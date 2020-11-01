  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
9
Unutmadık, unutturmayacağız.. Kemalist Sözcü, halka böyle

2020-11-01 15:33:24
Unutmadık, unutturmayacağız.. Kemalist Sözcü, halka böyle "beyinsiz" demişti

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 1 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 1 Kasım 2015: tarihli ve “OY KULLANMAYA GİDERKEN YANINIZA ALMAYI UNUTMAYINIZ" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist geçinen Sözcü, millete hakaret ederek, bir beyin görüntüsünün altına, hem de oy kullanma günü, seçim yasakları var iken, "Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız!" başlığını atmıştı. Bu milletin yarısına “Beynini yanına almadan gidip oy kullanan beyinsizler” dediniz de ne oldu? Kazanabildiniz mi? 1 Kasım 2015 seçimlerinde, halk kime oy verdi? AK Parti % 49.5 ile tek başına iktidar olmadı mı? Bu kemalist Sözcü de, oturduğu yerde kalakalmadı mı? O seçimi kaybettiniz de, sonraki seçimler için kazanma umudu görebiliyor musunuz? Sonrasında da bir referandum, iki de seçim yapıldı. Yine hüsran, yine hüsran. Yine Sözcü'nün "beyinli" dedikleri kaybetti.. Şu da var ki, bir yandan halkı beyinsiz ilan eden Sözcü, bir yandan da Mustafa Kemal'in saltanatın kaldırılması ile ilgili sözlerini vermiş. Aslında o sözler, tam da Sözcü tayfasına söylenmiş sözler. Ama onlarda, bunu anlayacak beyin nerede?” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - TARAF, 1 Kasım 2012: “ERDOĞAN ŞOVDA, 683 KİŞİ GREVDE” Sadullah Ergin, genç yaşta birçok kişinin hayalindeki Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmuş birisi.. Onu, o koltuğa oturtan Tayyip Erdoğan Almanya'da açıklama yaparken, Sadullah Ergin artık hangi FETÖ'cünün hangi şantajı altında ise, başbakanı yalanlayan bir açıklamayı Türkiye'den yapıyor.. Hani açıklaması doğru olsa.. Gam yemeyeceğim.. Az sayıda kişi açlık grevi yapıyor evet.. Peki neden? İçeride işkence mi var? Yoksa bunlar terörist değildi, masum vatandaştı ama haksız yere mi gözaltına alındı? Ne işkence iddiası doğru, ne de haksız tutuklama iddiası.. Bunların bu gazlarıyla yıllar sonra DHKP-C’liler de benzeri yollara tevessül ettiler, kaç kişinin canına maloldular… FETÖ ve AK Parti içindeki AKP'lilerin operasyonu ile (Örneğin Sadullah Ergin) Türkiye 15 Temmuz'a götürüldü.. Şimdi o Sadullah efendi, Ali Babacan ile birlikte, Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor. Yazık, çok yazık.

TARAF, 1 Kasım 2012: “ERDOĞAN ŞOVDA, 683 KİŞİ GREVDE” Sadullah Ergin, genç yaşta birçok kişinin hayalindeki Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmuş birisi.. Onu, o koltuğa oturtan Tayyip Erdoğan Almanya'da açıklama yaparken, Sadullah Ergin artık hangi FETÖ'cünün hangi şantajı altında ise, başbakanı yalanlayan bir açıklamayı Türkiye'den yapıyor.. Hani açıklaması doğru olsa.. Gam yemeyeceğim.. Az sayıda kişi açlık grevi yapıyor evet.. Peki neden? İçeride işkence mi var? Yoksa bunlar terörist değildi, masum vatandaştı ama haksız yere mi gözaltına alındı? Ne işkence iddiası doğru, ne de haksız tutuklama iddiası.. Bunların bu gazlarıyla yıllar sonra DHKP-C’liler de benzeri yollara tevessül ettiler, kaç kişinin canına maloldular… FETÖ ve AK Parti içindeki AKP'lilerin operasyonu ile (Örneğin Sadullah Ergin) Türkiye 15 Temmuz'a götürüldü.. Şimdi o Sadullah efendi, Ali Babacan ile birlikte, Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor. Yazık, çok yazık.

#2
Foto - CUMHURİYET, 1 Kasım 2013: “İKİYÜZLÜ ÖZGÜRLÜK” “Siyasi davalarla 8 vekili hapiste tutanlar” diye girmiş lafa Atatürkçü Cumhuriyet… Yalan… Terör örgütü üyeliği, yöneticiliği ne zaman siyasi dava olmuş? İkinci iddialarına geçelim, kimin etek boyu ile uğraşılmış? Kime kıyafeti sebebi ile “Memur olamazsın” denmiş? Kime “Ben seni bu okula almıyorum” denmiş? Dekolte giyeni kim işten attırmış? Kendileri yıllar yılı bütün Müslümanlara zulmettiler, yasak üstüne yasak getirdiler, şimdi o yasakların kaldırılmasına kılçık atmak için kendileri yasak uyduruyor… Kemalist soldaki ahlak, işte bu kadar…

