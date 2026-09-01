  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye duyuruldu: Yeni Parti ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı Yaşam koçları, özgüveni ayağa kaldıracak 5 değişiklik bunlar doğrulandı: Hayat değiştiren, her gün kolay yapılan beş şey Kışın meşhur lezzetine yazın da talep yağıyor: Bugün ne pişirsem diyenlere... Un, tavuk ile nasıl yapılıyor? Halka 'her şey vatan için' diyerek görülmemiş çağrı yapıldı: Altın almayın TCG Işın gemimiz enkazın peşinde: Deniz dibinde robotik taramalara başlandı Trafiğe yeni düzenleme: Yüzde 102 artınca düğmeye basıldı!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Trafiğe yeni düzenleme: Yüzde 102 artınca düğmeye basıldı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trafiğe yeni düzenleme: Yüzde 102 artınca düğmeye basıldı!

Türkiye'de trafikte motosiklet sayısının 2020-2024 döneminde yüzde 102,4 oranında artması sonrası, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'nın 34 performans göstergesiyle uygulanacağını açıkladı.

#1
Foto - Trafiğe yeni düzenleme: Yüzde 102 artınca düğmeye basıldı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme" konulu güvenlik toplantısında, motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, yürütülen çalışmaların, sahada elde edilen sonuçların ve ileri dönemde atılacak adımların kapsamlı biçimde değerlendirildiği toplantıda trafik güvenliğinin doğrudan insan hayatına dokunan en önemli güvenlik başlıklarından biri olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Trafiğe yeni düzenleme: Yüzde 102 artınca düğmeye basıldı!

MOTOSİKLET SAYISI 5 YILDA YÜZDE 102,4 ARTTI Son yıllarda motosiklet kullanımının hızla yaygınlaştığına, özellikle pandemi sonrasında e-ticaret, kurye ve teslimat hizmetlerinin büyümesiyle motosikletlerin şehir içi ulaşımın önemli unsurlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "2020-2025 yılları arasında toplam motorlu taşıt sayımızdaki artış yüzde 39,2 seviyesinde gerçekleşirken, motosiklet sayısındaki artış yüzde 102,4'e ulaştı. Bu hızlı artış, trafik güvenliği bakımından üzerinde hassasiyetle durmamız gereken yeni bir tabloyu da beraberinde getirdi. Yetersiz sürücü eğitimi, koruyucu ekipman kullanılmaması, hız ihlalleri, kırmızı ışık, ters yön, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması gibi davranışlar kazaların başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. İşte bu tablo karşısında; motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir ‘Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'na ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Trafiğe yeni düzenleme: Yüzde 102 artınca düğmeye basıldı!

'EYLEM PLANIMIZI 4 TEMEL EKSEN ÜZERİNDE YÜRÜTTÜK' 2025 yılında hayata geçirilen Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Bakan Çiftçi, "Eylem Planımızı; eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat olmak üzere dört temel eksen üzerinde yürüttük. 28 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte farkındalık çalışmalarından eğitim faaliyetlerine, yeni denetim modellerinden mevzuat düzenlemelerine kadar geniş bir çalışma ortaya koyduk. Denetimlerimizi artırdık. Sivil ekiplerimizi ve trafik harici birimlerimizi sürece dâhil ettik. Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerimizi daha etkin kullandık. Eğitim ve kampanyalarla güvenli motosiklet kullanımını toplumsal bir farkındalığa dönüştürmeye çalıştık" dedi.

#4
Foto - Trafiğe yeni düzenleme: Yüzde 102 artınca düğmeye basıldı!

YENİ EYLEM PLANI 34 PERFORMANS GÖSTERGEDEN OLUŞUYOR 2026-2027 döneminde motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyacaklarını belirten Bakan Çiftçi, "Şimdi 2026-2027 döneminde bu mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyoruz. 1 amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesinden oluşan yeni Eylem Planımızı 26 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte yürütüyoruz. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Trafiğe yeni düzenleme: Yüzde 102 artınca düğmeye basıldı!

'DENETİMİN AMACI CEZA YAZMAK DEĞİL' Denetimlerin temel hedefinin cezalandırmak değil trafik güvenliğini sağlamak ve insan hayatını korumak olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Denetimin amacı ceza yazmak değil; kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi, doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir" dedi.

#6
Foto - Trafiğe yeni düzenleme: Yüzde 102 artınca düğmeye basıldı!

'TRAFİK GÜVENLİĞİ ANLAYIŞINI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 2030 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Bu hedefe ulaşmak için Emniyetimizle, Jandarmamızla ve bütün paydaşlarımızla; veriye dayalı, teknolojiyle desteklenen, eğitimle güçlenen ve sahada yüksek görünürlük sağlayan bir trafik güvenliği anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. ,'ASIL BAŞARI ÖNLENEN KAZADIR' Trafik güvenliğinde başarının yapılan denetim veya kesilen ceza sayısıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Çünkü bizim için trafik güvenliğinin nihai ölçüsü yapılan denetim sayısı veya kesilen ceza miktarı değildir. Asıl başarı; önlenen kazadır, kurtarılan candır, evine sağ salim ulaşan insanımızdır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti
Gündem

Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti

Siyaset dünyasında son dakika gelişmesi yaşandı. Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı
Gündem

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a geçmey..
Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı başladı: Dünyanın gözü İstanbul'da!
Gündem

Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı başladı: Dünyanın gözü İstanbul'da!

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı İstanbul'da başladı. Bölge ülke..
Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun!
Gündem

Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun!

Sosyal medya hesabından Özgür ile İslam Memiş’in fotoğraflarını koyarak "Birisi CHP'deki yoldaşlarını birisi altın yatırımcısını batırdı" pa..
Özgür Özel siyaseti bırakacağını açıkladı! İşte tarih...
Gündem

Özgür Özel siyaseti bırakacağını açıkladı! İşte tarih...

CHP Genel Başkanlığı döneminden bu yana koltuk mücadeleleriyle adından söz ettiren Özgür Özel, kurduğu YENİ Parti’nin ilk Parti Meclisi topl..
Arap Alevileriyle ilgili sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Öztürk için gözaltı kararı
Gündem

Arap Alevileriyle ilgili sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Öztürk için gözaltı kararı

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle yürü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23