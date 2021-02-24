Ünlü teorisyen ‘Yakaladılar! Açıklamak zorundalar’ diyerek seslendi! Mars’ta sansür

Uzay dairesi bu şekilde tereyağından kıl çeker gibi her şeyden kurtuluyor. Fakat benim gibi her şeyin farkında olan birçok insan var. Aslında Mars'ta bir zamanlar gelişmiş bir medeniyetin yaşadığını biliyoruz. Jezero Krateri'nde uzaylılara ait büyük bir keşif yapıldı ve NASA gerçekte bunun peşinde" açıklamasını yaptı. Mars'la ilgili uzaylı tartışmaları yıllardır sürüyor. Komplo teorisyenlerine göre NASA ve daha birçok kurum Mars'taki uzaylıların farkında, inceleme yapmak için çeşitli keşif araçları ve uydular gönderiyorlar.