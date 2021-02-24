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Teknoloji-Bilişim
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Ünlü teorisyen ‘Yakaladılar! Açıklamak zorundalar’ diyerek seslendi! Mars’ta sansür

2021-02-24 18:41:30
Ünlü teorisyen ‘Yakaladılar! Açıklamak zorundalar’ diyerek seslendi! Mars’ta sansür

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yeni keşif aracı Perseverance, yedi aylık yolculuğunu tamamlayıp, Mars'ın yüzeyine planlandığı şekildi indi. Perseverance, Jezero Krateri'nde yaşamın izlerini arayacak. Jezero Krateri'nde binlerce yıl önce göl olduğu belirtiliyor. Mars'taki kurumuş krater gölünün, ülkemizde bulunan Salda Gölü ile benzerlikler taşıdığı da daha önce açıklanmıştı. Bununla birlikte NASA, Perseverance'tan gelen fotoğrafları ve inişe ait görüntüleri de paylaştı. Fakat ortaya atılan yeni bir iddiaya göre söz konusu görüntülerde bazı gerçekler saklanmış durumda. İşte sosyal medyayı karıştıran o iddia...

#1
Foto - NASA veya tam adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi sonunda yeni keşif aracını Mars'ın yüzeyine indirmeyi başardı. Perseverance, mikroorganizmalara ait izleri araştıracak ve Mars'ta bir zamanlar canlı olup, olmadığını ortaya çıkaracak. Bilim insanları bu konuda oldukça heyecanlı. Hatırlarsanız NASA 'İsmini Mars'a gönder' adında kampanya düzenlemiş ve oldukça ilgi görmüştü. 10 milyondan fazla kişinin ismi, Perseverance ile Mars'a indi. Bu isim kampanyasına en çok katılım ise Türkiye'den gerçekleşti. 2.5 milyondan fazla vatandaşımız ismini kaydettirmişti.

NASA veya tam adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi sonunda yeni keşif aracını Mars'ın yüzeyine indirmeyi başardı. Perseverance, mikroorganizmalara ait izleri araştıracak ve Mars'ta bir zamanlar canlı olup, olmadığını ortaya çıkaracak. Bilim insanları bu konuda oldukça heyecanlı. Hatırlarsanız NASA 'İsmini Mars'a gönder' adında kampanya düzenlemiş ve oldukça ilgi görmüştü. 10 milyondan fazla kişinin ismi, Perseverance ile Mars'a indi. Bu isim kampanyasına en çok katılım ise Türkiye'den gerçekleşti. 2.5 milyondan fazla vatandaşımız ismini kaydettirmişti.

#2
Foto - NASA, Perseverance'ın Mars'a inişinden kısa süre sonra keşif aracından gelen ilk kareyi paylaştı. Ayrıca inişten birkaç gün sonra inişin nasıl gerçekleştiğini gösteren görüntülerle birlikte, Perseverance'tan gelen daha detaylı fotoğrafları da yayınladı. Ancak ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'e göre NASA bu işte yine gerçekleri sakladı. Waring, NASA'nın keşif görevi için 2.7 milyar dolar harcandığını ve aracın son teknolojiyle donatıldığını belirtti. Uzaylı avcısı buna rağmen Perseverance'tan gelen ilk fotoğrafın oldukça kalitesiz olduğunu, iPhone 1'in bile daha iyi fotoğraf çekebildiğini söyledi. Waring'e göre aslında fotoğraf, NASA'nın sansürüne uğradı ve uzaylılara ait yakın yerde bulunan kanıtlar gizlendi.

NASA, Perseverance'ın Mars'a inişinden kısa süre sonra keşif aracından gelen ilk kareyi paylaştı. Ayrıca inişten birkaç gün sonra inişin nasıl gerçekleştiğini gösteren görüntülerle birlikte, Perseverance'tan gelen daha detaylı fotoğrafları da yayınladı. Ancak ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'e göre NASA bu işte yine gerçekleri sakladı. Waring, NASA'nın keşif görevi için 2.7 milyar dolar harcandığını ve aracın son teknolojiyle donatıldığını belirtti. Uzaylı avcısı buna rağmen Perseverance'tan gelen ilk fotoğrafın oldukça kalitesiz olduğunu, iPhone 1'in bile daha iyi fotoğraf çekebildiğini söyledi. Waring'e göre aslında fotoğraf, NASA'nın sansürüne uğradı ve uzaylılara ait yakın yerde bulunan kanıtlar gizlendi.

