Unutulan soru! Çocuklarımıza namaz kıldırabiliyor muyuz?

Dipnotlar [1] Ahmed, Müsned, c. III, s. 305; Nesai, salat, had. no: 7, C. I, s. 231. [2] Ahmed, Müsned, c. V, s. 179. [3] Bk. Nesai, salat, had. no: 9, C. I, s. 233. [4] Ahmed, Müsned, c. IV, s. 104. [5] Ebu Davud, Salat, C. I, s. 334. [6] Abdürrezzak, Musannef, c. IV, s. 153; Ahmed, Müsned, c. I, 335; Ebu Davud, 2, Salat, 26, had. no: 497, c. I, s. 335. [7] Heysemi, Mecmauz-zevaid, c. II, s. 74. [8] Abdürrezzak, Musannef, c. IV, s. 154. [9] Heysemi, Mecmauz-zevaid, c. II, s. 263. [10] Ahmed, Müsned, c. III, s. 428. [11] Abdürrezzak, Musannef, c. IV, s. 154. [12] Ahmed, Müsned, c. I, s. 78; Ebu Davud, 35, Edep, 133, had. no: 5156, c. V, s. 359; İbni Mace, Vesaya, I, had. no: 2697-8, c. II, s. 900. [13] Acluni, Keşf’ü-l Hafa, c. II, s. 31. [14] Tirmizi, 9, Salat, had. no: 2622, c. V, s. 14; Hakim, Müstedrek, c. I, s. 48. [15] Abdürrezzak, Musannef, c. III, s. 125. [16] İbni Kayyim, Şemsüddin muhammed b. Ebî Bekir, es-Salatü ve Hukmü târikihâ, s. 19. [17] İbni Kayyim, Şemsüddin muhammed b. Ebî Bekir, es-Salatü ve Hukmü târikihâ, s. 36. [18] Ebu Davud, 34, Sünnet, 15, had. no: 4678, c. V, s. 58. [19] Ahmed, Müsned, (Tah. Muhammed Şakir, had. No:4285), c. VI, s. 141. [20] Suyuti, Celaleddin, Cami’u-s Sağir, c. II, s. 501. [21] Ebu Davud, 2, Salat, 337, had. no: 1420, C. II, s. 131. [22] Heysemi, Mecmauz-zevaid, c. I s. 293. [23] Ahmed, Müsned, c. II, s. 169; Darimi, Rikak, had. no: 13, c. I, s. 698. [24] Malik, Muvatta, 2, Taharet, 12, c. I, s. 40; Abdürrezzak, Musannef, c. I, s. 150. [25] Müslim, I, İman, 35, had. no. 134, c. ı, s. 88; Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, es-Sünne, s. 97; Darimi, sünen, Beyrut, c. I, s. 307. [26] Abdürrezzak, Musannef, c. III, s. 124. [27] Ahmed, Müsned, c. V, s. 346. [28] Heysemi, Mecmauz-zevaid, c. I, s. 295. [29] Ahmed, Müsned, c. V, s. 349. [30] Müslm, 5, Mesacid, 42, had. no: 252, c. I, s. 451-2; Heysemi, Mecmauz-zevaid, c. II, s. 40. [31] İbni Mace, fiten, 20, had. no. C. II, s. 1301. Mehmet Sürmeli