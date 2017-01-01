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Unutulmaz filmlerin kamera arkası görüntüleri
Sinema tarihinin en çok izlenen filmleri arasında yer alan ve ünlü oyuncularla yönetmenleri bir araya getiren filmlerden kamera arkası görüntüleri de merak uyandırıyor. İşte Pi'nin Yaşamı'ndan Star Wars'a Titanic'ten Matrix'e o kareler...
Pi'nin Yaşamı
Pi'nin Yaşamı
Star Wars: The Empire Strikes Back
Matrix
Inception
Godzilla
Exorcist
Hulk
Avatar
Ghostbusters
Total Recall
Edward Scissorhands
The Blues Brothers
Star Wars
The Shining
E.T.
Misery
Kermit the Frog
Muppets Christmas Carol
Star Wars: Return Of The Jedi
Willy Wonka and the Chocolate Factory
The Shining
The Trouble With Harry
Alien
Conan The Barbarian
Terminator 2
Indiana Jones: Raiders of The Lost Ark
The Goonies
Phantasm
E.T.
Titanic
Batman
Batman
Yüzüklerin Efendisi
Hannibal
Harry Potter
Harry Potter
Jaws
Jaws
Batman - Dark Knight
Star Wars
Titanic
Titanic
Titanic
Star Wars
Heroes
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