Üretim patlaması yaşandı! Yahya Peygamberin…

5 bin yıldır tüketiliyor: Hem hayvanlar için yem hem de insanlar için çerezlik olarak tüketilen çok değerli bir bitki türü olan keçiboynuzu, besin elementleri ve mineraller açısından da çok zengin. İngilizcede genellikle 'St. Johns Bread', Almancada ise 'Johannisbrot' olarak bilinen keçiboynuzu her iki dilde de 'Yahya Peygamberin ekmeği' anlamına geliyor. Yahya Peygamberin çölde ekmek yerine tükettiği bir meyve olduğu bilinen keçiboynuzunun yaklaşık 5 bin yıldır tüketildiği tahmin ediliyor.