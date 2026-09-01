Halka 'her şey vatan için' diyerek görülmemiş çağrı yapıldı: Altın almayın

Modi, X platformunda paylaşılan bir videoda, “Gerek yoksa altın almayın” dedi. Savaşların küresel tedarik zincirlerini aksattığı ortamda, Hindistan’ın ekonomik büyümeyi sürdürebilmesi için daha fazla kendi kendine yeterliliğe ihtiyacı olduğunu belirten Modi, halka yerli ürünleri satın almalarını ve turizm ya da düğün amacıyla yurt dışına seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.