CUMHURİYET, 1 Kasım 2013: “İKİYÜZLÜ ÖZGÜRLÜK” “Siyasi davalarla 8 vekili hapiste tutanlar” diye girmiş lafa Atatürkçü Cumhuriyet… Yalan… Terör örgütü üyeliği, yöneticiliği ne zaman siyasi dava olmuş? İkinci iddialarına geçelim, kimin etek boyu ile uğraşılmış? Kime kıyafeti sebebi ile “Memur olamazsın” denmiş? Kime “Ben seni bu okula almıyorum” denmiş? Dekolte giyeni kim işten attırmış? Kendileri yıllar yılı bütün Müslümanlara zulmettiler, yasak üstüne yasak getirdiler, şimdi o yasakların kaldırılmasına kılçık atmak için kendileri yasak uyduruyor… Kemalist soldaki ahlak, işte bu kadar…

#3
Foto - SÖZCÜ, 1 Kasım 2013:

SÖZCÜ, 1 Kasım 2013: "BAŞINI AÇANLAR KİRLENMİŞ MİDİR" Kemalist Sözcü, nasıl algı oluşturuyor. "Başını açanlar, kirlenmiş midir" başlığı ile olayı nasıl provoke etmeye çalışıyor.. Bu başlığın üzerinden 7 yıl geçti, kim kime, başı açık diye, "kirlendin" dedi? Bir tane örnek var mı? Sözcü'nün yalanları, "Meclis'te türban şov" başlığı ile devam ediyor.. Allah'ın farzını, "şov" diyerek ahlaksızca itibarsızlaştırma çabasındalar.. Ve "Tayyip'in en büyük silahı elinden gitti" başlığı ile işi noktalıyorlar. Biz de aynısını söyleyelim, gerçekten türban bir silah idiyse, yıllar önce bıraksaydınız, serbest olsaydı, o silahı kimse kullanamasaydı. TBMM'ye başörtü ile girildiğinde bile, hala "şov" diyenler, bir yandan da, "elindeki silah gitti" diyorlarsa, riyakarlık işte tam da budur.

#4
Foto - CUMHURİYET, 1 Kasım 2014: GÜLEN ÇALIŞMA GRUBU

CUMHURİYET, 1 Kasım 2014: GÜLEN ÇALIŞMA GRUBU" Kemalist Cumhuriyet bir yandan "Gülen Çalışma grubu"' diye başlık atarak, MGK'da alınan kararları, eski BÇG benzeri çalışmaya benzetiyor.. 28 Şubat'ta BÇG'nin devletteki dindar insanları fişlemesindeki vicdansızlığı savunan bu kemalist gazete, şimdi devlete sızmış CIA ile iş kotaran Gülencilerin tespiti için kurulacak yapıyı, adeta illegal yapı gibi göstererek haberleştiriyor.. Aynı gazetede, sağ alt köşedeki "Hükümetten intikam gibi öneri" başlıklı haber, kemalist gazetenin tam bir FETÖ avukatlığına soyunduğunu ispatlıyor. Yargıtay ve Danıştay'daki FETÖ'cü üyelerin çoğunluğu elinde tutmasına karşı siyasi iktidar atağa geçerek, yeni üye ataması yolu ile toplam üye sayısını çoğaltıp, FETÖ'cüleri yumuşak bir geçiş ile azınlığa düşürmek istediğinde, Cumhuriyet FETÖ'cülere sahip çıkıyor.. Bu Cumhuriyet ne diyordu: "Biz yıllardır FETÖ'nün hainliğine karşı çıktık!" Siz onu külahıma anlatın, kemalistler.. Ya şantaj ile, ya da Erdoğan'ı devirme hevesi ile aynı günde yayınladığınız bu iki haber, FETÖ ile kolkola olduğunuzun belgesi olarak önümüzde duruyor..

#5
Foto - SÖZCÜ, 1 Kasım 2015: “OY KULLANMAYA GİDERKEN YANINIZA ALMAYI UNUTMAYINIZ

SÖZCÜ, 1 Kasım 2015: “OY KULLANMAYA GİDERKEN YANINIZA ALMAYI UNUTMAYINIZ" Kemalist geçinen Sözcü, millete hakaret ederek, bir beyin görüntüsünün altına, hem de oy kullanma günü, seçim yasakları var iken, "Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız!" başlığını atmıştı. Bu milletin yarısına “Beynini yanına almadan gidip oy kullanan beyinsizler” dediniz de ne oldu? Kazanabildiniz mi? 1 Kasım 2015 seçimlerinde, halk kime oy verdi? AK Parti % 49.5 ile tek başına iktidar olmadı mı? Bu kemalist Sözcü de, oturduğu yerde kalakalmadı mı? O seçimi kaybettiniz de, sonraki seçimler için kazanma umudu görebiliyor musunuz? Sonrasında da bir referandum, iki de seçim yapıldı. Yine hüsran, yine hüsran. Yine Sözcü'nün "beyinli" dedikleri kaybetti.. Şu da var ki, bir yandan halkı beyinsiz ilan eden Sözcü, bir yandan da Mustafa Kemal'in saltanatın kaldırılması ile ilgili sözlerini vermiş. Aslında o sözler, tam da Sözcü tayfasına söylenmiş sözler. Ama onlarda, bunu anlayacak beyin nerede?

