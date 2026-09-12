Fransız yıldız Mbappe'den Arda Güler'e övgü
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe milli futbolcu Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe milli futbolcu Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, verdiği röportajda kendisini heyecanlandıran genç oyuncular arasında takım arkadaşı Arda Güler'e de yer verdi.
Kylian Mbappe'nin açıklamaları şöyle:
Fransız yıldız, kendisini heyecanlandıran genç oyuncular için gelen soruya şu cevabı verdi:
-Şu anda hangi oyuncular beni heyecanlandırıyor? İsim vermek istemiyorum çünkü birini unutursam... Dünyanın en iyi on ya da on beş oyuncusunun kimler olduğunu söylemek gerekirse, sanırım herkes aynı fikirde olur. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal var. Onda her şey var. Estevao'yu seviyorum, özel bir yaratıcılığı var. Real Madrid'de Arda Güler var, kariyerinde çok ileriye gidebilir.
Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü. Zaire-Emery ve Desire Doue de kesinlikle harika kariyerlere sahip olacaklar.
-Kendimi bencil olarak görüyor muyum, hayır! Sadece gol atma takıntım var çünkü benim işim bu. Nasıl bencil olabilirim, Fransa Milli Takımı tarihinin en fazla asist yapan oyuncusuyum. Bu, tarihteki tüm Fransız oyuncuların bencil olduğu anlamına gelir çünkü benden daha az asist yaptılar.
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