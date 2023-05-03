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Teknoloji-Bilişim
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Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

2023-05-03 21:52:03
Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Tarihçi yazar Harari, gelecekte yapay zekaların yapay din bile üretebileceğini belirterek endişelerini dile getirdi.

#1
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Yapay zekanın günden güne kaydettiği ilerlemeler, birçok insanı heyecanlandırsa da bazı insanları endişelendiriyor.

#2
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Yapay zeka teknolojisinin geleceği hakkında endişe duyan İsrailli tarihçilerden Yuval Noah Harari, gelecekte bizleri yapay zeka tarafından yaratılmış din ve tarikatların beklediğini ifade etti.

#3
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Harari’nin bu ifadeleri, katıldığı konferanstaki dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.

#4
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Yazar Yuval Noah Harari, 28 Nisan Cuma günü İsviçre’de gerçekleşen Frontiers Forum Konferansı’na katıdı. Konferans’ta yapay zeka ile ilgili değindiği detaylarla dikkat çeken Harari, bu konudaki bazı endişelerini ifade etti.

#5
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Ünlü yazar, gelecekte ChatGPT benzeri yapay zeka modelleri tarafından yaratılan yeni din ve tarikatlar ile karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti.

#6
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Bu dinler için kutsal metinlerin de yazılabileceğini vurgulayan Harari, söz konusu dinlere inananların da olabileceğiyle ilgili tahminlerinden bahsetti.

#7
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Yuval Noah Harari, yapay zeka araçlarının insan psikolojisini manipüle edebilmek için gereken yetkinlikte olduğunu ve ‘din’ algısından faydalanarak birçok bireyi yönlendirebileceğini söyledi.

#8
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

İnsanları kontrol edebilmek için fiziksel olarak yerleştirilen çip benzeri teknolojilere ihtiyaç duyulmadığını, aksine sadece yapay zeka tarafından üretilen temel argümanların yeterli olduğunu belirterek yapay zekanın gücüne dikkat çekti.

#9
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Yapay zekanın aralıksız ilerleyişi, komplo teorilerinin türeyişini tetikliyor.

#10
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Bu teoriler yapay zekanın şu anki seviyesi göz önünde bulundurulduğunda çoğunlukla abartılı olsa da gelecekteki yaşam, birçok insanı endişeye sürüklüyor.

#11
Foto - Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı

Harari ise yapay zekanın gelişiminin farklı ve dikkat çekici bir alandaki olası etkilerine değinmiş.

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