#6
Foto - CUMHURİYET, 1 Kasım 2015: “SALTANATIN SON GÜNÜ” Saltanatın 1 Kasım 1922'de kaldırılmasına atıfla, Cumhuriyet gazetesi 1 Kasım'a denk gelen milletvekili seçimlerini 2015'de böyle başlığa çıkartmıştı.. Ama hüsran yaşadılar. Saltanatın son günü dedikleri seçimde, AK Parti daha da güçlenerek çıktı ve o günden bu yana, milletin iradesini hakim kılmak için, FETÖ'yü tasfiye etti, PKK'yı bitirmek üzere.. AK Parti iktidarını

CUMHURİYET, 1 Kasım 2015: “SALTANATIN SON GÜNÜ” Saltanatın 1 Kasım 1922'de kaldırılmasına atıfla, Cumhuriyet gazetesi 1 Kasım'a denk gelen milletvekili seçimlerini 2015'de böyle başlığa çıkartmıştı.. Ama hüsran yaşadılar. Saltanatın son günü dedikleri seçimde, AK Parti daha da güçlenerek çıktı ve o günden bu yana, milletin iradesini hakim kılmak için, FETÖ'yü tasfiye etti, PKK'yı bitirmek üzere.. AK Parti iktidarını "saltanat" diye suçlayanlar da, kısmen nasibini aldılar ama. Esas tasfiye, 2023 sonrasında, çok daha net gerçekleştirilecek.. Vatan hainlerine, bu ülke dar edilecek..

#7
Foto - CUMHURİYET, 1 Kasım 2016: “TESLİM OLMAYIZ

CUMHURİYET, 1 Kasım 2016: “TESLİM OLMAYIZ" Devlete teslim olmazlar… Ama FETÖ’ye teslim olurlar, yabancı istihbarat teşkilatlarına teslim olurlar... Nerede Can Dündar? Aylık 80 bin doları kim gönderiyor ona? Var mı buna cevabınız, kemalist geçinen Cumhuriyet’çiler? Nerede şu manşetteki Murat Sabuncu.. Madem çok tecrübeli gazeteci idi, şimdi nerede acaba? Logonuzun hemen yanına, "Özgür basına bir darbe daha" dediğinize göre, FETÖ'cü gazeteler için kısa süre önce alınan mahkeme kararını da, "Özgür basına darbe" olarak nitelendiriyorsunuz, demektir. Haydi açıklayın, "Cumhuriyet, FETÖ ile dayanışma içindedir" deyin de, gerçekleri gizlemeyin..

#8
Foto - SÖZCÜ, 1 Kasım 2016:

SÖZCÜ, 1 Kasım 2016: "CUMHURİYET'E OPERASYON" Cumhuriyet ile aynı yolun yolcusu Kemalist Sözcü de, Cumhuriyet yazarları için FETÖ ve PKK'ya yardımdan soruşturma açılınca, manşeti atmış hemen.. Ama ilginç olan, manşette fotoğrafı olan üç kişi de, bugün Cumhuriyet'te yoklar. Murat Sabuncu da, Hikmet Çetinkaya da, Aydın Engin'in üçü de de bugün o gazetede yok.. Cumhuriyet'in yeni yönetimi de, o tarihdeki yönetimde olanların FETÖ ve PKK ile irtibatını kabul etmiş olmalı ki, "O dönem gazeteyi ele geçirmişlerdi" diyerek, suçlarını itiraf ettiler.. Aynı Sözcü'de yanda bir başka haber daha: “Reis hakkında düzgün konuş dedim, vurdum” Yine bir Sözcü yalanı… Adam ifadesinde, “Ben ülkücüyüm, Bülent Tezcan’ı HDP kongresinde öldürülen PKK’lılar için saygı duruşunda bulunduğu için vurdum” diyor, Sözcü alıyor o ifadeyi, böyle çarpıtarak veriyor…

Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın
Gündem

Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi
Gündem

Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina hasar görmüş ve vatandaşlar hasarlı binalarını terk ..
Kim Milyoner İster'e damga vuran amca! Yaptığı şey gündem oldu
Medya

Kim Milyoner İster'e damga vuran amca! Yaptığı şey gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde geceye 67 yaşındaki İhsan Amca damgasını vurdu. Milyoner'de yarışan..
Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler
Gündem

Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Cemevi'ni kullanan Alevi dernek yöneticilerine ağır sözler sarf etti.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı
Gündem

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı

Depremin ardından İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin Ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay