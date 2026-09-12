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Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli

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IHA Giriş Tarihi:

Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşat Zorlu, “Uzun süredir Türkpol yapılanması üzerine çalışmalar yapıyoruz. İnterpol benzeri, güvenlik birimlerimizin iş birliğini sağlayacak bir teşkilatlanma modeli üzerinde çalışıyoruz" dedi. 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye’de toplanacak olan Türk Devletleri Zirvesi’ne de değinen Zorlu, ortak müze kart uygulaması, ortak geçiş sistemi, ortak bir banka kurulması ve Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın İş Birliği Konseyi kurulması gibi müjdeli haberler duyurulabileceğini söyledi.

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Foto - Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Sivas’ta katıldığı ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programında konuştu. Prof. Dr. Zorlu, "Uzun süredir Türkpol yapılanması üzerine çalışmalar yapıyoruz. İnterpol benzeri, güvenlik birimlerimizin iş birliğini sağlayacak bir teşkilatlanma modeli üzerinde çalışıyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, MKYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetle Sivas’ta bir dizi programa katıldı. ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programı kapsamında parti teşkilatları ve basın mensupları ile bir araya gelen Zorlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli

Türkiye’nin birçok noktasında bu buluşmaların eş zamanlı düzenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları adı altında şu anda ülkemizin dört bir yanında partimizin yetkili organları, milletvekillerimiz ve teşkilatımızın değerli üyeleriyle birlikte vatandaşlarımızla buluşuyor, aslında ciddi bir kucaklaşmayı da yeniden ülke sathına yayacak bir çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aslında siyaset üstü bir vizyon ve inşa projesidir" dedi.

#3
Foto - Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli

Türkiye’nin tam bağımsızlık hedefine ilerlediğini ifade eden Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Dış politikada güçlü devlet anlayışımız da Türkiye Yüzyılı’nın önemli unsurlarından biri olacak. Çok şükür tam bağımsız Türkiye hedefini hep birlikte konuşuyoruz. Bu hedefin dış politika ayağında önemli bir sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle üstlendim. Biliyorsunuz AK Partimiz bünyesinde Türk Dünyası ile İlişkiler Başkanlığı kuruldu. 8 Türk devleti, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında iş birliğini güçlendirerek yaşadığımız coğrafyada barışın, huzurun ve refahın adresi olmaya başladı. Şimdi önemli bir sürece hazırlanıyoruz. Ankara, Türk Dünyası Turizm Başkenti oldu. 29-30 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleri Ankara’da bir araya gelecek. Biz de bu zirveye güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah önemli çalışmalar ve müjdeler Cumhurbaşkanımız ve devlet başkanlarımız tarafından orada açıklanacak" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli

Son günlerde gündeme gelen ‘Türkpol’ konusu ile ilgili konuşan Prof. Dr. Zorlu, "Bunlardan biri uzun süredir üzerinde çalıştığımız Türkpol yapılanması. Interpol benzeri, güvenlik birimlerimizin iş birliğini sağlayacak bir teşkilatlanma modeli üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan zirvenin konu başlıklarını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Ortak müze kart uygulamasıyla vatandaşlarımızın Türk devletlerindeki müzeleri ve tarihi eserleri tek kartla gezebilmesini hedefliyoruz.

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Foto - Zorlu: Türk devletleri tek çatıda buluşacak ‘Türkpol’ modeli

Genç kardeşlerimize de önemli bir müjde vermek istiyorum. Bu konuda bize çok sayıda talep geliyordu. Avrupa Birliği’nin yıllar önce uyguladığı ortak geçiş sistemi benzeri bir modeli havaalanlarımızda hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, belki de pasaportsuz seyahatin önünü açacak önemli bir adımı bu zirvede atmış olacağız. Bunlar bir zamanlar hayal bile edilemeyecek konulardı. Bugün ise bunları konuşuyor, daha fazlasını nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Şu anda ortak bir banka kurulması konusunda da ilgili kurumlarımızla ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bir diğer müjdemiz ise, bunu ilk kez burada ifade ediyorum; Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın İş Birliği Konseyi’ni kuruyoruz" şeklinde konuştu.

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