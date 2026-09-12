Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşat Zorlu, “Uzun süredir Türkpol yapılanması üzerine çalışmalar yapıyoruz. İnterpol benzeri, güvenlik birimlerimizin iş birliğini sağlayacak bir teşkilatlanma modeli üzerinde çalışıyoruz" dedi. 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye’de toplanacak olan Türk Devletleri Zirvesi’ne de değinen Zorlu, ortak müze kart uygulaması, ortak geçiş sistemi, ortak bir banka kurulması ve Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın İş Birliği Konseyi kurulması gibi müjdeli haberler duyurulabileceğini söyledi.