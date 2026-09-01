Halka 'her şey vatan için' diyerek görülmemiş çağrı yapıldı: Altın almayın
Küresel piyasalarda altın fiyatları oynaklığını sürdürürken flaş bir çıkış geldi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi halka 'vatan için altın almayın' çağrısı yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel piyasalarda altın fiyatları oynaklığını sürdürürken flaş bir çıkış geldi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi halka 'vatan için altın almayın' çağrısı yaptı.
Hindistan'da yüksek vergiler altın girişini durdurmada başarısız oldu. Modi'nin açıklaması, hükümetin altın ve gümüş ithalat vergilerini düşürmeyi düşündüğüne dair yerel basında çıkan haberlerin ardından geldi.
Altın, petrolün ardından Hindistan’ın en büyük ithal emtiası. Altın ithalatı ülkede ticaret açığının başlıca nedenlerinden biri. Nisan ayında başlayan mali yılın ilk dört ayında, altın ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 32’nin üzerinde artış göstererek rupi üzerinde baskı yarattı. Ülkenin ticaret açığı Temmuz ayında yaklaşık 32 milyar dolara yükselerek Ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.
Modi, X platformunda paylaşılan bir videoda, “Gerek yoksa altın almayın” dedi. Savaşların küresel tedarik zincirlerini aksattığı ortamda, Hindistan’ın ekonomik büyümeyi sürdürebilmesi için daha fazla kendi kendine yeterliliğe ihtiyacı olduğunu belirten Modi, halka yerli ürünleri satın almalarını ve turizm ya da düğün amacıyla yurt dışına seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.
Olası gümrük vergisi indirimi hakkındaki haberler, yurt içi altın fiyatlarındaki dalgalanmayı körükledi. Hükümet, indirimin yakın olup olmadığı konusunda kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.
Mayıs ayında Hindistan, fiziki talebi frenlemek amacıyla altın ve gümüş üzerindeki vergiyi iki katından fazla artırmıştı.
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