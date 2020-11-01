Unutmadık, unutturmayacağız.. Kemalist Sözcü, halka böyle "beyinsiz" demişti

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 1 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 1 Kasım 2015: tarihli ve “OY KULLANMAYA GİDERKEN YANINIZA ALMAYI UNUTMAYINIZ" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist geçinen Sözcü, millete hakaret ederek, bir beyin görüntüsünün altına, hem de oy kullanma günü, seçim yasakları var iken, "Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız!" başlığını atmıştı. Bu milletin yarısına “Beynini yanına almadan gidip oy kullanan beyinsizler” dediniz de ne oldu? Kazanabildiniz mi? 1 Kasım 2015 seçimlerinde, halk kime oy verdi? AK Parti % 49.5 ile tek başına iktidar olmadı mı? Bu kemalist Sözcü de, oturduğu yerde kalakalmadı mı? O seçimi kaybettiniz de, sonraki seçimler için kazanma umudu görebiliyor musunuz? Sonrasında da bir referandum, iki de seçim yapıldı. Yine hüsran, yine hüsran. Yine Sözcü'nün "beyinli" dedikleri kaybetti.. Şu da var ki, bir yandan halkı beyinsiz ilan eden Sözcü, bir yandan da Mustafa Kemal'in saltanatın kaldırılması ile ilgili sözlerini vermiş. Aslında o sözler, tam da Sözcü tayfasına söylenmiş sözler. Ama onlarda, bunu anlayacak beyin nerede?” ifadelerini kullandı.