#3
Foto - Ünlü komplo teorisyeni yaptığı açıklamada,

Ünlü komplo teorisyeni yaptığı açıklamada, "NASA, milyar dolarlar harcayarak, keşif aracı geliştiriyor ve Mars'a indiriyor. Son teknolojiyle geliştirilen Perseverance'tan gelen ilk fotoğrafın %70'i karartılmış durumda. Keşif aracına bağlı bir iPhone 12 bile çok daha iyi fotoğraflar çekebilir.

#4
Foto - Peki bu fotoğraf neden bu kadar berbat çıktı? Bu sorunun cevabı uzaylılarla ilgili. NASA kasıtlı olarak fotoğrafı sansürledi. Yakın yerde bulunan bir canlıyı, uzaylı yapısını veya gemiyi gizledi. NASA her şeyi çok çok iyi biliyor, ama bunu kamuoyuna açıklamıyor. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi huyu vardır. NASA bir gün bunları açıklamak zorunda kalacak

Peki bu fotoğraf neden bu kadar berbat çıktı? Bu sorunun cevabı uzaylılarla ilgili. NASA kasıtlı olarak fotoğrafı sansürledi. Yakın yerde bulunan bir canlıyı, uzaylı yapısını veya gemiyi gizledi. NASA her şeyi çok çok iyi biliyor, ama bunu kamuoyuna açıklamıyor. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi huyu vardır. NASA bir gün bunları açıklamak zorunda kalacak" dedi.

#5
Foto - Waring bununla birlikte NASA'nın daha sonra yayınladığı iniş videosunun ve diğer karelerin üstünde oynama yapıldığını belirtti. Uzaylı avcısının bu iddiasını başka komplo teorisyenleri de destekledi. Kendini bir uzman olarak tanıtan biri,

Waring bununla birlikte NASA'nın daha sonra yayınladığı iniş videosunun ve diğer karelerin üstünde oynama yapıldığını belirtti. Uzaylı avcısının bu iddiasını başka komplo teorisyenleri de destekledi. Kendini bir uzman olarak tanıtan biri, "NASA'nın aslında fotoğraflarda kullandığı harika bir filtreleme sistemi var. Geliştirdikleri algoritma, fotoğrafları çeşitli filtrelerden geçiriyor ve bazı kısımları siliyor. Böylece kamuoyuyla üstünde oynanmış fotoğraflar paylaşılırken, gerçek görüntüler NASA'da kalıyor.

#6
Foto - Uzay dairesi bu şekilde tereyağından kıl çeker gibi her şeyden kurtuluyor. Fakat benim gibi her şeyin farkında olan birçok insan var. Aslında Mars'ta bir zamanlar gelişmiş bir medeniyetin yaşadığını biliyoruz. Jezero Krateri'nde uzaylılara ait büyük bir keşif yapıldı ve NASA gerçekte bunun peşinde

Uzay dairesi bu şekilde tereyağından kıl çeker gibi her şeyden kurtuluyor. Fakat benim gibi her şeyin farkında olan birçok insan var. Aslında Mars'ta bir zamanlar gelişmiş bir medeniyetin yaşadığını biliyoruz. Jezero Krateri'nde uzaylılara ait büyük bir keşif yapıldı ve NASA gerçekte bunun peşinde" açıklamasını yaptı. Mars'la ilgili uzaylı tartışmaları yıllardır sürüyor. Komplo teorisyenlerine göre NASA ve daha birçok kurum Mars'taki uzaylıların farkında, inceleme yapmak için çeşitli keşif araçları ve uydular gönderiyorlar.

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