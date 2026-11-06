Ünlü bilim insanı isyan etti! Makarna ve salataya ödediği para sonrası çılgına döndü
Kriptografi mühendisliği alanından dünyada tanınan bilim insanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, Türk restoranlarının açgözlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kriptografi mühendisliği alanından dünyada tanınan bilim insanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, Türk restoranlarının açgözlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, kriptografi mühendisliği, sonlu alanlar aritmetiği, rasgele sayı üreteçleri, homomorfik şifreleme ve makine öğrenmesi konularındaki uluslararası araştırmalarıyla tanınan ve alanında dünyanın saygın bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, İzmir’de yediği yemek sonrasında ödediği yüksek ücrete sert tepki gösterdi.
Dünyanın ikinci büyük kriptografi konferansı olan “Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES)”in kuruculuğunu üstlenen ve şifreleme mühendisliğine katkılarından dolayı 2007 yılında “IEEE Fellow” unvanına layık görülen Koç, Alsancak’ta gittiği bir restoranda karşılaştığı fiyat politikasını eleştirdi.
eğeniyle birlikte yediği bir büyük kase salata ve küçük tabak makarna için 2 bin 800 TL (yaklaşık 50 Euro veya 56 Dolar) ödediğini belirten ünlü akademisyen, duruma isyan etti.
Bilim insanı Koç, şu paylaşımı yaptı: “Dün Alsancak’ta bir restoranda yeğenimle birlikte bir büyük kase salata ve bir küçük tabak makarna yedik. Fiyat: 2800 TL, yani 50 Euro veya 56 dolar. Aynı yemeğe Barselona’da 20 Euro, Santa Barbara’da 25 Dolar verirdik. İkisi de pahalı şehirler üstelik. Ben bir daha gitmem. Restoran boştu. 100 kadar masanın sadece 3’ünde müşteri vardı. Bu minvaldeki restoranlar kaybedecekler. Kaybetsinler, hak ediyorlar.”
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