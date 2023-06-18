Üretilen tüm kiraz ihraç ediliyor

"Beldemizde 15 yıl önce tarım arazilerine sulama kanalları yapılarak arazilerimiz suyla tanıştı. İnsanlarımız sulama kanalları yapılan arazilere devlet teşvikiyle ihracata uygun kiraz fidanları dikti. Şimdi üretimimiz 4 bin tonu geçti. Kiraz haziran ayının başlarında olgunlaşmaya başlar. Kirazımınız sertliği, kalitesi, aroması çok farklı. Bu yüzden ihracat firmalarının dikkatini çekiyor. Belde belediyemiz, Başyayla Belediyesiyle beraber kiraz alım merkezi kurduk. Şu anda bu merkezde 20 firma var. Üreticiden alınan kirazlar tırlara yüklenerek firma tarafından paketlendikten sonra ihraç ediliyor. Kirazın tamamı ihraç ediliyor. Bu yıl fiyatlar 60 ile 80 lira arasında değişiyor."