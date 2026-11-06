Ünlü bilim insanı isyan etti! Makarna ve salataya ödediği para sonrası çılgına döndü

Bilim insanı Koç, şu paylaşımı yaptı: “Dün Alsancak’ta bir restoranda yeğenimle birlikte bir büyük kase salata ve bir küçük tabak makarna yedik. Fiyat: 2800 TL, yani 50 Euro veya 56 dolar. Aynı yemeğe Barselona’da 20 Euro, Santa Barbara’da 25 Dolar verirdik. İkisi de pahalı şehirler üstelik. Ben bir daha gitmem. Restoran boştu. 100 kadar masanın sadece 3’ünde müşteri vardı. Bu minvaldeki restoranlar kaybedecekler. Kaybetsinler, hak ediyorlar.”