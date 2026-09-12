Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli

Genç kardeşlerimize de önemli bir müjde vermek istiyorum. Bu konuda bize çok sayıda talep geliyordu. Avrupa Birliği’nin yıllar önce uyguladığı ortak geçiş sistemi benzeri bir modeli havaalanlarımızda hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, belki de pasaportsuz seyahatin önünü açacak önemli bir adımı bu zirvede atmış olacağız. Bunlar bir zamanlar hayal bile edilemeyecek konulardı. Bugün ise bunları konuşuyor, daha fazlasını nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Şu anda ortak bir banka kurulması konusunda da ilgili kurumlarımızla ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bir diğer müjdemiz ise, bunu ilk kez burada ifade ediyorum; Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın İş Birliği Konseyi’ni kuruyoruz" şeklinde konuştu.