'Zamanı biz seçeriz, elimiz bağlı değil' diyen İran'dan peş peşe Türkiye açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen tarihi müzakerelerle ilgili olarak Türkiye'ye teşekkür etti.
Küresel ve bölgesel krizlerde üstlendiği arabuluculuk, kolaylaştırıcılık ve yapıcı denge diplomasisiyle uluslararası siyasetin kilit aktörü haline gelen Türkiye, ABD-İran hattında sızan "İslamabad Bildirisi" krizinde de tansiyonu düşüren yegane güç oldu.
Rusya-Ukrayna savaşındaki tahıl koridoru ve esir takaslarından Kafkasya’daki demir yolu diplomasisine kadar her kördüğümde devreye giren Ankara, Washington-Tahran arasındaki topyekûn savaş riskini engellemek adına da arka kapı diplomasisinin merkezinde yer almıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerin arka planında bölge ülkelerinin, özellikle de komşu Türkiye'nin yapıcı ve dengeleyici bir diplomasi yürüttüğünü belirten şu ifadelere yer verdi:
Türkiye, komşu bir ülke olarak çok değerli çabalar sarf etti ve onlara, Türkiye'deki kardeşlerimize tüm teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz."
Sözcü Bekayi, Trump ve Netanyahu cephesinden gelen "İran nükleer tesislerinden ve uranyumdan vazgeçecek" iddialarına ilişkin de şöyle konuştu. "Bu aşamada nükleer konunun detayları hakkında kesinlikle konuşmayacağız; bu 14 maddelik mutabakat metni tamamen savaşın sona ermesine odaklanmıştır. Eğer bu gerçekleşirse, 60 günlük bir süre içinde nükleer konularla ilgili görüşmeler yapılacak. Kesinlikle ilk aşamalarda ABD'nin uyguladığı deniz ablukası durdurulmalıdır. Tehditler, baskılar ve imaj oluşturma, karşı tarafın siyaset yapma yöntemlerinin bir parçasıdır. Biz işimizi sahada yapıyoruz ve gerçekleri karşı tarafın hayal ve imajlarından bağımsız olarak görüyoruz."
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Yeni Delhi’den duyurduğu "Bugün İran'la anlaşma sağlanabilir" çıkışına doğrudan cevap veren Bekayi, anlaşmanın bugün imzalanmayacağını duyurdu: "Tartışma konusu olan konuların büyük bir bölümü hakkında bir sonuca ulaşmış olmamız doğru. Ancak, bunun bir anlaşmanın imzalanmasının yakın olduğu anlamına geldiğini söylemek mümkün değil. Hiç kimse böyle bir iddia yapamaz. ABD'de politika oluşturma ve karar verme süreci, bir tür kurumsallaşmış kararsızlıktan muzdarip. Farklı, genellikle çelişkili ve çatışan bakış açılarıyla karşı karşıya kalmanız saatler içinde değişen durumlar yaratıyor. Bu da herhangi bir görüşme sürecini bozuyor. Anlaşmayı sonuçlandırmak için belirli bir zaman belirlemedik; ölçütümüz ulusal çıkarların sağlanmasıdır." KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ
