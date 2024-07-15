Ünlü teknik adam aldığı bilgiyi açıkladı: Eyvah eyvah dedirtecek transfer geliyor mu? İlk temas kuruldu bile…

Mourinho paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kaptanı Nacho ve EURO 2024 şampiyonunun kaptanı Morata. Bu iki oyuncuya da henüz akademideyken forma veren teknik direktöre tebrikler. Aynı teknik direktör, akademideki Dani Carvajal'in nasıl bir oyuncu olduğunu anlayamamıştı."