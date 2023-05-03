2023-05-03 21:52:03 Ünlü yazardan yapay zeka uyarısı
Tarihçi yazar Harari, gelecekte yapay zekaların yapay din bile üretebileceğini belirterek endişelerini dile getirdi.
Tarihçi yazar Harari, gelecekte yapay zekaların yapay din bile üretebileceğini belirterek endişelerini dile getirdi.
Yapay zekanın günden güne kaydettiği ilerlemeler, birçok insanı heyecanlandırsa da bazı insanları endişelendiriyor.
Yapay zeka teknolojisinin geleceği hakkında endişe duyan İsrailli tarihçilerden Yuval Noah Harari, gelecekte bizleri yapay zeka tarafından yaratılmış din ve tarikatların beklediğini ifade etti.
Harari’nin bu ifadeleri, katıldığı konferanstaki dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.
Yazar Yuval Noah Harari, 28 Nisan Cuma günü İsviçre’de gerçekleşen Frontiers Forum Konferansı’na katıdı. Konferans’ta yapay zeka ile ilgili değindiği detaylarla dikkat çeken Harari, bu konudaki bazı endişelerini ifade etti.
Ünlü yazar, gelecekte ChatGPT benzeri yapay zeka modelleri tarafından yaratılan yeni din ve tarikatlar ile karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti.
Bu dinler için kutsal metinlerin de yazılabileceğini vurgulayan Harari, söz konusu dinlere inananların da olabileceğiyle ilgili tahminlerinden bahsetti.
Yuval Noah Harari, yapay zeka araçlarının insan psikolojisini manipüle edebilmek için gereken yetkinlikte olduğunu ve ‘din’ algısından faydalanarak birçok bireyi yönlendirebileceğini söyledi.
İnsanları kontrol edebilmek için fiziksel olarak yerleştirilen çip benzeri teknolojilere ihtiyaç duyulmadığını, aksine sadece yapay zeka tarafından üretilen temel argümanların yeterli olduğunu belirterek yapay zekanın gücüne dikkat çekti.
Yapay zekanın aralıksız ilerleyişi, komplo teorilerinin türeyişini tetikliyor.
Bu teoriler yapay zekanın şu anki seviyesi göz önünde bulundurulduğunda çoğunlukla abartılı olsa da gelecekteki yaşam, birçok insanı endişeye sürüklüyor.
Harari ise yapay zekanın gelişiminin farklı ve dikkat çekici bir alandaki olası etkilerine değinmiş.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23