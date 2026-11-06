  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 ilde alarm: Meteorolojiden son dakika kar uyarısı! Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi Bunlara iyilik yaramaz! Türkiye düşük fiyattan teklif etti: Yunanistan reddetti İzmir’in semtlerinin eski isimleri şaşkına çevirdi! Bakın geçmişte nasıl anılıyorlardı Gram altın bir günde 200 lira arttı: Kritik ‘dip sinyali’ uyarısı geldi Türk bilim insanlarının çalışması umut oldu: 3 kanser ilaç adayı 2 patentle korumaya alındı Çengel boynuzlu dağ keçileri ortaya çıktı: Erzurum’un sarp kayalıklarında sürpriz görüntü Kritik karar verildi: Yuvaya veda, Galatasaray'dan temelli ayrılmaya hazırlanıyor! Borsa İstanbul için kritik petrol uyarısı! ŞOK Marketler 9 aylık tabloyu Türkiye'ye duyurdu
Spor
5
Yeniakit Publisher
Ünlü takımın taraftarı isyan etti: Her maç sonu aynı şey: 'Hoffenheim ve Fenerbahçe'yi yendik!'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü takımın taraftarı isyan etti: Her maç sonu aynı şey: 'Hoffenheim ve Fenerbahçe'yi yendik!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, her kayıpta Hoffenheim ve Fenerbahçe galibiyetlerini hatırlatıyor. Ancak hiçbir şey değişmiyor...

#1
Foto - Ünlü takımın taraftarı isyan etti: Her maç sonu aynı şey: 'Hoffenheim ve Fenerbahçe'yi yendik!'

Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano, Celtic yenilgisi sonrasında, "Hoffenheim'da deplasmanda kazanan takımız... Fenerbahçe'de kazanan takımız... Ve Avrupa'da sezonun başında iyi işler çıkartmış bir takımız" ifadelerini kullandı. Aslında bu sözler kimse için yabancı değil. Çünkü İtalyan hoca söz konusu cümleleri sıkça dile getirmeye başladı.

#2
Foto - Ünlü takımın taraftarı isyan etti: Her maç sonu aynı şey: 'Hoffenheim ve Fenerbahçe'yi yendik!'

Siyah-Beyazlı ekipte birçok futbolcu eleştiriliyor. Ancak Italiano da pek sezon başlarındaki gibi değil... 48 yaşındaki teknik adam, ilginç dakikalarda gerçekten çok ilginç değişiklikler yapıyor. Üstelik önceki tecrübelerden de bunların pek işe yaramadığı belgelenmişti.

#3
Foto - Ünlü takımın taraftarı isyan etti: Her maç sonu aynı şey: 'Hoffenheim ve Fenerbahçe'yi yendik!'

Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

#4
Foto - Ünlü takımın taraftarı isyan etti: Her maç sonu aynı şey: 'Hoffenheim ve Fenerbahçe'yi yendik!'

Milli ara dönüşündeki mücadele ise Konyaspor deplasmanı (22 Kasım). Teknik Direktör Italiano'nun dış saha problemini çözmek için ciddi zamanı olacak. İşlerin yoluna girip girmediğini ise Konya'da alınacak sonuç gösterecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı...
Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak
Dünya

Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak

Avrupa'da her fırsatta iklim ve çevre mürebbitliğine soyunan, Türkiye karşısında her defasında ayak oyunlarına başvuran Alman zihniyeti bir ..
Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı
Gündem

Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı

Eskişehir’de yolda bulduğu iki Türk bayrağını güvenli şekilde koruma altına alan trafik polisi Osman Özbakır, başarı belgesiyle ödüllendiril..
Alman kuruluşlar Merz'i topa tuttu: COP31 boykotuna kendi ülkesinden isyan
Dünya

Alman kuruluşlar Merz'i topa tuttu: COP31 boykotuna kendi ülkesinden isyan

Antalya’da kapılarını açan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) katılmayacağını ilan eden Almanya Başbakanı Friedrich..
Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretini farklı bir açıdan ele aldı. İki ülke arasındaki tic..
Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!
Ekonomi

Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yürütülen teknik çalışmanın bütçe görüşmelerinin hemen ardı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23