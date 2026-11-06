Ünlü takımın taraftarı isyan etti: Her maç sonu aynı şey: 'Hoffenheim ve Fenerbahçe'yi yendik!'

Siyah-Beyazlı ekipte birçok futbolcu eleştiriliyor. Ancak Italiano da pek sezon başlarındaki gibi değil... 48 yaşındaki teknik adam, ilginç dakikalarda gerçekten çok ilginç değişiklikler yapıyor. Üstelik önceki tecrübelerden de bunların pek işe yaramadığı belgelenmişti.