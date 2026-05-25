'Zamanı biz seçeriz, elimiz bağlı değil' diyen İran'dan peş peşe Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Yeni Delhi’den duyurduğu "Bugün İran'la anlaşma sağlanabilir" çıkışına doğrudan cevap veren Bekayi, anlaşmanın bugün imzalanmayacağını duyurdu: "Tartışma konusu olan konuların büyük bir bölümü hakkında bir sonuca ulaşmış olmamız doğru. Ancak, bunun bir anlaşmanın imzalanmasının yakın olduğu anlamına geldiğini söylemek mümkün değil. Hiç kimse böyle bir iddia yapamaz. ABD'de politika oluşturma ve karar verme süreci, bir tür kurumsallaşmış kararsızlıktan muzdarip. Farklı, genellikle çelişkili ve çatışan bakış açılarıyla karşı karşıya kalmanız saatler içinde değişen durumlar yaratıyor. Bu da herhangi bir görüşme sürecini bozuyor. Anlaşmayı sonuçlandırmak için belirli bir zaman belirlemedik; ölçütümüz ulusal çıkarların sağlanmasıdır." KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