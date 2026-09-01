Trafiğe yeni düzenleme: Yüzde 102 artınca düğmeye basıldı!

'TRAFİK GÜVENLİĞİ ANLAYIŞINI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 2030 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Bu hedefe ulaşmak için Emniyetimizle, Jandarmamızla ve bütün paydaşlarımızla; veriye dayalı, teknolojiyle desteklenen, eğitimle güçlenen ve sahada yüksek görünürlük sağlayan bir trafik güvenliği anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. ,'ASIL BAŞARI ÖNLENEN KAZADIR' Trafik güvenliğinde başarının yapılan denetim veya kesilen ceza sayısıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Çünkü bizim için trafik güvenliğinin nihai ölçüsü yapılan denetim sayısı veya kesilen ceza miktarı değildir. Asıl başarı; önlenen kazadır, kurtarılan candır, evine sağ salim ulaşan insanımızdır" ifadelerini kullandı.