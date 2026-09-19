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Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

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Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hoşnav, "Türkiye bizi dünyaya bağlayan bir ülke" diyerek sabırsızlıkla bekledikleri kararı paylaştı.

#1
Foto - Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

Açılış törenine Başkonsolos Topçu'nun yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Erbil Belediye Başkanı Karzan Abdülhadi, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Türkiye Masası Şefi Hoşeng Ahmed, Erbil'de faaliyet gösteren Türk kurum temsilcileri ve vize şirketinin personeli katıldı.

#2
Foto - Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

Açılışta konuşma yapan Başkonsolos Topçu, nisan ayında faaliyetlerine başlayan yeni Türkiye Vize Merkezi'nin resmi açılışını yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

#3
Foto - Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki en güçlü bağın insani bağlar olduğuna ve vize merkezinin de bunu mümkün kılan bir araç görevi gördüğüne vurgu yapan Topçu, "Vize merkezi ve Başkonsolosluğumuz çalışanları, gidiş gelişlerin devam etmesi ve hızlı neticelenmesi için gece gündüz ellerinden geleni yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi

#4
Foto - Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle talihsiz bir dönemden geçtiklerini aktaran Topçu, "Erbil savaştan hiç hak etmediği şekilde çok etkilendi. Ancak savaş zamanında bile vize başvuru merkezi hiç durmadan çalıştı. Dışarıda ne olursa olsun arkadaşlarımız vizeleri vermek için 24 saat çalıştılar. Gönül ister ki vize olmasın ama o zaman gelene kadar biz en iyisini, en layığını yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

#5
Foto - Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

Topçu, Türkiye sınırındaki Zaho kentinde de yeni bir vize merkezi açacaklarını, Duhok'takini de daha güzel bir yere taşıyacaklarını ve Türkiye'nin bu önemli işlevini devam ettireceklerini sözlerine ekledi. Türkmen Bakan Maruf da, Erbil'de vize merkezinin önemli bir işlev gördüğüne dikkati çekerek, "Türkiye, geçmişten bu yana IKBY ve Irak genelinde büyük bir hizmet vermektedir. Buradaki insanlar özellikle sağlık, eğitim ve turizm için Türkiye'ye gitmeye ihtiyaç duyuyor. Türkiye, IKBY için çok önemlidir ve IKBY de Türkiye için önemlidir. Türkiye tüm Orta Doğu'da yaşayan insanlara her anlamda katkı sunmaktadır. Bu bizim için ve herkes için iftihar vesilesidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil halkına büyük bir hizmetidir." görüşlerini paylaştı.

#6
Foto - Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

Erbil Valisi Hoşnav da bu merkezle birlikte vize alımlarının daha da kolaylaşacağı bilgisinin kendisine aktarıldığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

#7
Foto - Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

"IKBY ve Erbil olarak, bu vize merkezinin açılması bizim için çok önemlidir. Halkımız turizm, tedavi ve ticaret için Türkiye'ye gidiyor ve vizeye çok ihtiyaçları var. Erbil Başkonsolosu ve çalışanları vizenin kolaylaştırılması için bize yardımcı olmuşlardır. Erbil'de günlük yaklaşık 600 kişi vize başvurusu yapıyor. IKBY/Irak ve Türkiye arasında vizenin olmayacağı bir günün gelmesini temenni ediyoruz ancak şu an aramızdaki sınır kapısı çok önemlidir. Türkiye ile tüm alanlarda çok iyi ilişkilerimiz var ve Türkiye, IKBY'yi dünyaya bağlayan bir ülkedir. Bu vize merkezinin de hizmetlerin artırılmasına hizmet edeceğini ümit ediyorum."

#8
Foto - Arap ülkesinde Türkiye heyecanı: 'Bizi dünyaya bağlayan tek ülke, sabırsızız' diyerek duyurdular

Vize şirketi yetkilileri, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta günlük yaklaşık 1200 başvurunun alındığını, yoğun zamanlarda bu sayının 2 bine kadar çıkabildiği bilgisini paylaştı.

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