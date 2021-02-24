2021-02-24 18:41:30 Ünlü teorisyen ‘Yakaladılar! Açıklamak zorundalar’ diyerek seslendi! Mars’ta sansür
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yeni keşif aracı Perseverance, yedi aylık yolculuğunu tamamlayıp, Mars'ın yüzeyine planlandığı şekildi indi. Perseverance, Jezero Krateri'nde yaşamın izlerini arayacak. Jezero Krateri'nde binlerce yıl önce göl olduğu belirtiliyor. Mars'taki kurumuş krater gölünün, ülkemizde bulunan Salda Gölü ile benzerlikler taşıdığı da daha önce açıklanmıştı. Bununla birlikte NASA, Perseverance'tan gelen fotoğrafları ve inişe ait görüntüleri de paylaştı. Fakat ortaya atılan yeni bir iddiaya göre söz konusu görüntülerde bazı gerçekler saklanmış durumda. İşte sosyal medyayı karıştıran o iddia...