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Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü

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Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe milli futbolcu Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

#1
Foto - Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, verdiği röportajda kendisini heyecanlandıran genç oyuncular arasında takım arkadaşı Arda Güler'e de yer verdi.

#2
Foto - Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü

Kylian Mbappe'nin açıklamaları şöyle:

#3
Foto - Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü

Fransız yıldız, kendisini heyecanlandıran genç oyuncular için gelen soruya şu cevabı verdi:

#4
Foto - Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü

-Şu anda hangi oyuncular beni heyecanlandırıyor? İsim vermek istemiyorum çünkü birini unutursam... Dünyanın en iyi on ya da on beş oyuncusunun kimler olduğunu söylemek gerekirse, sanırım herkes aynı fikirde olur. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal var. Onda her şey var. Estevao'yu seviyorum, özel bir yaratıcılığı var. Real Madrid'de Arda Güler var, kariyerinde çok ileriye gidebilir.

#5
Foto - Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü

Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü. Zaire-Emery ve Desire Doue de kesinlikle harika kariyerlere sahip olacaklar.

#6
Foto - Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü

-Kendimi bencil olarak görüyor muyum, hayır! Sadece gol atma takıntım var çünkü benim işim bu. Nasıl bencil olabilirim, Fransa Milli Takımı tarihinin en fazla asist yapan oyuncusuyum. Bu, tarihteki tüm Fransız oyuncuların bencil olduğu anlamına gelir çünkü benden daha az asist yaptılar.

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