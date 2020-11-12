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Üretim patlaması yaşandı! Yahya Peygamberin…

2020-11-12 10:40:31
Üretim patlaması yaşandı! Yahya Peygamberin…

Yahya Peygamber'in ekmeği olarak bilinen keçiboynuzu 5 bin yıldır tüketilmeye devam ediyor.

#1
Foto - Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde son yıllarda keçiboynuzu üretimi patladı.

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde son yıllarda keçiboynuzu üretimi patladı.

#2
Foto - Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen keçiboynuzu (harnup), son dönemde özellikle Antalya ve bazı ilçelerinde üreticilerin geçim kaynağı haline gelmeye başladı. Keçiboynuzu bölgede doğal olarak yetişirken, bunun yanında özellikle son dönemde Gazipaşa ve Alanya'daki üreticiler bahçe kurarak üretime yöneldi.

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen keçiboynuzu (harnup), son dönemde özellikle Antalya ve bazı ilçelerinde üreticilerin geçim kaynağı haline gelmeye başladı. Keçiboynuzu bölgede doğal olarak yetişirken, bunun yanında özellikle son dönemde Gazipaşa ve Alanya'daki üreticiler bahçe kurarak üretime yöneldi.

#3
Foto - Yaz sonunda ve bahar başlangıcında hasat edilen keçiboynuzunun kilosu kalitesine göre 8 ile 10 liradan alıcı bulurken, zahmetli bir çaba sonucu ortaya çıkan keçiboynuzu pekmezi ise kilosu 50 liradan satılıyor.

Yaz sonunda ve bahar başlangıcında hasat edilen keçiboynuzunun kilosu kalitesine göre 8 ile 10 liradan alıcı bulurken, zahmetli bir çaba sonucu ortaya çıkan keçiboynuzu pekmezi ise kilosu 50 liradan satılıyor.

#4
Foto - 5 bin yıldır tüketiliyor: Hem hayvanlar için yem hem de insanlar için çerezlik olarak tüketilen çok değerli bir bitki türü olan keçiboynuzu, besin elementleri ve mineraller açısından da çok zengin. İngilizcede genellikle 'St. Johns Bread', Almancada ise 'Johannisbrot' olarak bilinen keçiboynuzu her iki dilde de 'Yahya Peygamberin ekmeği' anlamına geliyor. Yahya Peygamberin çölde ekmek yerine tükettiği bir meyve olduğu bilinen keçiboynuzunun yaklaşık 5 bin yıldır tüketildiği tahmin ediliyor.

5 bin yıldır tüketiliyor: Hem hayvanlar için yem hem de insanlar için çerezlik olarak tüketilen çok değerli bir bitki türü olan keçiboynuzu, besin elementleri ve mineraller açısından da çok zengin. İngilizcede genellikle 'St. Johns Bread', Almancada ise 'Johannisbrot' olarak bilinen keçiboynuzu her iki dilde de 'Yahya Peygamberin ekmeği' anlamına geliyor. Yahya Peygamberin çölde ekmek yerine tükettiği bir meyve olduğu bilinen keçiboynuzunun yaklaşık 5 bin yıldır tüketildiği tahmin ediliyor.

#5
Foto - 4 kilodan 1 kilo pekmez çıkıyor: Gazipaşa'nın Karaçukur Mahallesi'nde keçiboynuzu üretimi yapan Musa Çağlar (56), bu sezon 1500 kilo keçiboynuzu hasadı yaptığını, bunun 1300 kilosunu, kalitesine göre 8- 10 liradan sattığını, 200 kilosunu da doğal yöntemlerle keçiboynuzu pekmezi yapmak için ayırdığını anlattı. Yaklaşık 4 kilo keçiboynuzundan 1 kilogram pekmez yapıldığını kaydeden Musa Çağlar, bu pekmezi de kilosu 50 liradan sattığını aktardı.

4 kilodan 1 kilo pekmez çıkıyor: Gazipaşa'nın Karaçukur Mahallesi'nde keçiboynuzu üretimi yapan Musa Çağlar (56), bu sezon 1500 kilo keçiboynuzu hasadı yaptığını, bunun 1300 kilosunu, kalitesine göre 8- 10 liradan sattığını, 200 kilosunu da doğal yöntemlerle keçiboynuzu pekmezi yapmak için ayırdığını anlattı. Yaklaşık 4 kilo keçiboynuzundan 1 kilogram pekmez yapıldığını kaydeden Musa Çağlar, bu pekmezi de kilosu 50 liradan sattığını aktardı.

#6
Foto - Bir ağaçtan 100-300 kilo ürün alınıyor: Alanya'nın Değirmendere Mahallesi'nde bahçesinde keçiboynuzu yetiştiren Hilmi Günay da 20 yıllık bir ağaçtan yaklaşık 100- 300 kilogram arasında ürün aldıklarını söyledi. Bir ağaçtan ortalama 2 bin- 2 bin 500 TL arasında gelir elde ettiğini kaydeden Hilmi Günay, maliyeti az, kazancı bol olan ürünün Alanya bölgesinde genellikle pekmezinin yapıldığını vurguladı. 10-15 yaşında ekonomik verimi artıyor: Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, keçiboynuzu fidanının toprakla buluşmasının ardından 5- 10 senede meyve vermeye başladığını, 10- 15 yaşındayken ekonomik veriminin arttığını anlattı. Üreticilere keçiboynuzu yetiştirmeyi öneren Tahir Göktepe,

Bir ağaçtan 100-300 kilo ürün alınıyor: Alanya'nın Değirmendere Mahallesi'nde bahçesinde keçiboynuzu yetiştiren Hilmi Günay da 20 yıllık bir ağaçtan yaklaşık 100- 300 kilogram arasında ürün aldıklarını söyledi. Bir ağaçtan ortalama 2 bin- 2 bin 500 TL arasında gelir elde ettiğini kaydeden Hilmi Günay, maliyeti az, kazancı bol olan ürünün Alanya bölgesinde genellikle pekmezinin yapıldığını vurguladı. 10-15 yaşında ekonomik verimi artıyor: Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, keçiboynuzu fidanının toprakla buluşmasının ardından 5- 10 senede meyve vermeye başladığını, 10- 15 yaşındayken ekonomik veriminin arttığını anlattı. Üreticilere keçiboynuzu yetiştirmeyi öneren Tahir Göktepe, "Bunu üreticilerimize hem ziraat odası olarak hem de kendim bir ziraat mühendisi olarak bütün kırsal alanlarda rakımın 450-500 olduğu yerlerde ciddi anlamda kapama bahçeleri kurmalarını öneriyorum" dedi.

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