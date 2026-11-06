Ünlü takımın taraftarı isyan etti: Her maç sonu aynı şey: 'Hoffenheim ve Fenerbahçe'yi yendik!'
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, her kayıpta Hoffenheim ve Fenerbahçe galibiyetlerini hatırlatıyor. Ancak hiçbir şey değişmiyor...
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, her kayıpta Hoffenheim ve Fenerbahçe galibiyetlerini hatırlatıyor. Ancak hiçbir şey değişmiyor...
Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano, Celtic yenilgisi sonrasında, "Hoffenheim'da deplasmanda kazanan takımız... Fenerbahçe'de kazanan takımız... Ve Avrupa'da sezonun başında iyi işler çıkartmış bir takımız" ifadelerini kullandı. Aslında bu sözler kimse için yabancı değil. Çünkü İtalyan hoca söz konusu cümleleri sıkça dile getirmeye başladı.
Siyah-Beyazlı ekipte birçok futbolcu eleştiriliyor. Ancak Italiano da pek sezon başlarındaki gibi değil... 48 yaşındaki teknik adam, ilginç dakikalarda gerçekten çok ilginç değişiklikler yapıyor. Üstelik önceki tecrübelerden de bunların pek işe yaramadığı belgelenmişti.
Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Milli ara dönüşündeki mücadele ise Konyaspor deplasmanı (22 Kasım). Teknik Direktör Italiano'nun dış saha problemini çözmek için ciddi zamanı olacak. İşlerin yoluna girip girmediğini ise Konya'da alınacak sonuç gösterecek.
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