Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

Topçu, Türkiye sınırındaki Zaho kentinde de yeni bir vize merkezi açacaklarını, Duhok'takini de daha güzel bir yere taşıyacaklarını ve Türkiye'nin bu önemli işlevini devam ettireceklerini sözlerine ekledi. Türkmen Bakan Maruf da, Erbil'de vize merkezinin önemli bir işlev gördüğüne dikkati çekerek, "Türkiye, geçmişten bu yana IKBY ve Irak genelinde büyük bir hizmet vermektedir. Buradaki insanlar özellikle sağlık, eğitim ve turizm için Türkiye'ye gitmeye ihtiyaç duyuyor. Türkiye, IKBY için çok önemlidir ve IKBY de Türkiye için önemlidir. Türkiye tüm Orta Doğu'da yaşayan insanlara her anlamda katkı sunmaktadır. Bu bizim için ve herkes için iftihar vesilesidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil halkına büyük bir hizmetidir." görüşlerini paylaştı.