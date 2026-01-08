  • İSTANBUL
Ünlü tarikat liderinden kışkırtıcı açıklama: Demir yumruğunuzu indirin
Irak'ta Barzani ve Talabani'nin şeyhi Mürşid Haznevi, Halep'te yaşananlarla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Geçmişte Türkiye'ye karşı PKK'ya destek veren ünlü tarikat lideri teröristlere olan yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar üçüncü günde devam ediyor. İşler YPG için yolunda gitmezken Mürşid Haznevi'den alçak bir açıklama geldi.

PKK/SDG yanlısı dini figür Mürşid Haznevi, Halep'teki militanlara seslenerek, "Dağlar gibi yerinizde sabit ve sarsılmaz kalın. Demir yumruğunuzu indirin çünkü umudumuz ve inancımız sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Sapkın düşünceleriyle öne çıkan Haznevi geçmişte yaptığı bir açıklamada, Kürdistan'ın Kur'an-ı Kerim de geçtiğini ve Kudüs ile Kürdistan arasında fark olmadığını söylemişti.

Yorumlar

Poyraz

Cehennem bu tipleri yakmak için sabırsızlıkla bekliyor..

Poyraz

İsrail'in tasmalısı Kudüs'e sen kurban ol mehmetçiğe yıllardır senin savunduğun terör itleri kurşun sıkmıyor mu? Hainler
