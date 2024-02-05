2024-02-05 17:30:58 Ünlü Türk markası Texworld Paris'e 97 Türk şirketi ile çıkarma yaptı! Türk tekstil devinden Türkiye kararı
Türkiye, Avrupa'nın önde gelen hazır giyim, kumaş, aksesuar ve moda fuarlarından Texworld Evolution Paris'e 97 firmayla çıkarma yaptı. Giyim ve aksesuar üreticilerinin Avrupa'daki en önemli fuarlarından biri olan Texworld Paris bugün kapılarını açtı. 7 Şubat'ta sona erecek olan fuar, dünyanın dört bir yanından tekstil, moda, kumaş, ev tekstili ve dericilik gibi sektörlerden çok sayıda alıcı ve profesyoneli ağırlıyor.