yolu üzerinde bulunan Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı.

#2
Foto - Uşak'ta depo yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın bölgesine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi de sevk edildi.

#3
Foto - Uşak'ta depo yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Ekiplerin müdahalesi 1 saati aşkın süredir devam ediyor.

#4
Foto - Uşak'ta depo yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

İşte o anlar...

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